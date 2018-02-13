В Таджикистане концертмейстера Саиду Рустамову уволили за отказ послушать послание президента

06:46 15.02.2018 Саида Рустамова, концертмейстер и учительница танцев хореографического училища имени Малики Собировой города Душанбе уволена за то, что не присутствовала в актовом зале во время ежегодного послания главы государства парламенту страны.



"В приказе, подписанном директором училища Кенджа Иброхимовым, так и написано – "уволить за отказ послушать послание Лидера нации по телевидению в актовом зале училища", - сказала в беседе с Радио Озоди 14 февраля Саида Рустамова. - На самом деле, это не так. Когда я зашла в актовый зал, там не оказалось свободных мест. Злого умысла у меня не было. Просто не было возможности послушать послание".



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 декабря прошлого года обратился со своим очередным ежегодным посланием парламенту страны. Все государственные теле и радиоканалы страны в прямом эфире транслировали выступление президента. Сотрудники всех государственных учреждений страны, студенты высших учебных заведений, старшеклассники общеобразовательных школ были обязаны слушать послание главы государства.



Эмомали Рахмон обращается с ежегодным посланием парламенту страны. 22 декабря 2017 года



Эмомали Рахмон обращается с ежегодным посланием парламенту страны. 22 декабря 2017 года



"В хореографическом колледже нет специалиста-концертмейстера. Все последние четыре года я работала за двоих. Я не согласна с увольнением и подала жалобу в администрацию президента и Министерство культуры. Жду ответа", сказала Саида Рустамова.



Кенджа Иброхимов, директор хореографического училища имени Малики Собировой, говорит, что концертмейстера уволили за реальные погрешности в работе. "Она не выполняла распоряжения руководства, была груба и дерзка. Когда сотрудница нарушает внутренний распорядок и грубит начальству, ее увольняют… Я слышал, что она пожаловалась на нас. Так поступает только провокатор", говорит директор училища.



По словам Кенжды Иброхимова, ранее Саида Рустамова из-за своей дерзости была уволена с работы в музыкальном колледже имени Ахмада Бобокулова, Институте искусств имени Мирзо Турсунзаде и Национальной консерватории имени Талабшо Сатторова.



В Министерстве культуры Таджикистана подтвердили, что Саида Рустамова уволена по ст. 42. Трудового кодекса РТ "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя". Ведомство также подтвердило, что получило жалобу уволенной учительницы танцев.



Напомним, в августе прошлого года Зиеда Саломова, глава отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района, была уволена из-за ошибки ансамбля дойристок во время торжественной церемонии встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В испорченном настроении главы государства обвинили Зиеду Саломову, председателя райотдела по делам женщин и семьи, на которую была возложена ответственность за подготовку музыкальной программы ансамбля "Очаджонхо" ("Мамочки").



Однако, после публикации на сайте Радио Озоди чиновницу восстановили в должности. В официальном комментарии к постановлению главы Таджикистана Эмомали Рахмона сообщалось, что по следам публикации в СМИ об отстранении с должности председателя отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района была проведена служебная проверка.



Согласно официальной информации, глава государства не выражал недовольство выступлением ансамбля дойристок "Очаджонхо". Тем не менее, глава хукумата района Рахматулло Сафарзода освободил от занимаемой должности ответственную за выступление дойристок чиновницу. Глава райадминистрации получил "выговор" за то, что не выполнял надлежащим образом свои обязанности. Саломова Зиеда Алматовна восстановлена в своей должности", сообщили в правительстве Таджикистана. Источник - rus.ozodi.org

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