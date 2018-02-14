 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 14.02.2018
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В Туркменистане, на фоне резкого падения курса доллара на "черном рынке", проходит облава на валютчиков
22:16 15.02.2018

Предыстория: Правительство Туркменистана думает об изменении обменного курса валют из-за роста доллара на "черном рынке"

В Дашогузе (город на северо-востоке Туркменистана) курс доллара на черном рынке, на короткое время упал до 6 манатов. Как сообщили источники туркменской службы радио "Азатлык" в первой половине дня американская валюта резко подешевела, но после полудня опять поднялась выше 10 манатов за $1.

Напомним, что в конце прошлой недели доллар взлетел до 14-15 манатов. Официальный курс доллара в стране по прежнему сохраняет на уровне 3,5 маната за $1.

Как рассказывают корреспонденты, ситуация в северном регионе Туркменистана повлияла на черный рынок и в Ашхабаде. Там 14 февраля доллар подешевел до 11 манатов.

По словам корреспондентов, ссылавшихся на предпринимателей в Дашогузе, корректировка стоимости туркменской валюты связана с активизацией торговли в приграничных с Казахстаном и Узбекистаном регионах страны.

"Сегодня в Дашогузе наблюдалась большая активность предпринимателей из Казахстана и Узбекистана. Они в большом количестве покупали туркменскую валюту. Это и стало причиной укрепления маната. Насколько я понимаю, черный курс доллара опустился, но продержался недолго. После полудня доллар опять стоил больше 11 манатов. Сейчас, как мне сообщили, он продается около 12 манатов", - рассказал один из местных корреспондентов.

Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", утром 14 февраля сотрудники МНБ и полиция Дашогуза провели рейд по отлову валютчиков на центральном рынке города "Бай базар".

В результате за незаконные валютные операции были задержаны как минимум 6 человек. Торговцы валютой, сумевшие скрыться, переместились на другие рынки, либо торгуют из дома, работая только с доверенными лицами, отмечает издание.

Среди валютчиков есть те, кто связан с банками. Их предупредили, что облава будет продолжаться в течение трех дней и порекомендовали оставаться дома.

Источник - ca-news.org
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