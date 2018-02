Американская загогулина. От Михаила Сергеевича Обамы к Борису Николаевичу Трампу. Ч. 2, - М.Тюркин

20:05 15.02.2018 Американская загогулина



От Михаила Сергеевича Обамы к Борису Николаевичу Трампу: версия новейшей истории (часть 2)



Кто вы, мистер Трамп? Сегодня этот вопрос занимает гадателей на политологической кофейной гуще ничуть не меньше, чем 18 лет назад феномен молодого и энергичного преемника Бориса Ельцина. Прошел год с момента инаугурации 45-го президента США – дата, к которой он приурочил публикацию нашумевшего "Кремлевского доклада" и программную речь на съезде "элитариев всех стран" в Давосе. Что же произошло за минувшие двенадцать месяцев?



На первый взгляд, ничего особенного – традиционный истеблишмент перемолол в своих жерновах этого антисистемного "крепкого орешка". Но если отделить зерна реальной политики от медийных плевел, то картина получится не столь однотонной. В какой-то степени сегодняшняя Америка напоминает нашу страну на рубеже 1980-90-х годов, а сам Дональд Трамп – уже упомянутого Бориса Николаевича Ельцина.



Популисты, строители, иностранные агенты



При всех своих отличиях оба политика принадлежат к одному психологическому типу. Колоритные сумасброды, любители театральных поз и резких, размашистых жестов, Трамп и Ельцин отличаются сильным "геном власти" и способностью идти напролом к своей цели. Неудивительно, что оба стали лидерами-популистами, коих волна народного гнева часто выбрасывает наверх в переломные эпохи.



Так, Борис Николаевич на излете перестройки резал правду-матку о советской номенклатуре и боролся с привилегиями партийных чиновников. Помните, как он ходил в обычную поликлинику, катался на общественном транспорте и лез на танк во время августовского путча 1991 года? Словно идя по ельцинским стопам, Дональд Трамп во время выборов-2016 оседлал энергию протеста – в первую очередь консервативной "одноэтажной Америки". Послав подальше политкорректность, он клеймил истеблишмент обеих партий, финансовых воротил с Уолл-стрит и леволиберальных "властителей дум". И если Борис Николаевич служил олицетворением загулявшего русского мужика, то "большой Дональд" воплощал для американцев образ человека, который сам себя сделал.



Впрочем, при всей своей игре на народных архетипах Ельцин и Трамп – представители, как говорили в Союзе, правящих кругов.



Так, Борис Николаевич возглавлял Свердловский обком и занимал ответственные посты в ЦК КПСС. А Трамп, будучи наследником миллиардного состояния, владельцем небоскребов и звездой реалити-шоу, всегда чувствовал себя своим среди акул американского бизнеса.



Неудивительно, что оба лидера после победы на выборах быстро повернулись лицом к элитным кругам, которые и вели их к власти. Борис Николаевич доверил проведение "шоковой терапии" команде младореформаторов, сформировавшейся вокруг журнала "Коммунист". А Дональд Фредович укомплектовал свой "административный зверинец" богатыми "волками с Уолл-стрит" и агрессивными ястребами-неоконами.



Относительно популярные при восхождении на властный Олимп, оба лидера очень быстро растеряли народную любовь. Россиянам стало стыдно за своего вечно пьяного президента, который лихо дирижировал оркестром, разудало пел "Калинку" и до слез смешил "друга Билла". Трамп к алкоголю вообще не притрагивается, но за ним водятся другие грешки – одержимость слабым полом и любовь к эпатажным выходкам. Сегодня все больше американцев презирают своего президента, который строчит в "Твиттере" всякую околесицу и отпускает бранные комментарии в адрес мигрантов. При этом оба лидера запомнились своим весьма специфическим красноречием. Так, Ельцин обессмертил себя фирменными словечками вроде "понимаешь" и "загогулина", а Трамп – бесконечными повторами одной и той же мысли.



Другая интересная параллель – это кумовство обоих президентов. При Ельцине львиная доля власти досталась его дочери Татьяне Дьяченко и зятю Валентину Юмашеву, а при Трампе огромный политический вес тоже приобрела "семья" – дочь Иванка и (опять-таки!) зять Джаред Кушнер.



Но и это еще не все. Любопытно, что оба президента считаются ставленниками иностранных держав: Борис Николаевич – США, а Дональд Фредович – России. В 1996-м журнал Time c гордостью писал о том, как западные консультанты помогли Ельцину переизбраться на второй срок, а в 2016-м – уже с ужасом! – о мифическом вмешательстве Москвы в американские выборы.



Наконец, двух лидеров сближает их принадлежность к строительной отрасли. Будучи по образованию инженером, Борис Николаевич приложил руку к возведению самого высокого в Свердловске здания обкома (ельцинский аналог Trump Tower). Что же касается Дональда Фредовича, то его помпезные небоскребы и отели класса люкс известны по всему миру.



Но неужели параллели между первым президентом новой России и 45-м лидером США исчерпываются лишь рядом внешних сходств? Нет, не только. Судя по всему, обеим ярким личностям уготовлена сходная роль в истории своих государств.



Сверхдержавы уходят в отставку



Во внешней политике Ельцин и Трамп встали перед общей задачей – возглавить отступление своих стран со всех международных фронтов и попытались "вписать" их в новый миропорядок. Так, Борис Николаевич искал для "русского медведя" подходящую берлогу в "однополярном лесу", заискивая перед вашингтонским "царем зверей". А Дональд Фредович сбрасывает с Америки бремя глобализации и превращает ее в один из центров силы в грядущем многополярном мире.



Мотивы национальных элит США, стоящих за Трампом, понять можно. Монополия доллара в международных финансах, свободная торговля, бесконтрольная миграция, система западных союзов, распространение "либеральной религии" – эти "священные коровы" глобализма перестали кормить "американского пастуха". Скорее они дают "молоко" конкурирующим фермам – технологии, заводы и капиталы утекают в Азию, оставляя Штатам "ржавый пояс" вместо процветающей промышленности.



Как же поступить в этой ситуации? Америка планирует уйти в самоизоляцию, заняться ремонтом своей "экономической квартиры" и осторожно разобрать "долларовую пирамиду" вместе с другими игроками. Но взамен остальные державы должны помочь Штатам вернуть назад предприятия и технологии, а также вложиться в американскую экономику. Тогда США получат шанс первыми оседлать грядущую технологическую волну (цифровизация и искусственный интеллект) и в середине XXI века снова побороться за лидерство. В своей недавней речи в Давосе американский президент предложил мировым игрокам именно такую сделку: "Мы покидаем капитанский мостик глобализации, а вы платите нам щедрые отступные".



На стратегию Трампа работают все его крупные инициативы, особенно налоговая реформа и политика дешевого доллара. Снижая налоги на корпорации с 35 до 21 процента, он рассчитывает, что крупный бизнес вернется домой, потеряв интерес к "офшорным кубышкам" и азиатским сборочным цехам. Политика же слабого доллара призвана сделать товары с клеймом "Made in USA" более конкурентоспособными. Вот только удешевление "зеленых фантиков" автоматически снизит доходность американских долговых облигаций. А что это будет означать? Поддержка "долларовой пирамиды" окончательно лишится экономического смысла для других игроков. В итоге формирование многополярного мира станет неизбежностью.



Но стратегия стратегией, а законы реальной политики постепенно берут свое. Показательно, что почти каждый крупный шаг Ельцина и Трампа уменьшал международный вес их государств.



Борис Николаевич в пьяном угаре шел на односторонние уступки "другу Биллу", сдавал позиции в Югославии и мечтал о вступлении в ЕС и НАТО. Дональд Фредович, в отличие от него, старается жестко отстаивать интересы США. Но результатом его крутости стала растущая изоляция Америки – Вашингтону перестали доверять даже ближайшие союзники.



Так, европейцев Трамп оскорбил в их лучших либеральных чувствах. Он вышел из Парижского соглашения по климату, завел интрижку с "польской бунтаркой" и заставил партнеров по НАТО платить за услуги американского "охранного предприятия". Своими же угрозами отменить иранскую "ядерную сделку" 2015 года он опечалил европейский бизнес, вошедший во вкус торговли с Ираном. И вот уже Ангела Меркель призывает европейцев к независимой политике, бундесбанк покупает юани для своих золотовалютных резервов (камушек в долларовый огород!), а лидеры ЕС подумывают о создании собственной армии.



Не менее "фееричными" оказались и результаты трамповской дипломатии на Ближнем Востоке. Признанием Иерусалима столицей Израиля Дональд Фредович спровоцировал гнев исламского мира, а поддержкой курдов настроил против себя ранее лояльную Турцию. В сирийской же партии инициатива от проамериканской коалиции окончательно перешла к оси Москва – Тегеран – Анкара.



Отдельного упоминания достойна история вокруг КНДР. Как положено вести себя джентльмену, если он пообещал другому джентльмену "огонь и ярость" в "Твиттере"? Свое возмущение он обязан подкрепить такими аргументами, как сотня крылатых ракет и пара-тройка авианосцев. В противном случае он демонстрирует на весь мир свою слабость, что и произошло с Трампом по итогам его перепалки с товарищем Кимом. И вот уже две Кореи ведут "олимпийские" переговоры об объединении, а США довольствуются ролью статиста.



Но, пожалуй, главным "достижением" Вашингтона за минувший год стало укрепление лидеров объединения БРИКС. Американские угрозы санкций и торговые войны убедили Китай в том, что нужно форсировать проект "Новый шелковый путь". Последний должен вывести торговлю в Евразии на новый уровень – причем отнюдь не в долларах.



Наконец, самый щедрый подарок от администрации Трампа получила… Россия. Ведь что означает публикация "Кремлевского доклада" вкупе с угрозами ввести новые санкции против топовых чиновников и олигархов? Истинный смысл этого события остроумно объяснил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин: "Это призыв к миллиардерам – возвращайтесь в родную гавань. Вслед за Крымом". По сути, Америка поставила наших нуворишей перед жестким выбором: или Запад – или Россия. И поскольку не могут гарантировать нашей "элите" сохранность нажитого непосильным трудом, олигархи наверняка бросятся под защиту родного государства.



Конечно, "партия войны" еще может устроить какую-нибудь провокацию – на Украине, в Прибалтике, на Ближнем Востоке или против КНДР. Однако, скорее всего, Штаты будут втемную использовать "ястребов" как рычаг давления на переговорах об условиях формирования многополярного мира. Да и можно ли придумать лучшую дымовую завесу, чтобы скрыть реальные процессы?



Американские "лихие девяностые"



Но не только в международной политике Ельцина и Трампа можно увидеть целый ряд сходств – не меньше параллелей бросаются в глаза и во внутренней жизни России 1990-х и Америки 2010-х.



При переходе из одной исторической фазы в другую обе страны пережили серьезные потрясения. Правда – со своей национальной спецификой.



У нас команда либералов-рыночников, олицетворяемая Гайдаром и Чубайсом, устроила "шоковую терапию". Российская экономика рухнула больше, чем американская в эпоху "великой депрессии", а развал промышленности оказался сильнее, чем во время Великой Отечественной войны. Под телевизионные призывы "Бери от жизни все! Не дай себе засохнуть!" кучка бывших партийных боссов приватизировала лакомые куски госсобственности. А в это время средний класс проваливался в пропасть нищеты, теряя работу, сбережения и уверенность в завтрашнем дне.



В Америке с приходом Трампа экономика, напротив, выросла – на три процента в прошлом году. Свою роль сыграла эйфория в связи с налоговой реформой и повышение базовой ставки ФРС – "долларовый пылесос" стал высасывать капиталы со всего мира. Вот только эти "пилюли" едва ли вылечат глобальный "экономический организм" – уже очень он страдает от падения совокупного спроса и изнывает под тяжестью долгового бремени. Тревожным звоночком стал недавний обвал на американских биржах (включая индекс Доу-Джонс), самый масштабный в истории. Совсем не обязательно, что это событие спровоцирует сход "финансовой лавины", но рано или поздно демонтаж "долларовой пирамиды" вступит в финальную стадию – и уровень жизни неизбежно рухнет и в США.



Надо сказать, что радикальные реформы привели к опасному общественному расколу, причем отношение к фигуре президента сыграло в этом свою роль. Так, Ельцина и его реформы поддерживала либеральная интеллигенции, которая чувствовала себя носительницей высшего знания на фоне "отсталых совков". Зато большинство "дорогих россиян", как называл нас президент, плевались в экран при появлении в нем Бориса Николаевича и категорически отказывались "вписываться в рынок".



Точно так же Трамп сегодня является для одной части американского общества президентом-надеждой, а для другой – президентом-разрушителем надежд.



В Дональда Фредовича по-прежнему верит средний класс, рабочие, фермеры и жители белой "одноэтажной Америки", которые не жалуют либеральных "граждан мира" за их презрение к "простым парням из Оклахомы". А прогрессивные представители "Америки многоэтажной" люто ненавидят этого "сексиста, фашиста, расиста" и его консервативных поклонников. И вот уже на почве политических разногласий в Штатах распадаются целые семьи, а родственники и друзья перестают друг с другом общаться.



Но главное сходство между "лихими девяностыми" в России и 2010-ми годами в США – это жесточайший конфликт внутри истеблишмента. Если одна часть верхушки стремится к радикальным переменам на глобальной арене и внутри страны, то другая – категорически не желает мириться с закатом своей империи. Причем – вот совпадение! – и в России, и в Америке эта борьба вылилась в конфликт между исполнительной и законодательной властью.



У нас наиболее острая фаза внутриэлитных разборок пришлась на 1993 год, когда между Кремлем и Верховным Советом вспыхнуло вооруженное противостояние. На стороне Ельцина тогда выступила либеральная общественность, а на стороне Руцкого и Хасбулатова – так называемые "красно-коричневые". По сути, в октябре в Москве бушевала гражданская война, в которой победа досталась, возможно, не самой правой стороне. Однако расстрел Белого дома не позволил конфликту выйти за пределы столицы и развалить РФ по "югославскому сценарию".



Сегодня похожие процессы набирают обороты и в США: сторонники многополярного мира группируются вокруг президента, а либеральные глобалисты контролируют Конгресс. Причем традиционный истеблишмент сегодня обладает в Америке гораздо большей властью, чем "партия коммунистического реванша" в России 1990-х. Это старые элиты подняли гвалт о вмешательстве Кремля в американские выборы, навязали главе государства часть своей международной повестки и урезали его полномочия во внешней политике. Однако Дональд Фредович продолжает сопротивляться, и весьма успешно. Раскрытие антитрамповского заговора внутри ФБР – это мощный удар по так называемому "глубинному государству", главному оплоту либеральных глобалистов.



Впрочем, затягивать внутриэлитный конфликт Штатам ни в коем случае нельзя – ведь чем дольше он продолжается, тем больше "пороха" накапливается внутри США.



Когда же концентрация взрывоопасных "веществ" достигнет критических значений, всего одной поднесенной спички будет достаточно, чтобы разжечь пламя гражданской войны. В этом случае падение Америки в пропасть своих "лихих девяностых" станет роковой неизбежностью. И с учетом количества оружия на душу населения, "перестройка, плавно переходящая в перестрелку" может пройти за океаном по наиболее брутальному сценарию.



Вместо послесловия



Так какая же роль уготована Ельцину и Трампу? По сути, это роль "прорабов" на геополитической "стройке века" – они должны разобрать по кирпичику громадины своих сверхдержав, построить на их месте другие здания и органично вписать их в новую глобальную архитектуру. Эта задача обусловлена тем, что глобализация вступает в завершающую фазу – отныне она будет протекать не по "альтернативному" сценарию. Вашингтонская военная дубинка, "империя доллара", правозащитное миссионерство – эти "прелести" Pax Americana очень скоро окажутся на свалке истории.



Недавно "Римский клуб" выпустил к своему 50-летнему юбилею программный доклад "Come on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты". В нем он подверг беспрецедентной критике капиталистическую модель, повинную в нарастании угрозы ядерной войны, социальном неравенстве, экологическом кризисе, исчерпании ресурсов, гонке потребления и прочих глобальных проблемах. Как избежать цивилизационной катастрофы? Необходимо срочно переводить человечество на рельсы более гармоничного – устойчивого – развития. Само заглавие доклада "Come on!" (англ. "Давай!") – это призыв к решительным планетарным изменениям.



Скорее всего, уже скоро мировые события приобретут ускорение. Вслед за СССР в Лету канет последняя "империя зла" – Соединенные Штаты Америки, этот бастион капитализма, главный потребитель ресурсов и загрязнитель атмосферы.



Затем под аплодисменты "прогрессивной общественности" явится многополярный мир – вокруг ведущих держав возникнут политико-экономические макрорегионы. Когда же пробьет "час Х", эти стеклышки региональных союзов сложатся в единую наднациональную мозаику с сетевыми методами управления. Еще бы, перед лицом глобальных проблем необходимо объединяться на основе "планетарного сознания" и исполнять директивы элитных "мудрецов" из какого-нибудь "Всемирного совета будущего".



Как говорил незабвенный Борис Николаевич, вот такая, понимаешь, загогулина получается.



Михаил Тюркин



15.02.2018 Источник - stoletie.ru

