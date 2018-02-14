Бит или не бит. Будущее криптовалют в России, - "РГ"

14:08 15.02.2018 Бит или не бит?

Общество ждет от власти и бизнеса серьезной дискуссии о будущем криптовалют в России



Татьяна Панина (редактор отдела экономики)



Новости о криптовалютах сегодня - одни из самых читаемых.



Исландии грозит энергетический кризис: майнинг потребляет все больше и больше электроэнергии. Китайские чиновники предложили ограничить энергопотребление для добытчиков криптовалюты. Международная платежная система Visa объявила о прекращении обслуживания биткоин-карт в Европе. В России уже в нескольких домах возникали пожары из-за работы в квартирах майнинговых ферм - оборудованию требуется мощное охлаждение.



Тревожно?



И тут же читаем. В России алюминиевый завод создаст майнинговый цех. Олег Дерипаска, как сообщают "Ведомости", намерен продавать майнерам электроэнергию в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Майнят втихаря и в рабочее время даже в Сбербанке. В Беларуси открывается криптобиржа. В Японии она уже работает.



Обнадеживающе?



Но наконец-то стали появляться и новости, которые ведут к резкому повороту в глобальной теме криптовалют, в отношении к ним на мировых рынках. Виртуальные валюты включены в новую директиву Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что криптовалюты часто связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, а потому их регулирование неизбежно.



В России уже занимаются решением этой проблемы и тем, как оградить азартных граждан от потерь и новой болезни - игромайнинга. Последнее особенно опасно, когда курс биткоина каждый день бьет собственные рекорды роста и падения.



Кто знает, что впереди?



"Колебания колоссальные, - говорил президент Владимир Путин в начале января на встрече с редакторами СМИ. - Они же прыгают то вверх, то вниз, эти колебания. Сегодня ты обогатился или вложил туда все, что у тебя есть, а завтра все потерял. Так же как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения такой ситуации и с криптовалютой. Если мы отрегулируем, да еще отрегулируем недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека. А государству стоит только прописать - вот это можно, а это нельзя, а если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать".



Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах". Ведомство также заканчивает разработку еще одного проекта закона, который будет регулировать рынок криптовалют. В нем дадут определение "денежным суррогатам" и установят наказание за их использование как платежного средства.



Мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой, как с обманутыми дольщиками



У Банка России свой взгляд на куплю-продажу криптовалют. Скорее всего, разногласия будут сняты после 20 февраля - планируется обсуждение законопроекта "О цифровых финансовых активах" на площадке Госдумы.



Недавно и минкомсвязь опубликовала проект закона об аккредитации компаний - организаторов ICO (первичное размещение токенов). Так что законодательная база, похоже, скоро будет создана. Но как в ее создании участвует общество?



Да, надо открывать ликбез по криптовалютам. Всероссийский. Учить детей, их родителей, молодежь, стариков: что же это за биткоины и майнинг такие, в чем их опасность и в чем прогресс. Но кто это будет делать и за какие деньги?



Биткоин, криптовалюты, майнинг, блокчейн - слова, ворвавшиеся в наш лексикон и всего за год ставшие частью жизни многих из нас. Для одних это символы новой, эффективной, экономики. Для других - возможность быстро и хорошо подняться. Для третьих - синонимы краха всего и вся. Есть и непонимание: с чем эти биткоины и майнинг едят? И надо ли? А если надо, то как? Общество ждет от власти и бизнеса серьезной и основательной дискуссии о будущем криптовалют в России.



Сегодня этот разговор начинают журналист Анатолий Юрков и эксперт в области блокчейн-технологии и криптовалют Евгений Лифшиц.



"Российская газета" приглашает принять участие в дискуссии экспертов, майнеров, минфин, Банк России и всех, кому интересна эта тема.



Пирамидальные миражи



Анатолий Юрков (обозреватель "Российской газеты", академик Международной академии информатизации)



Всего каких-то девять лет прошло, а у мира уже иные приоритеты. Что делает с нами время...



"Будущее принадлежит тем, кто производит идеи", - убеждают мир финансово-экономические пророки и предлагают раскошеливаться. По-крупному вкладываться в идеи, которыми они привлекают наше внимание, как детскими погремушками.



Давайте договоримся сначала поаккуратнее размахивать лозунгами. Идеи вместо будущего кто только не предлагал миру кучно и в розницу. К примеру, еще на парижских баррикадах, а реализовали их в основном в гильотину.



Столетие Октябрьской революции, которое мы только что дружно отметили, нас предупредило еще раз: верить надо не лозунгам, а ценникам на хлеб, молоко и мясо. А кому принадлежит будущее, если по-честному, никто не знает. Мы не знаем даже, чем встретит нас завтра, на рассвете дня. Это если рассматривать предмет концептуально. Так что идея идее рознь.



95 процентов биткоинов к концу 2017 года оказались в собственности у 5 процентов пользователей



Но совершенно точно: и сегодня, и завтра нам всем будут нужны деньги. (Ибо мы построили мир, в котором все начинается с денег и колеса, кончается ими же.) Лучше, если много денег. Согласны, если золотом. И в этой проблеме главное - как их заработать.



Нехватка денег толкнула вождей СССР на поиск новых спекулятивных идей: мы заимели перестройку, триумфально обогнувшую земной шар. Как ни странно, но от нее выиграл больше Запад, чем мы сами. Знаменосцы перестройки получили доступ ко всем ресурсам, живым и полуживым: награды, должности, звания, доллары и тугрики, и, что надо честно признать, свое личное обеспеченное будущее, а народ - разваленное на куски могучее государство, пустую госказну и потерю благополучия, голод и коррупцию. Зато почти все чада новых хозяев вмиг оказались в зарубежных престижных университетах.



Кто активно продвигал дикий для разваливающейся экономики СССР лозунг "Обогащайся, кто может!", обогатились и стали олигархами. Теперь налаживают производство новых идей.



***



Несомненное и неоспоримое первенство среди деловой жизни разваливающегося великого государства надо отдать залоговым аукционам и финансовым пирамидам господина Мавроди и иже с ним. Тысячи и тысячи соотечественников оказались разоренными и нищими, а он с заправилами финансовых пирамид баснословно богат. Куда делись народные рублевые миллиарды, никто не знает, хотя велось шумное следствие (а кто знает - тот не скажет), МММ - "валюта", которой мошенник расплачивался за государственные рубли, поступавшие в его закрома, грузовиками свезенная на свалку, превратилась в фантики, канула в никуда.



Сам Мавроди не пропал. Он то в одной стране, то в другой продолжает строительство финансовых пирамид, отсидев положенный срок, как какой-нибудь министр экономического развития, выросший из гнезда младореформаторов.



Кто на новенького?



Новые охотники за миллионами предлагают нам отдаться криптовалюте. Давайте отдадимся: мир уже начал готовиться к этому.



Старым словом майнинг, которым и в нынешней промышленности пользуются горняки, добывающие руду или уголь, криптовалютчики (владельцы виртуальной валюты) назвали процесс добычи биткоинов. И другой криптовалюты.



Нынче новые кузнецы-молодцы кучкуются у "наковален": куют пузыри криптовалют и уверяют нас, что это - дорога в будущее. Но строят-то свое личное благополучие. А взяв контроль над формированием виртуальной "казны", можно замахнуться и на свое персональное господство. (Кто-то ведь должен, в конце концов, командовать парадом.) Конечно, для начала финансовое. Лично ими контролируемое. И чтоб у каждого были свои Нью-Васюки.



Некоторые специалисты высказывают опасения, что операции с криптовалютой позволяют их участникам легко и без препятствий переносить свои "офисы" за границу: ведь для блокчейн-проектов размера ноутбука вполне достаточно. Так они уже решают свои личные и частные проблемы: налоговые риски, качество жизни, административное давление (и не только административное), настороженное отношение государства к криптовалютам. Центробанк России проявляет повышенное внимание к создаваемым сейчас "стабильным островкам" криптовалют.



Некоторые же из них высказывают опасение: просматривается, что развитие системы криптовалют ставит конечной целью вывести из-под государственного контроля валютную сферу. То есть достичь такого уровня, чтобы не государство кредитовало через банки все инвестиционные проекты, а банки кредитовали государство, которое будет вкладывать инвестиции в их проекты.



Нам это надо?



***



Но возникает вопрос: если эта новая валюта (криптовалюта) есть нечто виртуальное, то почему для ее создания (накопления) требуется прежде всего электрическая энергия? Реки и моря самой реальной электрической энергии, измеряемой в киловатт-часах, а может, и в мегаваттах? И где эту энергию брать при дефиците ее в государстве, в котором есть районы сплошной недоэлектрификации? Каждая семья в Москве и Подмосковье должна укладываться в "норму потребления электроэнергии", иначе "отрежут от питания".



Профессор Московского гуманитарного университета А. Скопин нам подсказывает. И не только (не столько) он: на это есть реки Сибири и Дальнего Востока - Енисей с Ангарой, Обь, Лена, Амур и другие. Если их перегородить плотинами ГЭС еще и еще, то электричества хватит, чтобы обеспечить бурный рост криптовалюты и блокчейнов.



Но есть в этом деле и другая сторона. Она настаивает: будущее Большой энергетики не в бетонных плотинах, порождающих "мертвую" воду, а в ядерных реакторах на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Наши ученые и инженеры продвинулись в этой области, пожалуй, дальше всех. Некоторые академические научные центры уже запустили несколько экспериментальных реакторов. А недавно открыли финансирование на строительство плавучей АЭС на быстрых нейтронах в Певеке на Чукотке. Ядерные АЭС на быстрых нейтронах работают по безотходной технологии до сотни лет, не оказывая вредных воздействий на окружающую среду и никому не мешая. Вот перспективнейшее дело для инвестиций уже сегодня. Кстати, "Росатом" взялся за продвижение в России ветряков, качающих очень дешевую электроэнергию. И это все абсолютно экологически чистые проекты.



Но куда там! Бешеным темпом накачивают биткоин. Появились предприниматели, для которых майнинг биткоина стал суперприбыльным бизнесом. 95 процентов биткоина к концу 2017 года оказалось в собственности у пяти процентов пользователей. Эта новая монополия приобретает привкус диктатуры. И тогда можно будет финансы как фундаментальную отрасль вывести из-под контроля государства и наполнить иным содержанием лозунг "Обогащайтесь, кто сможет". Главное - иметь емкий ноутбук. И не опоздать. Но...



А теперь им требуются новые гигантские плотины на реках Сибири, чтобы качать биткоины?



Курс биткоина способен взлететь под облака и рухнуть в одночасье до предельно малых величин, как это случилось в последние две недели ушедшего года. И продолжилось в первые дни 2018-го. Не завершится ли процесс крахом криптовалютного пузыря? Как всякая классическая финансовая пирамида - через неделю, месяц, год?..



В итоге мы становимся соавторами (хотим того или не хотим) беспрецедентной и довольно странной ситуации, которая широко обсуждается: уже более пяти (?) миллионов человек по доброй воле вложились в добычу (майнинг) универсального финансового ресурса фактически с нулевой стоимостью. И добыча (майнинг) его, несмотря ни на что, растет и растет. Мощность потребляемой энергии на добычу биткоина, - сообщают специалисты, - уже превысила порог обеспеченности некоторых стран. При этом предупреждают: "У биткоина нет внутреннего экономического смысла, кроме себестоимости его производства и поддержания, - все сплошные траты на электроэнергию и амортизацию оборудования".



Что же касается профицита электроэнергии в стране, которым часто козыряют привлеченные в различные комиссии знатоки, проталкивая свои проекты, то вот заключение известного в мире ученого и эксперта Б.И. Кудрина: "Решив электроснабжение крупных городов, крупной промышленности, объектов оборонки и космоса, отечественная электроэнергетика и сейчас не обеспечивает надежное бесперебойное электроснабжение массы потребителей, оставляя дефицитными регионы и не электрифицированной две трети страны... Падение напряжения в сельских и даже некоторых пригородных сетях такое, что отключаются телевизор и холодильник".



Кстати, если уж у нас электроэнергии столько, что и куры не клюют, то почему бы не переключить всю выработку, к примеру, Иркутской ГЭС - Монголии. Или хотя бы Гусиноозерской ГЭС. А то у России проблема: монголы хотят перекрыть в двух местах Селенгу, чтобы построить две ГЭС. Им позарез нужна электроэнергия, а нам, Байкалу - вода.



Не перекачиваем: самим не хватает.



Весь этот мир, стремящийся к идеальной свободе и независимости, а если проще, к власти над властью, потребует такого количества энергии, которого не планировали и авторы ГОЭЛРО. Закачка баснословно емких серверов энергией, несущей невероятное количество информации, в том числе и о каждом из нас, до которой охочи и нынешние банки, и еще кто-то через них, началась - подставляй, панове, мешки под корешки.



Нам это нужно - неподконтрольная, неподотчетная власть, которая рассматривает все вокруг как ресурс личного обогащения, в том числе и людей? Такие властелины поставят на кон наши судьбы, не моргнув глазом, как во время залоговых аукционов, когда под разными предлогами не давали остановить Байкальский ЦБК, раковым бельмом разросшийся на светлом оке Сибири.



Уже нынче ясно как божий день: вся система, в которой заправляют держатели биткоина и собственники блокчейнов, озабочена не укреплением экономики России, а личным обогащением, абсолютно не подконтрольным никому.



А теперь им требуются новые гигантские плотины на реках Сибири, чтобы качать биткоины? Не будем лукавить: "покорить" их, перегородить плотинами - значит заставить отказаться от своего прошлого народы тех земель, как это случилось на Ангаре. Кому и для чего это надо?



P.S.

Вообще-то меня больше всего волнует вопрос, оставленный нам великим патриотом России Валентином Распутиным. Неужели за наши очередные эксперименты с шумовым завесом придется расплачиваться природе? И с теми же последствиями? Кто нам даст гарантию, что "Ангаро-Байкальский вариант", на исполнение которого большого ума не надо, больше никогда и нигде не повторится?



Угроза



Исландия опасается дефицита энергии



Майнинг биткоинов в Исландии вместо прибыли грозит обернуться серьезными потерями. На создание криптовалюты майнеры тратят столько энергоресурсов, что стране грозит дефицит электроэнергии. Об этом сообщает BBC.



По словам одного из руководителей исландской энергетической компании "Хитавейта Судурнесжа Орка" (HS Orka) Йоханна Снорри Сигурбергссона, в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит энергопотребление всего населения Исландии.



Он рассказал, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга. При этом из-за реализации всех предполагаемых проектов, связанных с добычей криптовалют в стране, которая получает почти 100 процентов энергии из возобновляемых источников, может возникнуть дефицит электричества. В 2018 году таким центрам, расположенным в Исландии, потребуется 840 гигаватт электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения, в то время как потребление населения должно составить примерно 700 гигаватт.



У меня есть мечта. Мотыгинская криптодолина



Евгений Лифшиц (член экспертного совета Госдумы по вопросам развития цифровой экономики, руководитель Агентства кибербезопасности)



Выбор всегда есть. Это я по поводу заявления, что "группа выдающихся "патриотов своего кармана" путем перевода экономики России на криптовалюту и ограбление природных ресурсов предлагает сделать рывок в обеспеченное будущее, а там хоть трава не расти. Идти ли по этому пути - выбор за нами".



Да, выбор - за нами. Можно отторгать то, что по своей природе уже "без тормозов". Так называемый shunning - практика избегания, остракизм - понятный и уважаемый выбор. Но прогресс unstoppable. Хотите остановить? Тогда будьте готовы стать островом посреди Мирового океана. Ведь даже БРИКС уже переходит на межгосударственную криптовалюту, что, кстати, всегда подстегивало российские власти к тому, чтобы не заболтать тему крипторубля на самом старте.



"В обиходе криптовалютные стартапы называют песочницами"? Ключевое слово - "обиход". Те, кто в обиходе, могут называть что угодно и как угодно. Но как только дело касается осознанного выбора и принятия на себя части ответственности, обиход идет не грудью и не в обход. А молча - за авангардным классом управленцев.



Хотите остановить прогресс? Тогда будьте готовы стать островом посреди Мирового океана



Звучит утверждение, что криптотему концентрируют на себе "олигархи". Но, во-первых, это не так, и самые быстроразвивающиеся платформы и экосистемы как раз получают импульс горизонтального развития снизу, от конечных пользователей.



А во-вторых, скулы от скуки сводит от этой ленинской оговорки (он сам ее впоследствии старался тихо дезавуировать) про кухарку, управляющую государством. Уж столетие повторяют, и ни одна кухарка ничем, кроме макарон по-флотски, управлять не захотела и не смогла. Более того. Никто же не против. Разработайте код, затем постройте на нем философию, учение, а затем обеспечьте своих последователей инструментарием, лопатами, которыми будете добывать свое золото - не важно, реальное или золото идеологическое.



Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров



Все эти грозные словосочетания про "криптодиктаторов" - от непонимания. Непонимание сути криптономики, ее фундамента (блокчейн), базисного парадокса (максимальной открытости при максимальной деперсонификации) и инструментария (криптовалют, токенов) играет с людьми злую шутку. Потому что эти три силы образуют центробежные потоки. Крипта - это всегда и везде атомизация центра. Это не один, а сотни центров, равномерно распределенных на каждого участника комьюнити. Не понимать этого нельзя. Надо постараться понять. И тогда не будет страхов, что майнеры готовятся перегородить плотинами ГЭС Енисей с Ангарой, Обь, Лену, Амур и другие реки, "чтобы обеспечить бурный рост криптовалюты и блокчейнов".



Ну подумайте, для чего трогать реки, русла которых лежат в катастрофически безлюдных местах Сибири, когда можно инвестировать в швейцарский кантон Цуг?



Там на наших глазах происходит локальная революция, сопровождаемая инвестиционным бумом, после того как в июле 2016 года муниципалитет узаконил все инструменты криптономики, люди получают пенсии в крипте, ходят к врачам за эфиры. А вместо паспорта и валидатора для онлайн-голосований жители используют Uport - платформу самоидентификации личности на блокчейне Ethereum. Здесь самые низкие налоги, в том числе на энергопотребление.



Поэтому китайская Bitmain, управлявшая крупнейшими пулами в Китае - BTC.com и AntPool, бежит от репрессий в стране не на Обь, Енисей и Лену, а в Цуг. И открывает там Bitmain Switzerland. Поэтому криптовалютная биржа Bity из Невшателя делает за полгода пять иксов (в пять раз перевыполняет свои же "социалистические обязательства").



В стране профицит генерации! И, по всем выкладкам, он сохранится даже за горизонтом 2030 года



Моя мечта - открыть утром "Российскую газету" и прочитать: "Согласно данным PwC, каждый 11-й финтех-стартап на планете основывают в Мотыгино, центре Мотыгинского района Красноярского края. Здесь на Ангаре их уже более 200. Ethereum Motygino, Motygino Blockchain Platform обеспечили инвестиционный бум Motygino Crypto Valley - Мотыгинской криптодолины..."



Увы. Это все относится к кантону Цуг. А в Мотыгинском кантоне плотность населения - полчеловека на один квадратный километр. Ноги стоят в краеведческом музее, а плечи, руки и голова - еще завтракают в гостинице "Уют" за полторы версты. Называть это неприкосновенным запасом России по крайней мере странно.



Также странно противопоставлять криптореволюции "никому не мешающие ядерные реакторы", пусть и на быстрых нейтронах. В стране профицит генерации! Про-фи-цит. Из-за дорогой неповоротливой системы экспорта. И, по всем выкладкам, излишняя генерация сохранится даже за горизонтом 2030 года (данные ассоциации "Сообщество потребителей энергии"). А нам предлагают увеличить генерацию, не создав инфраструктуры ее потребления.



Майнинг нельзя воспринимать как самоцель или вещь в себе. Технологии майнинга развиваются ежедневно. Еще летом боялись зацепиться взглядами геймеры и майнеры, чтобы не начистить друг другу лица. Проблему дефицита видеокарт сняла технология асиков. Не успеем глаза продрать - асики заменят на чипы с искусственным интеллектом, как предлагает Ян Донг Дэнг, главный научный сотрудник компании Matrix. Этот Дэнг преследует правильную, на мой взгляд, идею поженить майнинговые мощности с научными исследованиями в медицине, химии, генетике.



Для добычи биткоинов сейчас используется мощность 8,23 х 10[22] операций с плавающей запятой в секунду (сокращенно- FLOPS). При этом общие вычислительные возможности на планете на сегодняшний день- около 1,2 x 10[23] FLOPS. Значит, на майнинг уходит 17 процентов мировой вычислительной мощности. Предложив руку и сердце алгоритму МСМС- методу Монте-Карло с цепями Маркова, можно наконец смоделировать нейронные сети человеческого головного мозга, сложные химические реакции и уточнить медицинские диагнозы, понять логику генетических отклонений. Как война "горячая" стала катализатором пенициллина, а "холодная война" породила Интернет.



Этот брак неизбежно приведет к лавине научных открытий, в конце концов, к решению ряда глобальных проблем - рака, СПИДа, гепатита, поможет сохранить качество жизни при старении. Опять с этим вопросом обращаться в муниципалитет Цуга? Или к сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который строит на нем всю экосистему приложений Ethereum Blockchain Platform? Он, кстати, уже выделил миллионы на изучение механизмов старения - это к вопросу о жадных криптокапиталистах. Уверяю вас, там, в Швейцарии, будет все хорошо.



А нам о себе нужно думать.



"Большая двадцатка"



Токены - в закон



Министры финансов и главы центробанков Франции и Германии призвали вынести обсуждение регулирования криптовалют на саммит "большой двадцатки" (G20), сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на письмо представителей стран.



"Мы полагаем, что токены и стоящие за ними новые технологии несут в себе новые возможности", - цитирует агентство письмо, подписанное министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, министром финансов ФРГ Петером Альтмайером, а также главами Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало и Центрального банка Германии (Bundesbank) Йенсом Вайдманном.



При этом в своем письме они отмечают, что криптовалюты могут представлять существенные риски для инвесторов, а также могут быть объектами финансовых преступлений при отсутствии надлежащих мер, передает агентство.



"В долгосрочной перспективе могут также возникнуть потенциальные риски в сфере финансовой стабильности", - добавляют представители стран.



В январе Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин на предстоящем саммите G20 в Аргентине, который состоится в марте.



Как сообщал министр, страны проведут совместный анализ рисков, связанных с биткоином, и предложат свои меры по его регулированию. Источник - РГ

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