Россию ограбили на несколько поколений вперед, - В.Катасонов

01:26 16.02.2018 ВВП: Страну ограбили на несколько поколений вперед



Валентин Катасонов о лживом показателе экономического роста



Валентин Катасонов



В 1907 году Марк Твен опубликовал в журнале "Североамериканское обозрение" "Главы моей автобиографии". Там он упомянул премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли и помимо всего прочего процитировал этого английского государственного деятеля: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Некоторые сомневаются, что Дизраэли это говорил и приписывают эти слова самому Марку Твену. Но как бы там ни было, уже более века эта фраза считается "крылатой".



Любая ложь есть преступление. Но ни Бенджамин Дизраэли, ни Марк Твен не могли представить, что наступят времена, когда те, кто отвечает за статистику, будут с помощью статистики оправдывать и даже поощрять убийства. А также иные виды деятельности, которые во времена Дизраэли и Марка Твена считались если не уголовными, то аморальными.



Теперь все по порядку. Речь идет конкретно о таком статистическом показателе, как валовой внутренний продукт (ВВП). Аббревиатура "ВВП" сегодня мелькает во многих СМИ, и народу навязчиво внушается, что ВВП - идеальный измеритель человеческого счастья. Если ВВП растет, всем становится лучше, если он падает, всем становится хуже или даже совсем плохо. Профессора от экономики и лауреаты Нобелевской премии по экономике эти идею облекли в форму научной теории экономического роста. На самом деле это самый беспардонный обман. Особенно в условиях такой модели общественного устройства, которая называется "капитализм".



Во-первых, еще более полутора века назад Карл Маркс в своем "Капитале" сформулировал закон капиталистического накопления. Его суть проста: в результате экономического развития общества на одном его полюсе происходит накопление богатства, на другом - бедности и нищеты. Весь прирост ВВП (или большая его часть) присваивается узкой группой олигархов. В России сегодня это настолько очевидно, что разжевывать этот тезис нет смысла.



Во-вторых, по мере развития капитализма все более очевидным становится его хищническая природа, проявляющаяся в том, что ради максимизации прибыли осуществляется нещадная эксплуатация природных ресурсов планеты. Фактически имеет место ограбление следующих поколений, так как истощаются недра Земли и уничтожаются воспроизводимые природные ресурсы. А в результате загрязнения окружающей среды наносится удар и по ныне живущим на планете людям.



Напомню, что изначально показатель ВВП представлял собой стоимостное выражение всех товаров и услуг, созданных в экономике за определенный период времени для удовлетворения жизненно необходимых потребностей общества и отдельных людей. Речь идет о таких потребностях человека, как питание, одежда, тепло, крыша над головой, транспорт и т. п. Кроме того, жизненно необходимыми для общества являются машины и оборудование, иные инвестиционные товары для создания основных фондов (средств производства).



В Советском Союзе методология статистического учета общественного продукта (показатели конечного продукта, совокупного продукта, национального дохода и т. п.) основывалась на положении, что такой продукт создается в отраслях реального сектора экономики - добывающей и обрабатывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве, строительстве и частично в транспорте. Остальные сектора экономики и сферы общественной жизни участвуют либо в перераспределении продукта (прежде всего, торговля и некоторые виды услуг), либо в его потреблении (например, образование, здравоохранение, оборона и др.).



А вот в капиталистическом мире показатель общественного продукта постепенно стал трансформироваться в показатель, фиксирующий любые доходы. Фактически сегодняшний показатель ВВП следовало бы расшифровывать как "валовую внутреннюю прибыль". Но прибыль и удовлетворение жизненно важных потребностей человека и общества - совершенно разные вещи. Можно сказать, диаметрально противоположные. А у обывателя в сознании ВВП часто продолжает ассоциироваться именно со вторым.



Еще в ХХ веке на Западе большая часть ВВП, согласно официальной статистике, стала создаваться не в реальном секторе экономики, а в тех отраслях, которые, согласно советской методологии, либо перераспределяют, либо потребляют общественный продукт. Взять, к примеру, ВВП США. Его можно сравнить с кружкой пива. По "пивом" я понимаю продукт, создаваемый реальным сектором экономики. На него, оказывается, приходится чуть более 20%. Остальное в кружке - "пена", под которой американская статистика разумеет сектор услуг. Фактически большая часть этого сектора - виртуальные услуги, имеющие самые разные названия: финансовые, риелторские, коммерческие, консалтинговые, рекламные, юридические и многие иные, смысл которых понять не просто. Оказывается, все они "создают общественный продукт". Почему? - Потому, что они получают доходы и прибыль. На самом деле, все это фикция, "пена", "оптический обман", призванный скрыть перераспределение реального общественного продукта в пользу различных "виртуальных" отраслей и секторов. Западная статистика всячески старается прикрыть таким образом паразитизм и загнивание капитализма. А западные экономисты из университетов и академических кругом придумывают теории экономического роста.



Почему на Западе "экономический рост" стал фетишем, божеством, которому все поклоняются? - Ответ следует искать в самом слове "рост". Оно однокоренное со словом "ростовщичество". Западная экономика основывается на так называемых "кредитных деньгах". Раньше были деньги товарные (золотые и иные металлические). Сегодня остались лишь деньги-знаки, которые попадают в обращение в результате того, что банкиры-ростовщики предоставляют их в виде кредитов (компаниям, государству, физическим лицам). Такие деньги создают долги. Они состоят из основной суммы кредита и начисленных процентов. Долги надо покрывать. Но на покрытие возникших денежных обязательств имеющейся денежной массы недостаточно. Недостаток равен аккурат сумме начисленных процентов. Пытаться ликвидировать долги в экономике, базирующейся на кредитных деньгах, - все равно, что догнать свою тень. Тем не менее, весь ХХ век капиталистические страны (бизнес, государства, граждане) пытались догонять эту тень. Доводили себя до инфаркта (образно выражаясь), но дисбалансы сохранялись, кончалось все кризисами, которые насильно ликвидировали вопиющие дисбалансы (но лишь частично). Если принять, что начисляемые за год проценты равны 5%, то, грубо говоря, для того, чтобы не происходило дальнейшего наращивания, необходимо иметь прирост ВВП в размере 5% в год.



Вот статистически службы и тужатся для того, чтобы показать, что в экономике все более или менее благополучно. Что имеет место "экономический рост". На самом деле мы видим, что вместо прироста общественного продукта на Западе имеет место прирост прибыли. Причем прибыли, полученной любой ценой. Ценой обмана, рэкета, растления детей и молодежи, нарушения минимальных нравственных норм, отравления людей и даже прямых убийств.



О том, как статистические ведомства США и Западной Европы занимаются фальсификацией макроэкономических показателей, я уже писал и говорил много раз. Получаемые банкирами ростовщические проценты, оказывается, увеличивают ВВП. Чем больше люди судятся друг с другом, тем больше спрос на так называемые "юридические услуги", тем больше доходы адвокатов и прочих юристов, тем больше их "вклад" в создаваемый ВВП. А медики, которые всячески стараются увеличить спрос на свои "услуги", разве они не вносят посильную лепту в экономический рост? "Рыночному" медику нет никакого резона вылечивать пациента. Пациент должен быть всегда болен, по мере оказания медицинских "услуг" желательно выявлять у него новые болезни, а если их нет, то создавать. Таковы отдельные штрихи портрета "постиндустриального общества", где все продается и покупается. Ради "экономического роста". А в переводе на русский язык: ради прибыли. Скажу лишь, что на ниве "экономического роста" трудятся и юристы, и медики, и торговцы, и рекламщики, и риэлторы, и брокеры с трейдерами, а также разные консультанты и посредники. Все они вносят свой посильный вклад в создание ВВП (валовая внутренняя прибыль). Но "конечным бенефициаром" всего это спектакля под названием "экономический рост" являются ростовщики. Они же "хозяева денег", так как именно они создают кредитные деньги на принадлежащем им "печатном станке". Они - "кредиторы последней инстанции", которые рано или поздно экспроприируют то, что получили всякого рода креативные посредники.



А статистики, пыжатся из последних сил, придумывая новые "ноу-хау", как обеспечить "экономический рост". В начале нынешнего века произошел важный качественный скачок в креативной деятельности статистиков. Они пришли к мнению, что для обеспечения "экономического роста" следует привлечь наркобизнес и работников той сферы, которая называется "проституция". В целом ряде стран Запада эти два вида бизнеса частично или полностью легализованы. Поэтому там вообще нет проблем с учетом производимых этими бизнесами "товаров" и "услуг". Они должны предоставлять необходимую финансовую отчетность в соответствующие государственные органы. Но есть еще на Западе "отсталые" страны, которые почему-то до сих держат эти два вида бизнеса в подполье. В этом случае, статистические службы в кооперации с другими компетентными государственными организациями должны делать экспертные оценки возможных доходов и соответствующие цифры должны учитываться в показателе ВВП.



В 2013 году США провели радикальную реформу статистического учета своего ВВП (она включала в себя множество новаций, о которых у меня нет возможности даже кратко рассказать в статье). В результате этот макроэкономический показатель одним росчерком пера (или нажатием клавиши компьютера) был увеличен на 400 млрд долл. Это дополнительный прирост, примерно равный 3% ВВП. Сейчас министерство торговли США и другие американские ведомства ломают голову, как им еще добиться экономического рывка подобным "волшебным" способом. Это сегодня крайне актуально, так как Китай на крутом повороте обошел США и занял первое место в мире по показателю ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности).



А Европа не желает отставать от Америки. В 2014 году Европейский союз постановил, что все страны-члены ЕС должны перейти на новую методологию расчета ВВП. Конкретно они должны с 1 сентября указанного года включать в ВВП доходы от проституции, наркобизнеса и нелегальной торговли оружием. Многие страны незамедлительно исполнили директиву Брюсселя. ЕС с гордостью сообщил в начале 2015 года, что совокупный прирост ВВП за истекший год в интеграционной группировке составил 1,4%, что лучше показателя предыдущего года. Мол, экономика Евросоюза пошла в рост! Действительно, задействованы были большие дополнительные ресурсы Европы. Взять, к примеру, Германию. Там, с 2002 года проституция легализована. Но более десятка лет никакого вклада в экономический рост не делала. Теперь все по-другому. Армия занятых в немецкой отрасли "проституция" насчитывает 400 тысяч человек (из них 20 тысяч мужчин). Как отметили немецкие СМИ, валовой доход отрасли в 2014 году составил 14,6 млрд евро, а чистый (за вычетом издержек) - половину от этой суммы. Между прочим, прирост ВВП Германии в указанном году с учетом статистический новаций составил 1,5%.



Ряд стран ЕС особенно заинтересован в том, чтобы исполнять статистическую директиву Брюсселя. Ведь искусственно раздувая показатель ВВП, тем самым можно понизить такой показатель, как отношение долга к ВВП (в %). Многие страны по этому показателю не вписываются в критерии ЕС (установленные Маастрихтским договором), а Брюссель подсказывает, как это можно сделать без уменьшения реальных сумм долга.



Но есть страны, которые так или иначе бойкотируют директиву. Может быть, государственные деятели этих стран мучаются моральными соображениями? Думаю, что причина более приземленная. Некоторые страны не желают искусственно увеличения ВВП из-за того, что им придется платить дополнительные деньги в единый бюджет ЕС (взносы исчисляются исходя из показателя ВВП).



Среди таких стран - Франция. Но, судя по всему, в этом году Брюссель ее "дожмет". Париж уже согласился учитывать в нынешнем, 2018 году в своем ВВП доходы от наркобизнеса. Поскольку Франция (в отличие, скажем, от соседней Голландии) более консервативная и "отсталая" страна, до сих пор не ввела "культурное потребление наркотиков", то ей придется в расчете вклада наркобизнеса в создание ВВП базироваться на экспертных оценках.



Что касается учета проституции в ВВП Франции, то Брюссель рассчитывает, что до конца этого года ему удастся и по этой позиции "дожать" Париж.



Ход мысли новаторов от статистики понятен: показатель ВВП должен учитывать доходы от "теневой экономики". Как говорится, "аппетит приходит во время еды". Сегодня доходы от проституции, наркобизнеса и нелегальной торговли оружием решено учитывать в ВВП. А завтра ради наращивания ВВП власти Европейского союза займутся "стимулированием" этих новых секторов экономики. А также примутся расширять экономику за счет включения в нее "услуг" работорговцев, наемных убийц и тому подобных "профессионалов" подполья.



В старые добрые времена показатель ВВП ассоциировался с "жизнью" (напомню ключевую фразу из классического определения данного показателя: удовлетворение жизненно необходимых товаров и услуг). Теперь он стал показателем духовно-нравственного разложения и символом смерти.



P.S. Самое неприятное, что "статистическая зараза" с Запада пришла в нашу страну. Росстат, который сегодня находится под прямым подчинением Минэкономразвития, занимается откровенным обманом. Не удивлюсь, если завтра министр экономического развития даст Росстату команду учитывать в российском ВВП доходы от наркобизнеса, проституции и иных видов преступной и аморальной деятельности. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518733560

Новости Казахстана

