 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.02.2018
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06:32  19-летний Круз расстрелял школьников во Флориде - 17 трупов
06:10  В сообщениях об авиаударе по российской ЧВК в Сирии многое не сходится, - "НГ"
00:45  Сирийская мясорубка: "Солдаты удачи" ждут закон о ЧВК
00:34  Тылы "Хезболлы". Иран приближается к границам США, - Е.Сатановский
00:28  Как ответят Россия и Иран на прокси-агрессию США и Израиля в Сирии, - С.Шакарянц
00:12  США "экстраординарно" форсируют нефтедобычу, - The Times
00:01  Последний банкет "грефят". Топ-менеджмент РосСбербанка увеличил себе бонусы на 42%
Среда, 14.02.2018
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20:39  Руководящие посты в СНБ Узбекистана теперь замещают "прокурорские"
20:29  Эмомали Рахмон запустил в Душанбе завод по сборке турецких автобусов
20:26  Обезвреженные в России члены "банды ГТА" заявили о планах совершить в Узбекистане военный переворот
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19:33  Председателем ГосРегистра Кыргызстана назначена Алина Шаикова
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16:29  Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ
14:41  Сирийский конституционный отбор, - "Известия"
14:35  Свободны ли граждане Востока. Как устроен российский невольничий рынок, - Е.Иващенко
14:30  Никак не пойму. Почему Салай Мадамин стал мигрантом? - М.Захидов
11:39  "Это фантастика!" - МОК в экстазе от пары геев из олимпийской сборной США
09:41  Трампа уличают в махинациях с флоридской землей. В доле с рос-олигархом Рыболовлевым
09:38  Мирзиеев обратно разделил Министерство сельского и водного хозяйства РУз
09:34  Банда 4-х по кыргызски. Осужденные гос-заговорщики из "Эл уну" объявили голодовку протеста
09:33  В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка
08:32  "Появилось ощущение, что все восточноевропейские нации смертны", - Иван Крастев
08:28  Решение о переходе на латиницу в Казахстане было конъюнктурным, - Данияр Ашимбаев
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08:08  Китай распробовал американскую нефть. Россия и ОПЕК не учли в своем соглашении "техасский поток"
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07:53  Таджикский батальон боевиков ДАИШ возвращается на Родину
07:51  Конфликт Ирана и Израиля ставит под удар американские базы, - И.Субботин
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01:47  American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?
01:43  Тихий ужас КазНационального парка, - С.Куратов
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00:49  КырПремьер Исаков и глава Таможни Кулматов отвлекают внимание народа от аварии на БишкекТЭЦ, - "Ачык саясат"
00:28  Союз Китайских Социалистических Республик. Страны ЮВА перейдут под полный контроль Пекина, причем добровольно, - "ВПК"
00:26  Сирийский бумеранг. Израилю нанесли военно-воздушные травмы, - П.Иванов
00:19  "Маджму ат-Таварих" как источник по истории ЦА (перевод, анализ и комментарии), - Т.Акеров
00:09  В Сирии началась "третья мировая война", - Берджан Тутар
00:06  Новые украинские ракеты как элемент соперничества России и Китая? - Лукаш Визингр
00:03  Кыргызстан идет правильной дорогой... Знать бы куда, - Багыт.kg
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Вторник, 13.02.2018
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Последний банкет "грефят". Топ-менеджмент РосСбербанка увеличил себе бонусы на 42%
00:01 15.02.2018

Сбербанк России в 2017 году выплатил членам правления 5,108 млрд рублей, что на 42,2% превышает уровень выплат 2016 года, следует из ежеквартального отчета кредитной организации.

Из общей суммы выплат 23%, или 1,183 млрд рублей занимает фиксированное вознаграждение. Оставшаяся сумма - 3,918 млрд рублей - переменная часть, в том числе премии, вознаграждение за результаты работы в 2017 году, а также транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет.

Еще 7,1 млн рублей некоторые члены правления получили за исполнение функций членов наблюдательного совета банка. За 2017 год размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления составил 1,6 млрд рублей.

В 2016 году правление Сбербанка в целом получило 3,591 млрд рублей, из которых около 20% было постоянной частью, остальное - переменной.

Сбербанк в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30,4% - до 674 млрд рублей. Цена обыкновенных акций на бирже выросла за прошлый год также на 30% - до 225,2 рубля за акцию.

Источник - rusvesna.su
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