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Сладкая парочка росVIPов Дерипаска/Приходько пытаются зачистить из Сети свои интим-фото
23:44 15.02.2018

Роскомнадзор угрожает заблокировать Instagram и YouTube из-за "Рыбкагейта"





В России продолжается скандал, связанный с расследованием Алексея Навального

МОСКВА – Cервисы Instagram и YouTube согласно предписания Роскомнадзора могут быть заблокированы в среду, 14 февраля, если до конца вечера не удалят материалы расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навального, посвященные отдыху на яхте олигарха Олега Дерипаски руководителя аппарата правительства Сергея Приходько в сопровождении "девушек из эскорт-агентств".

Как следует из реестра ведомства, удалению подлежат 14 постов в Instagram и семь видеороликов из YouTube.

Накануне Алексей Навальный предъявил иск Роскомнадзору в связи с тем, что ведомство потребовало удалить с сайта Navalny.com данные расследования.

Оппозиционный политик назвал трехдневную прогулку на яхте формой взятки.

В свою очередь, миллиардер и госчиновник сочли расследование Навального "провокацией" и вмешательством в частную жизнь.

Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК 8 февраля. А 10 февраля Роскомнадзор уже внес в реестр запрещенной информации расследование. В промежутках между этими датами суд Усть-Лабинска (Краснодарский край) вынес решение, которым и руководствовалось ведомство.

Предупреждения с требованием удалить со своих сайтов материалы в связи с публикацией расследования ФБК также получили редакции "Радио свобода", "Медиазоны" и еще ряда изданий. При этом самого распоряжения суда издания не получили.

Ранее Роскомнадзор весьма осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube и Instagram. Порою ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц.

Обо всей это пикантной истории изначально стало известно из Instagram и книги одной из девушек, осуществлявших эскорт-услуги – Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Отсюда скандал в соцсетях получил имя "Рыбкагейт".

Но в своем расследовании Алексей Навальный настаивает, что его главный герой – Сергей Приходько: "Я хотел бы обратить внимание, что в этой истории нас больше всего интересует Папа – госчиновник Приходько, получивший взятку. Во вторую очередь взяткодатель – олигарх Дерипаска, компании которого получают огромные государственные субсидии".

Сергей Приходько долгое время рассматривался как первый кандидат на должность министра иностранных дел РФ.

Заведующему кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ профессору Николаю Сванидзе кажется, что решение о блокировке сайта Навального выглядит как "абсолютно политическое".

"Тем более, что суд, принявший это решение, находится в медвежьем углу, который к тому же имеет прямое отношение к биографии господина Дерипаски, – добавил он в интервью "Голосу Америки". – От этого ощущение, что решение отнюдь не случайное, разумеется, только усиливается. Этот суд выглядит, как карманный суд олигарха".

Олег Дерипаска провел в Краснодарском крае детские годы и окончил среднюю школу в Усть-Лабинске.

Николай Сванидзе признался, что он не любитель "подобного рода сюжетов": "Потому что грязь, она и есть грязь. Но ее, тем не менее, кто-то должен разгребать. Если этого не делают те, кому это положено по должности, то, соответственно, пачкают себе руки оппозиционные политики".

По мнению профессора, суть ролика, продемонстрированного Навальным, состоит не в приключениях девушки легкого поведения, а в том, как проводят досуг представители высшей политической касты.

"Но и это, казалось бы, сугубо их личное дело, – добавил он. – По российским меркам, если два мужика проводят время в компании девушек, это, в общем, лучше, чем если бы они это делали в компании друг с другом. Однако по общемировым меркам, когда государственный деятель высокого ранга катается на яхте олигарха с проститутками, это очень дурно пахнет, и пахнет коррупцией. Даже, если для каждого из них это (развлечение) стоило копейки".

Кроме того, журналист отметил, что Навальный говорил о связи российского олигарха с президентской предвыборной кампанией Дональда Трампа: "Судя по тому, что мы услышали, господин Дерипаска имел активное отношение к внутриполитическим американским процессам. Поэтому, естественно, что при всей грязности самой истории она вызывает несомненный общественный интерес и выходит далеко за рамки личной частной жизни двух видных российских деятелей".

Поэтому запрет на публикацию расследования, очевидно, пахнет политикой, резюмировал Николай Сванидзе.

На взгляд известного блогера, в прошлом генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, в истории похождений олигарха и чиновника проявилось много знаковых вещей.

"Это демонстрация тех норм, которые существуют в отношениях между российской властью и бизнесом, – констатировал он в комментарии "Голосу Америки". – Мне хорошо запомнилось, какой искренний ужас испытали западные чиновники, когда им было предложено встретиться (в России) с предпринимателями. Они действительно были удивлены и испуганы перспективой встречи с предпринимателями вне официального кабинета, в частной обстановке. А в России – это норма, когда на яхте, причем здесь совершено неважно – в присутствии девочек или мальчиков – олигарх обсуждает деловые вопросы с госчиновником в обстановке, которая откровенно коррупционна".

При этом Игорь Яковенко заметил, что Приходько "с точки зрения Кремля и путинского окружения не совершил ничего недостойного": "Для них это нормально. Они так живут, так устроены, для этого, собственно, и пришли во власть. Единственное, что ему (Приходько) могут поэтому дружески посоветовать, это заменить охрану и тщательнее подбирать "обслуживающий персонал"".

В то же время молниеносная реакция Роскомнадзора журналиста ничуть не удивила.

"Это, безусловно, главное цензурное ведомством в России, причем официально оформленное и действующее вопреки 29-й статьи конституции. И то, что Роскомнадзор мгновенно объявил себя стороной в этом процессе, принял решение о запрете публикаций, связанных с Дерипаской, лишнее свидетельство того, что ведомство существует только для цензуры. Никаких других целей у этой организации нет", – заключил Игорь Яковенко.

14 Февраль 2018

Виктор Владимиров

Источник - golos-ameriki.ru
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