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Ректор физкультурного института Шоакром Исроилов возглавил новое министерство спорта Узбекистана
21:59 14.02.2018

Государственный комитет по физической культуре и спорту Узбекистана преобразован в министерство по физической культуре и спорту. Возглавил новое ведомство ректор Государственного института физической культуры Шоакром Исроилов, сообщает Gazeta.uz.

Первым заместителем министра назначен первый вице-президент Национального олимпийского комитета, вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) и Национального олимпийского комитета (НОК) Ойбек Касымов. Руководитель Госкомспорта Рустам Курбанов, возглавлявший ведомство с момента создания, и его первый заместитель Искандер Джураев оставили свои посты.

В феврале 2017 года министерство культуры и спорта было разделено на Минкульт и Госкомспорт.

Шоакром Исроилов также занимает должность вице-президента АФУ. Исроилов - автор и соавтор нескольких спортивных научно-исследовательских работ.

Ойбек Касымов работал на должности вице-президента Федерации футбола Ташкента. В 2012 году, с приходом на пост президента НОК Мираброра Усманова, Касымов был назначен генеральным секретарем организации.

В беседе с "Ферганой" заслуженный тренер Узбекистана по велоспорту, мастер спорта международного класса Людмила Маркелова в целом позитивно оценила очередную перестановку в руководстве спорта республики: "Я лично не знакома с Шоакромом Исроиловым, но не может не радовать, что этот человек имеет отношение к спорту, он - ректор института физкультуры. Больше переживаю, что придется иметь дело с его замом Ойбеком Касымовым. Я с ним встречалась, когда начались проблемы в велоспорте. Несколько раз к нему обращалась за помощью, часами общались, он выслушивал, но не реагировал. Не видела от него никаких положительных результатов".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
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