Жюльетта, Жанетта, Жоржетта... Старина Трамп щедро откупается от порно-актрис

06:36 15.02.2018 Адвокат Трампа заявил, что выплатил порноактрисе 130 000 долларов из личных средств







По словам адвоката, платеж был совершен в рамках соглашения о неразглашении



Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что заплатил 130 000 долларов из своих личных средств порноактрисе, некогда утверждавшей, что у нее была сексуальная связь с Трампом около 12 лет назад.



По словам Коэна, он выплатил эту сумму Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, перед президентскими выборами 2016 года, в рамках соглашения о неразглашении.



"В рамках частной транзакции в 2016 году я использовал свои личные средства, чтобы выплатить 130 000 долларов Стефани Клиффорд", – говорится в заявлении Коэна.



Коэн также уточнил, что ни компания Трампа Trump Organization, ни его предвыборный штаб в транзакции не участвовали. Он добавил, что не получил компенсацию за платеж, "ни прямым, ни косвенным образом".



Коэн, по его собственным словам, работавший адвокатом Трампа больше десяти лет, дал понять, что по-прежнему твердо нацелен защищать интересы своего клиента.



"То, что какие-то утверждения ложны, не значит, что они не могут вам навредить. Я всегда буду защищать господина Трампа", – заявил он.



Коэн не уточнил, знал ли Трамп об этой выплате и почему он решил ее осуществить. Ранее Коэн отрицал, что у Трампа был роман с Клиффорд.



В январе газета Wall Street Journal сообщила, что в октябре 2016 году Клиффорд заплатили за неразглашение информации о предполагаемой связи с Трампом.



Позже в январе журнал In Touch опубликовал записанное в 2011 году интервью с Клиффорд, в котором она утверждала, что вступала в сексуальную связь с Трампом в Неваде, вскоре после того, как третья жена президента Мелания родила их сына Бэррона.



В конце января появилось приписываемое Дэниелс заявление о том, что никакой связи не было. Однако в телеинтервью, появившемся в тот же день, она заявила, что не знает, кто опубликовал это заявление, и что подпись под ним не похожа на ее собственную.



14 Февраль, 2018



Уэйн Ли Источник - golos-ameriki.ru

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