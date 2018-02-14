"Казашки только для казахов": новые грани уят-революции

00:11 16.02.2018 В Казахстане развернулась широкая общественная дискуссия относительно права казашек на межнациональный брак



Жанар Тулиндинова, press-unity.com, 14 февраля



В Казахстане развернулась широкая общественная дискуссия относительно права казашек на межнациональный брак. С одной стороны – в СМИ множатся материалы с заголовками в духе "Казашка рассказала о счастливом браке с иностранцем (русским)", с другой – самопровозглашенный "последний экологически чистый казах" некто Жанибек Иманмазир организовал в Алматы некое подобие "полиции нравов", приставая на улицах города к интернациональным парочкам "казашка + не казах" и выкладывая порицающие видео в YouTube под лозунгом "Казашки только для казахов".



Казалось бы, сама постановка вопроса – оспаривание права совершеннолетнего дееспособного гражданина на заключение брака с лицом противоположного пола в соответствие с законами Республики Казахстан, а также тезис "Казашки только для казахов", нелепа для демократического, светского и правового государства, коим является Казахстан.



Однако не все так просто. Видео "последнего экологически чистого казаха" пользуются успехом в соцсетях, а в многочисленных комментариях высказывается одобрение и поддержка действиям "хранителя генофонда казахского народа".

Взгляды "блюстителей целомудрия" казахских девушек находят поддержку и среди элиты. Напомним, что когда несколько лет назад в прокат вышел фильм "Ирония любви", в котором главная героиня, сыгранная казахстанской актрисой Асель Сагатовой, влюбляется в персонажа известного российского актера Алексея Чадова, депутат Мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан высказал в запросе на имя министра культуры возмущение в связи с такой сюжетной коллизией, которая "задевает честь и достоинство казахской девушки". Коллегу поддержал депутат Нуртай Сабильянов. Кстати, оба до сих пор заседают в нижней палате парламента, так что экологически чистые казахи имеют свое лобби даже в законодательном органе страны.

Поддержку уятменам оказывают и представители творческой, если так можно выразиться, интеллигенции. Известный певец Сакен Майгазиев, к примеру, предложил "избавляться от казахских девушек, готовых выйти за муж за иностранцев". Что имел в виду певец под этим "избавляться" – остается только догадываться, вероятно, лишать их гражданства. Его коллега по цеху Токтар Сериков приравнял казашек, собирающихся замуж за китайцев, к "девушкам с пониженной социальной ответственностью".

Очевидно, что если бы воззрения "экологически чистого казаха" не имели бы административную поддержку, то "блюстителя целомудрия", пристающего к парочкам среди бела дня и не скрывающего своей личности, давно бы привлекли по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Уголовные дела по этой статье в Казахстане возбуждались и по куда менее громким и значимым поводам. Однако ни Жанибек Иманмазир, ни имам Ризабек Батталулы, считающий, что в профилактических целях можно охаживать жен камчой, до сих не понесли даже административной ответственности. Вероятно, это свидетельствует о том, что консерватизм, гендерные предрассудки и ксенофобия не чужды и некоторым представителям правоохранительных органов.

Казалось бы, при таком напоре "риторики ненависти" со стороны уятменов казашки, вышедшие замуж за представителей других национальностей, должны были бы испытывать постоянный моральный прессинг и подвергаться дискриминации. Однако, к счастью, в действительности дела обстоят куда лучше – часть казахстанского общества поддерживает их право на свободный выбор партнера. Репортажи, повествующие о счастливой семейной жизни казашек, вступивших в интернациональный брак, набирают десятки тысяч просмотров на популярных Интернет-ресурсах, и сопровождаются комментариями, в которых озвучиваются самоочевидные вещи: "Любовь не имеет национальности", "Главное, чтобы молодые были счастливы", "Каждый человек хозяин своей жизни" и т.д.



Действия "экологически чистого казаха" помимо одобрительных получают и массу негативных комментариев, а то и вовсе поднимаются на смех. Колумнист Интернет-журнала "Власть" Мади Мамбетов написал целый памфлет, адресованный гетеросексуальным мужчинам титульной нации (аналогу straight white male), возомнившим себя хранителями национальных ценностей и общественной морали.



Мамбетов в сатирических красках рисует собирательный образ "гетеросексуального мужчины титульной национальности". "Это совершеннолетний, иногда довольно молодой, иногда приближающийся к зрелости, гетеросексуальный мужчина титульной нации, самопровозглашенный мусульманин, не сильно обремененный образованием, из заграниц видевший Турцию и Египет в формате отеля all-inclusive. Несколько наивно полагающий, что знает "все народные традиции и устои", и владеющий казахским языком (часто в рудиментарной, бытовой его форме)".

Очевидно, что мы наблюдаем столкновение двух миров и двух систем ценностей в рамках одного общества, где аргументы одной стороны – грубая архаичная сила, другой – пренебрежение и снобизм.



Пожалуй, самую взвешенную позицию в этой полемике "правых сил за сохранение прежней гендерной системы и новых левых за права женщин" высказывает культуролог Зира Наурзбаева в статье "Слово в защиту гетеросексуального мужчины титульной национальности". Наурзбаева призывает не делать жупел из словосочетания "гетеросексуальный мужчина титульной национальности", не навешивать ярлыки.



"В нашей культуре и нашей истории есть много позитивного, не позволяющего автоматически принять феминизм. Хочу, чтобы казахские мужчины нашли себя в этом новом мире и чтобы в их идентичности присутствовали лучшие черты казахской традиционной культуры, в том числе казахское, совсем особенное уважение к женщине, к казашке, о котором я писала в статьях "Архетип женщины-медиатора между мирами в казахской традиционной и современной литературе" и "Искусство воинской касты". Мне выпало счастье общаться, сотрудничать с лучшими, по-настоящему традиционными, умными и талантливыми казахами. И ни один из них не болел мужским шовинизмом. Лишь уважение и полное приятие, желание, чтобы казахские женщины могли полнее раскрыть свой потенциал, реализовались на благо нашего народа", - пишет Наурзбаева.

Примечательно, что культуролог констатирует историческую неизбежность процесса эмансипации казахской женщины. "Распад органического единства нашего народа неизбежен, точнее, он уже произошел. И возможно не так много осталось до того времени, когда глобализация сотрет национальные языки, границы, черты, особенности", - считает Наурзбаева.



Возможно, активизация "экологически чистых казахов", самоорганизующихся в "полиции нравов", и выбросы агрессии со стороны уятменов связаны отнюдь не с тем, что казахстанское общество сползает в архаику. Напротив, это реакция – по сути, беспомощная и заранее обреченная на неудачу – на эмансипацию казахских женщин, вышедшую на совершенно новый виток. Если еще 50 лет назад они удовлетворялись возможностью получения образования и выбора профессии, то теперь заговорили о праве строить свою жизнь вне рамок национальной культуры, о возможности покинуть сакральный "казахский мир" – ведь именно так в патриархальном обществе расценивается замужество за представителя другой национальности. То есть "посягнули" на ранее неприкосновенное – представление о целостности и "органическом единстве" нации, которое, как отмечает Зира Наурзбаева, "прошито в казахское бессознательное".



Впрочем, конечно, это преувеличение, и казашка остается казашкой и в Норвегии, и в Великобритании, и будучи замужем за русским. По сути, это такой же полноценный носитель национальной культуры, как и мужчина, а может быть, и куда более последовательный, если учитывать более активную роль матери в воспитании детей и передаче культуры. Не зря в русском языке есть устойчивая идиома "материнская культура", а в казахском – "материнский язык" - "ана тілі".



Пока можно предположить, что общественная дискуссия вокруг прав и возможностей "женщин титуальной национальности" в Казахстане при всей своей маргинальности и балансировании на грани бытовухи и хайпа имеет крайне важное значение для процесса, ныне так громко именуемого "модернизацией общественного сознания". Возможно, именно на этом участке развернулась ключевая борьба за то, какие ценности возобладают в казахстанском социуме – индивидуальные или коллективные, право человека на свободу выбора или диктат общественных норм – что в конечном счете может повлиять на общественное сознание куда больше, чем внедрение латиницы и другие проекты, спущенные сверху. Источник - press-unity.com

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