 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.02.2018
18:55  Аэропорт Костаная не смогли продать во 2-й раз
15:17  Укр-морпехи под Бердянском дали бой самим себе - 4 трупа
14:16  Акишев долго не продержится. Цена свободного тенге, - С.Ахметов
14:08  Бит или не бит. Будущее криптовалют в России, - "РГ"
07:19  Астану нужно переименовать в Алаш Орду, - ученый Аубакир
07:11  Проигрыш в монополию. Зачем "Узбекским авиалиниям" менять стратегию и делиться небом
06:46  В Таджикистане концертмейстера Саиду Рустамову уволили за отказ послушать послание президента
06:41  75-летний Президент ЮАР Зума ушел в отставку под угрозой импичмента за коррупцию
06:40  Лондон официально обвинил Москву в атаке вируса-вымогателя NotPetya, - ВВС
06:36  Жюльетта, Жанетта, Жоржетта... Старина Трамп щедро откупается от порно-актрис
06:32  19-летний Круз расстрелял школьников во Флориде - 17 трупов
06:10  В сообщениях об авиаударе по российской ЧВК в Сирии многое не сходится, - "НГ"
00:45  Сирийская мясорубка: "Солдаты удачи" ждут закон о ЧВК
00:34  Тылы "Хезболлы". Иран приближается к границам США, - Е.Сатановский
00:28  Как ответят Россия и Иран на прокси-агрессию США и Израиля в Сирии, - С.Шакарянц
00:12  США "экстраординарно" форсируют нефтедобычу, - The Times
00:01  Последний банкет "грефят". Топ-менеджмент РосСбербанка увеличил себе бонусы на 42%
Среда, 14.02.2018
21:59  Ректор физкультурного института Шоакром Исроилов возглавил новое министерство спорта Узбекистана
20:39  Руководящие посты в СНБ Узбекистана теперь замещают "прокурорские"
20:29  Эмомали Рахмон запустил в Душанбе завод по сборке турецких автобусов
20:26  Обезвреженные в России члены "банды ГТА" заявили о планах совершить в Узбекистане военный переворот
19:59  Новая угроза с Юга: Кто, как, куда и когда выйдет из ловушки в Сирии? - С.Тарасов
19:33  Председателем ГосРегистра Кыргызстана назначена Алина Шаикова
19:25  Казахстан отчеканит Таджикистану монетный ряд - 1, 3 и 5 сомони
16:29  Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ
14:41  Сирийский конституционный отбор, - "Известия"
14:35  Свободны ли граждане Востока. Как устроен российский невольничий рынок, - Е.Иващенко
14:30  Никак не пойму. Почему Салай Мадамин стал мигрантом? - М.Захидов
11:39  "Это фантастика!" - МОК в экстазе от пары геев из олимпийской сборной США
09:41  Трампа уличают в махинациях с флоридской землей. В доле с рос-олигархом Рыболовлевым
09:38  Мирзиеев обратно разделил Министерство сельского и водного хозяйства РУз
09:34  Банда 4-х по кыргызски. Осужденные гос-заговорщики из "Эл уну" объявили голодовку протеста
09:33  В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка
08:32  "Появилось ощущение, что все восточноевропейские нации смертны", - Иван Крастев
08:28  Решение о переходе на латиницу в Казахстане было конъюнктурным, - Данияр Ашимбаев
08:22  Уроки истории. Какой я редкий был дурак, - Анатолий Вассерман
08:08  Китай распробовал американскую нефть. Россия и ОПЕК не учли в своем соглашении "техасский поток"
08:04  Палестина хочет лишить США дипломатической монополии, - "НГ"
07:55  Уволен последний зампред Центробанка Узбекистана из "старой команды" Алишер Акмалов
07:53  Таджикский батальон боевиков ДАИШ возвращается на Родину
07:51  Конфликт Ирана и Израиля ставит под удар американские базы, - И.Субботин
05:30  В лыжной гонке на Олимпиаде кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев занял 79-е место
01:47  American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?
01:43  Тихий ужас КазНационального парка, - С.Куратов
00:50  National Interest: Разведка Афганистана столкнулась с большими проблемами
00:49  КырПремьер Исаков и глава Таможни Кулматов отвлекают внимание народа от аварии на БишкекТЭЦ, - "Ачык саясат"
00:28  Союз Китайских Социалистических Республик. Страны ЮВА перейдут под полный контроль Пекина, причем добровольно, - "ВПК"
00:26  Сирийский бумеранг. Израилю нанесли военно-воздушные травмы, - П.Иванов
00:19  "Маджму ат-Таварих" как источник по истории ЦА (перевод, анализ и комментарии), - Т.Акеров
00:09  В Сирии началась "третья мировая война", - Берджан Тутар
00:06  Новые украинские ракеты как элемент соперничества России и Китая? - Лукаш Визингр
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Аэропорт Костаная не смогли продать во 2-й раз
18:55 15.02.2018

Повторные торги по реализации объекта состоялись 15 февраля

Аэропорт Костаная не смогли продать

АО "Международный аэропорт "Костанай" снова не удалось приватизировать. В четверг, 15 февраля, торги через сайт gosreestr.kz по продаже 100% акций аэропорта были признаны несостоявшимися. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Ранее аэропорт планировалось передать в частные руки 20 декабря 2017 года, но торги также были признаны несостоявшимися.

"Веб-порталом реестра на момент начала торгов было принято менее двух заявок от участников тендера", - отмечается на сайте gosreestr.kz.

Отметим, Международный аэропорт "Костанай" планировалось передать в частную собственность с правом последующего выкупа.

В настоящее время аэропорт принадлежит ГУ "Министерству по инвестициям и развитию РК". Стартовая цена, с которой планировалось начать торги, - более 862,1 млн тенге. Для того чтобы принять участие в торгах, необходимо было внести гарантийный взнос - 129,3 млн тенге.

По условиям тендера после передачи в доверительное управление аэропорт должен сохранить профиль своей деятельности в течение 10 лет. Также покупатель должен будет реконструировать пассажирский терминал в течение срока доверительного управления.

По информации оценочной компании, в аэропорту Костаная выполняется до 25 рейсов в неделю. В год обслуживаются более 125 тыс. пассажиров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час.

"На сегодняшний день аэропорты Казахстана являются одними из самых дорогих в мире по стоимости аэропортовых услуг. Одной из причин высоких тарифов являются низкие объемы оказываемых услуг вследствие недозагруженности аэропортов. Эта проблема особенно сказывается на деятельности Международного аэропорта „Костанай". Для увеличения транзитной привлекательности Казахстана для иностранных авиакомпаний и экономической эффективности их деятельности в части технического состояния необходима реконструкция ряда аэропортов республики, в том числе и аэропорта города Костаная. Сооружения аэропорта в основном 1980-х годов ввода в эксплуатацию. Требуют капитального ремонта или реконструкции следующие объекты аэропорта: площадки для темных и светлых нефтепродуктов, стоянка перелетающих самолетов, маслохранилище, резервуар, выводная рулежная дорожка АВИАТЭЧ, газовочная площадка АВИАТЭЧ. Состояние взлетно-посадочной полосы находится в удовлетворительном состоянии, зал прилета и выдачи багажа - в хорошем", - отмечают оценщики.

В 2014 году деятельность аэропорта была убыточной (-11,2 млн тенге). Последние два года аэропорт был в плюсе. В 2015 году прибыль воздушной гавани Костаная составила 22,7 млн тенге, в 2016 году - 38,2 млн тенге. В первом квартале 2017 года аэропорт снова получил убыток (-26,5 млн тенге).

По прогнозам оценщиков, в последующие пять лет аэропорт Костаная выйдет в плюс. По оценкам, в 2017 году прибыль воздушной гавани составит 40,4 млн тенге, в 2018 году - 43,4 млн тенге, в 2019 году - 47,5 млн тенге, в 2020 году - 54 млн тенге, в 2021 году - 65,9 млн тенге.

Напомним, Международный аэропорт "Костанай" расположен в 2 км юго-западнее окраины г. Костаная и в 5,6 км от центра города. На нынешнем месте аэропорт был построен в 1960-1970-х, ранее (с 1937 года) аэропорт находился в 3 км северо-восточнее, на аэродроме "Костанай-Центральный" вблизи железнодорожной станции. Аэродром относится к аэродрому класса "B".

Источник - kapital.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518710100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  