Новым президентом ЮАР стал лидер правящей партии Сирил Рамафоса

23:17 15.02.2018 Южноафриканские законодатели избрали президентом страны Сирила Рамафосу. Ранее он занимал должность вице-президента Южной африканской республики (ЮАР). Об этом сообщил законодателям, собравшимся на специальном заседании парламента в Кейптауне, судья Могоенг Могоенг, ​передает AFP.



Рамафоса избран без голосования, являясь единственным кандидатом, выдвинутым на пост президента страны.



Новый президент избран в связи с добровольной отставкой предыдущего главы республики Джейкоба Зумы. 13 февраля исполнительный комитет правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" после заседания по поводу затянувшегося в стране кризиса, решил "отозвать" Зуму с должности президента. Зума выразил несогласие с таким решением правящей партии, но отметил, что как дисциплинированный политик подчиняется ему.



Политический кризис в ЮАР обострился после того, как заместитель Зумы, его противник Рамафоса, в декабре 2017 года был избран лидером правящей партии. Она пыталась передать власть новому лидеру.



Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР второй срок подряд. Впервые он был избран в 2009 году, а в 2014 году переизбран на второй пятилетний срок. Официально его президентские полномочия истекали в середине 2019 года. Источник - rbc.ru

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