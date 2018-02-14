Аэропорт Костаная не смогли продать во 2-й раз

18:55 15.02.2018 Повторные торги по реализации объекта состоялись 15 февраля



Аэропорт Костаная не смогли продать



АО "Международный аэропорт "Костанай" снова не удалось приватизировать. В четверг, 15 февраля, торги через сайт gosreestr.kz по продаже 100% акций аэропорта были признаны несостоявшимися. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.



Ранее аэропорт планировалось передать в частные руки 20 декабря 2017 года, но торги также были признаны несостоявшимися.



"Веб-порталом реестра на момент начала торгов было принято менее двух заявок от участников тендера", - отмечается на сайте gosreestr.kz.



Отметим, Международный аэропорт "Костанай" планировалось передать в частную собственность с правом последующего выкупа.



В настоящее время аэропорт принадлежит ГУ "Министерству по инвестициям и развитию РК". Стартовая цена, с которой планировалось начать торги, - более 862,1 млн тенге. Для того чтобы принять участие в торгах, необходимо было внести гарантийный взнос - 129,3 млн тенге.



По условиям тендера после передачи в доверительное управление аэропорт должен сохранить профиль своей деятельности в течение 10 лет. Также покупатель должен будет реконструировать пассажирский терминал в течение срока доверительного управления.



По информации оценочной компании, в аэропорту Костаная выполняется до 25 рейсов в неделю. В год обслуживаются более 125 тыс. пассажиров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час.



"На сегодняшний день аэропорты Казахстана являются одними из самых дорогих в мире по стоимости аэропортовых услуг. Одной из причин высоких тарифов являются низкие объемы оказываемых услуг вследствие недозагруженности аэропортов. Эта проблема особенно сказывается на деятельности Международного аэропорта „Костанай". Для увеличения транзитной привлекательности Казахстана для иностранных авиакомпаний и экономической эффективности их деятельности в части технического состояния необходима реконструкция ряда аэропортов республики, в том числе и аэропорта города Костаная. Сооружения аэропорта в основном 1980-х годов ввода в эксплуатацию. Требуют капитального ремонта или реконструкции следующие объекты аэропорта: площадки для темных и светлых нефтепродуктов, стоянка перелетающих самолетов, маслохранилище, резервуар, выводная рулежная дорожка АВИАТЭЧ, газовочная площадка АВИАТЭЧ. Состояние взлетно-посадочной полосы находится в удовлетворительном состоянии, зал прилета и выдачи багажа - в хорошем", - отмечают оценщики.



В 2014 году деятельность аэропорта была убыточной (-11,2 млн тенге). Последние два года аэропорт был в плюсе. В 2015 году прибыль воздушной гавани Костаная составила 22,7 млн тенге, в 2016 году - 38,2 млн тенге. В первом квартале 2017 года аэропорт снова получил убыток (-26,5 млн тенге).



По прогнозам оценщиков, в последующие пять лет аэропорт Костаная выйдет в плюс. По оценкам, в 2017 году прибыль воздушной гавани составит 40,4 млн тенге, в 2018 году - 43,4 млн тенге, в 2019 году - 47,5 млн тенге, в 2020 году - 54 млн тенге, в 2021 году - 65,9 млн тенге.



Напомним, Международный аэропорт "Костанай" расположен в 2 км юго-западнее окраины г. Костаная и в 5,6 км от центра города. На нынешнем месте аэропорт был построен в 1960-1970-х, ранее (с 1937 года) аэропорт находился в 3 км северо-восточнее, на аэродроме "Костанай-Центральный" вблизи железнодорожной станции. Аэродром относится к аэродрому класса "B". Источник - kapital.kz

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