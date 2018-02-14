 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Астану нужно переименовать в Алаш Орду, - ученый Аубакир
07:19 15.02.2018

ABAI.KZ: "Астананың атын "Алаш Орда" деп өзгерту керек" ("Астану нужно переименовать в Алаш Орду") - С таким предложением выступил Арман АУБАКИР, доктор PhD института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова.

"На это есть несколько причин. Во-первых, Алаш называют всех казахов. Во-вторых, это название общее и для всех тюркских народов. Братские народы - казахов, кыргызов, каракалпаков, ногаев, башкуртов, татар - называли "Алты Алаш". Лидеры Алаша говорили, что под этим лозунгом они всегда объединялись. И если Астану переименуем в Алаш Орду, мы станем настоящим центром тюркских народов.

В-третьих, написание на иностранных языках, звучание и восприятие будет очень легким.

В-четвертых, на это есть и историческое основание. По этому поводу Аманкос МЕКТЕПТЕГИ говорит, что слово "Астана" заимствовано из персидского и означает "табалдырық" (порог). У азербайджанцев порог переводится как "астана". Слово "орда" означает столица. Поэтому и появились Акорда, Кокорда, Алтынорда, Алашорда, Кызылорда и так далее. Казахи говорят, что "на пороге нельзя сидеть, на него нельзя наступать", а мы сейчас вопреки заветам предков именно это и делаем.

В-пятых, это название сопряжено с заветной мечтой алашевцев. Поэтому они слово "алаш" (будущее государство) закрепили в названии автономии", - считает автор идеи.

подготовила
Назира Даримбет
14.02.18

Источник - ratel.kz
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