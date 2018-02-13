75-летний Президент ЮАР Зума ушел в отставку под угрозой импичмента за коррупцию

06:41 15.02.2018 Накануне правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту два дня на то, чтобы покинуть пост. В противном случае он будет снят с должности, пригрозили в ANC.



75-летний Зума ранее отказался покинуть свой пост, заявив, что ему никто не объяснил, почему его отставки требуют именно сейчас.



"С их стороны нечестно поднимать этот вопрос. [...] Они не назвали мне никаких причин", - заявил президент, говоря о требованиях ANC.



Ранее в среду один из лидеров ANC Джексон Мтембу заявил, что в четверг парламент ЮАР вынесет вотум недоверия президенту, а вскоре после этого президентский пост займет избранный в декабре лидер ANC Сирил Рамафоза.



Обвинения в коррупции



В последнее время правящая партия находилась под беспрецедентным давлением из-за скандала вокруг траты госимущества. Зуму с 2014 года обвиняли в коррупции, он последовательно отрицал свою вину.



В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома.



Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома - в частности, для строительства бассейна и амфитеатра.



Зума потратил на ремонт свыше 20 миллионов долларов.



Полиция ЮАР тем временем продолжает антикоррупционное расследование связей Зумы с влиятельной семьей Гупта: в среду по этому делу были задержаны несколько человек. Источник - bbc.com

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