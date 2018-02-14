 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В сообщениях об авиаударе по российской ЧВК в Сирии многое не сходится, - "НГ"
06:10 15.02.2018

Кто предупредил Пентагон о "вагнеровцах"

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поднял вопрос о необходимости легализации частных военных компаний (ЧВК). Мировые СМИ пишут, что российские добровольцы, воюющие в Сирии на стороне Дамаска, атаковали курдское ополчение в провинции Дэй-эз-Зор, но были остановлены ударом американской авиации и понесли большие потери. Заявленные результаты этого авианалета можно трактовать двояко.

Владимир Шаманов, возглавляющий комитет по обороне в нижней палате российского парламента, в очередной раз поднял вопрос о необходимости создания законодательной базы для деятельности частных военных компаний в России. Ранее об этом уже говорил во время своей пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявление Шаманова прозвучало на фоне развивающегося скандала, связанного с недавними событиями в сирийской провинции Дэй-эз-Зор.

Американское военное ведомство сообщало, что сирийские правительственные войска сначала подвергли артиллерийскому обстрелу командный пункт курдского ополчения, а затем силами численностью до батальона атаковали его. Центральное военное командование ВС США, ответственное за Ближний Восток, немедленно подняло в воздух боевую авиацию, которая массированным ударом, длившимся три часа, уничтожила наступающих. "В ходе трехчасовой атаки российская ЧВК "Вагнера" понесла самые большие потери за всю историю своего присутствия в Сирии", – говорится в сообщениях ряда иностранных СМИ. Из всего вороха данных, опубликованных к настоящему времени, можно сделать вывод, что в авианалете были задействованы ударные самолеты пятого поколения F-22, многофункциональные тяжелые истребители F-15, стратегические бомбардировщики – ракетоносцы В-52, самолеты огневой поддержки AC-130, ударные вертолеты Apache и ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Вдобавок к этому по "вагнеровцам" работали самоходные гаубицы M109A6 Paladin.

Извещая прессу об авиаударе, официальный представитель Пентагона полковник Райан Диллон сообщил: "Представители коалиционных сил поддерживали регулярные контакты с российскими коллегами до, во время и после этого неспровоцированного нападения". Москва заявила: "Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы… разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев". Глава Пентагона тут же выступил в защиту российских военных: "Это вызывает недоумение. Это какая-то нелепость. Не похоже, что здесь что-то координировалось русскими. Понимаю, что не даю вам существенной информации, но мы и не располагаем значительной информацией, кроме той, что поступает из Москвы, насколько я понимаю, из открытой прессы". Американское военное ведомство считает, что число убитых в результате воздушного удара составило около 100 человек, а раненых – от 200 до 300. Агентство Bloomberg News заявило о 200 погибших.

Некоторые СМИ предполагают, что причиной инцидента в Дейр-эз-Зор стала попытка местных крупных предпринимателей, поддерживающих Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. Задачу возложили на отряд ЧВК, численностью около 600 человек, имеющий в своем распоряжении артиллерию и танки. Сообщается, что к началу боевых действий развернуться в боевом порядке успела только половина отряда. Остальная часть бойцов ЧВК еще находилась в бронемашинах, выстроенных в колонну в 8 км от переднего края. То есть до объекта атаки расстояние было еще большим. Выходит, что вояки из ЧВК действовали вразрез с законами войны. Всего-навсего батальон не смог консолидированно выдвинуться на рубеж перехода в атаку, которую эти профи предприняли малыми силами против обороняющегося противника, защищенного инженерными укреплениями. А в это время хвост батальонной колонны еще гулял по глубоким тылам своих войск. В это слабо верится.

Вернемся к американцам. Командующий операциями ВВС США в Сирии трехзвездный генерал Джефри Хэрриган в своем комментарии не сказал ничего нового. Из его слов следует, что "силы противника начали атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций СДС, после чего примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов". Как нельзя кстати, случайно, в воздухе оказались F-22 и беспилотники с полной боевой загрузкой на борту. Допустим, что самолеты они подняли с аэродромов в Ираке, Иордании и Турции. Но вот незадача – ближайшие стратегические бомбардировщики – ракетоносцы В-52 располагаются в Европе, а это примерно в 3 тыс. км от Дэй-эз-Зора. Ну, еще в относительной близости есть авиабаза США на атолле Диего Гарсия (около 5800 км от места боя). С получением команды на вылет нужно некоторое время для подготовки, выруливания на полосе и взлета, а крейсерская скорость В-52 всего около 720 км/час. Выходит, что американцы знали заранее о нападении и были готовы к нему. Впрочем, возникают сомнения в столь феноменальном качестве работы американской военной разведки. Пока все сказанное и недосказанное похоже на вымысел или подтасовки. И в словах Джефри Хэрригана нет ясности, и вся опубликованная к настоящему времени в СМИ информация не дает ответа на вопрос, что же на самом деле произошло под Дэйр-эз-Зором.

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
14.2.18

Источник - Независимая газета
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