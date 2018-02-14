Укр-морпехи под Бердянском дали бой самим себе - 4 трупа

15:17 15.02.2018 Украинские морпехи перебрали с алкоголем и расстреляли сослуживцев



В качестве возможной причины конфликта называются неуставные отношения.



На подконтрольной Киеву территории Донецкой области морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции) в Facebook, передает Лента.



"Представителями военной службы правопорядка в вооруженных силах Украины и национальной полиции Украины выясняются причины и подробности гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство", - говорится в сообщении. Подробности гибели солдат не приводятся.



Интернет-издание "Левый берег" указывает, что убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское, застрелены четыре морпеха. По информации портала, они были расстреляны из автоматов Калашникова двумя своими сослуживцами. В качестве возможной причины конфликта называются неуставные отношения. Телеканал "112 Украина" сообщает, что военнослужащие употребляли алкоголь, после чего началась стрельба.



В январе на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе "Украинской добровольческой армии" (УДА, организация запрещена в России). "Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона", - заявили в УДА. Экстремисты возложили вину на Кремль. Источник - zakon.kz

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