США "экстраординарно" форсируют нефтедобычу, - The Times

00:12 15.02.2018 "Экстраординарный" рост выработки может привести к тому, что США станут производить больше нефти, чем Россия



"Соединенные Штаты могут потеснить Россию и стать крупнейшим в мире производителем нефти к концу этого года, благодаря "экстраординарному" росту выработки, по заявлению Международного энергетического агентства, - передает Эмили Госден в The Times. - Возобновление бурения в США может воспрепятствовать попыткам Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) вернуть нефтяной рынок в состояние равновесия и повысить цены на нефть, предупредило агентство".



"Находящееся в Париже агентство заявило, что производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в частности США, "вероятно, перерастет спрос" в течение этого года, что может привести к тому, что на смену падению стоимости нефтяных акций, имевшему место в прошлом году, придет противоположная тенденция", - передает журналистка.



По словам МЭА, производство в США "скоро перерастет производство в Саудовской Аравии" и "к концу этого года также перерастет российское производство, сделав США мировым лидером", говорится в статье.



"В прогнозе подчеркивается сейсмическое влияние на мировые нефтяные рынки шельфовой революции в Америке, позволившей производителям использовать фрэкинг для разработки огромных материковых нефтяных ресурсов", - указывает Госден.



