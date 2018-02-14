РосМИД признал гибель 5 россиян-бойцов ЧВК от американских бомб в Сирии. Пора отвечать..

16:23 15.02.2018 МИД впервые признал гибель россиян от удара американцев в Сирии



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.



"Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России", – приводит ее слова РИА "Новости".



Она добавила, что также есть пострадавшие, однако необходима проверка гражданства этих людей. Кроме того, он подчеркнула, что "речь не идет о российских военнослужащих".



Также она отметила, что в зонах конфликта много граждан в том числе из России, и отследить всех сложно.



Ранее Москва не признавала официально гибель россиян в результате "оборонительного удара" США в Сирии.



В среду источник в российском МИДе назвал ложью информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии. Напомним, 7 февраля удар США пришелся не по ополчению, а по подразделениям ЧВК "Вагнера", в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.



Позже эти данные опровергли - сообщалось о гибели 13 россиян.



Атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал со ссылкой на соратников в Сирии, что потери российских добровольцев сильно преувеличены – по его словам, погибло не более 15–20 человек. "Большая часть людей погибла, когда они ехали в "Камазе", – сказал Буга. Удар наносился, по его словам, либо ракетой с вертолета, либо артиллерией, а вертолет наводил.



Какую позицию должно занимать государство по отношению к российским добровольцам, отправляющимся на войну в Сирию?



Глава незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов утверждал, что причиной гибели россиян в Сирии оказалось предательство.



Американское военное ведомство подробно описывало обстоятельства "оборонительного удара" под Дейр-эз-Зором, но не комментировало сведения о том, что под обстрел попали граждане России.

Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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