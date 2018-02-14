Более половины россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода (БОД)

05:49 16.02.2018 Более половины россиян высказались за минимальный гарантированный доход



Большинство работающих россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода, которая предполагает регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, показал опрос



62% работающих россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода (БОД), которая предполагает регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства. Таковы результаты опроса 5 тыс. российских работников, проведенного службой исследований компании HeadHunter (есть у РБК). Против этой идеи высказались 20% респондентов.



Согласно опросу, с концепцией безусловного основного дохода хорошо знакомы лишь 18% российских работников, а 58% узнали о ней впервые.



Плюсы и минусы



Ключевым плюсом этой концепции респонденты назвали снижение числа преступлений, спровоцированных бедностью. 50% сочли этот фактор самым привлекательным в концепции базового дохода. В тройку главных преимуществ также вошли возможность повышения уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47% респондентов) и более комфортный процесс получения образования (45%).



В число остальных положительных факторов вошли рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (предполагается, что поскольку безусловные выплаты заменят пенсии и социальные пособия, обслуживающие эти сферы чиновники будут не нужны), увеличение числа предприятий малого бизнеса, а также рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.



Главным отрицательным фактором 56% респондентов сочли возможность массового нежелания работать. Вторым по значимости минусом опрошенные назвали предположение о росте потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция безусловного дохода. По их мнению, БОД также спровоцирует рост инфляции и увеличит концентрацию власти у государства.



"Изучать новое и развиваться"



Половина респондентов (51%) в условиях минимального гарантированного дохода стали бы "изучать новое и развиваться", 13% задумались бы о кардинальной смене профессии, а 3% предположили, что перестанут работать. 18% заявили, что будут проще и спокойнее относиться к своей профессии.



Наибольшие доли респондентов (от 68 до 72%), поддержавших реализацию БОД, пришлись на такие отрасли, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Из тех же, кто высказался против реализации этой концепции, первые три строки заняли сферы управления персоналом, строительства/недвижимости и медицины - 26, 25 и 24% соответственно.



Среди регионов наибольшая доля положительных ответов в Омской области - 73%, Свердловской области - 68% и Пермском крае - 67%. Отрицательное отношение к концепции БОД чаще всего высказывали в Кемеровской, Ростовской и Свердловской областях - 25, 24 и 22% соответственно.



Деньги, чтобы "не умереть с голоду"



Екатерину Шульман, политолога, доцента Института общественных наук РАНХиГС, удивляет столь большой процент (62%) поддержки концепции БОД в России. "Как правило, в связи с БОД возникают опасения, что никто не будет работать, повысится инфляция и т.д.", - говорит она.



По ее мнению, реальная перспектива внедрения БОД есть у богатых стран, и прежде всего стран с развитой диверсифицированной экономикой, где внедрение искусственного интеллекта, автоматизация и роботизация производств делают человеческие рабочие руки во многом избыточными. Такие экономики создают новые производства, которые не очень нуждаются в человеке, но при этом способны генерировать доход, распределяемый потом между членами общества, объясняет Шульман.



"Россия с точки зрения реальных располагаемых доходов населения - страна пока еще очень бедная, но у нас распространена поддерживаемая государством псевдозанятость - рабочие места, которые не участвуют ни в каком производстве, но при этом содержатся государством, чтобы люди были "пристроены" (места в госорганах, бюджетных учреждениях, на более низком социальном этаже - охранники)", - рассуждает она.



Ключевыми преимуществами БОД Шульман называет экономию средств и ресурсов за счет ликвидации дорогостоящей государственной системы социальных выплат и льгот, снижение преступности, связанной с крайней бедностью, а также "оздоровление ситуации с домашним и семейным насилием за счет исчезновения огромного числа вынужденных сожительств, на которые идут женщины ради крыши над головой и куска хлеба для себя и ребенка".



"БОД - это не пожизненное содержание, а сумма, которая позволяет не умереть с голоду. Она никак не покрывает всех расходов, на это можно жить, если ты одинокий и непритязательный человек. Людей, которые выберут жить именно так, не ища никаких дополнительных занятий и заработков, может быть много, но их не будет ни половина, ни тем более большинство", - резюмирует она.



Базовый доход: эксперименты в Европе



С начала 2017 года в Финляндии стартовала пилотная программа выплат базового дохода. В программе участвуют 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 58 лет, которые были выбраны случайно из числа безработных, получавших пособия от главной страховой организации страны. В рамках эксперимента участники ежемесячно в течение двух лет получают от государства по €560. В отличие от получателей пособия по безработице участники эксперимента не обязаны искать работу, а в случае устройства на работу продолжают получать гарантированный базовый доход. В СМИ сообщалось, что против эксперимента выступили профсоюзы, которые опасаются, что новая система может отучить людей работать, увеличить государственные расходы и подстегнуть инфляцию.



В 2016 году в Швейцарии состоялся референдум, на котором предлагалось ввести ежемесячные выплаты от государства по 2,5 тыс. швейцарских франков (около $2,5 тыс. по курсу того времени) для взрослых и 625 франков для детей. По подсчетам СМИ, для реализации программы могло потребоваться около 208 млрд франков в год, которые ожидалось получить за счет урезания социальных выплат и увеличения налогов. Сообщалось, что в поддержку инициативы не выступила ни одна партия, но предложение собрало в свою поддержку более 100 тыс. подписей и было выставлено на референдум, как того требуют местные законы. Почти 77% граждан проголосовали против введения безусловного дохода. Источник - РБК

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