Руководящие посты в СНБ Узбекистана теперь замещают "прокурорские"

20:39 14.02.2018 В Узбекистане прокурорские работники назначены на руководящие должности в СНБ



В Узбекистане несколько работавших на ответственных должностях сотрудников прокуратуры назначены на руководящие должности в Службу нацбезопасности. Об этом сообщает источник радио "Озодлик", хорошо информированный о кадровых изменениях в СНБ.



В частности, начальник Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, старший советник юстиции Джахангир Эгамов назначен заместителем председателя Службы национальной безопасности Ихтиера Абдуллаева. Ихтиер Абдуллаев, назначенный 31 января этого года главой СНБ, с 2015 года занимал должность генпрокурора Узбекистана.



По словам узбекского чиновника, попросившего не разглашать его имени, в СНБ также сменился начальник Следственного управления на улице "Гвардейской" в Ташкенте, которое долгие годы нагоняло чувство страха на рядовых узбекистанцев.



На эту должность был назначен Аброр Абдуллаев, до этого времени работавший заместителем прокурора города Ташкента и начальником Следственного управления Ташкентской городской прокуратуры.



Пока ни официальная пресса, ни пресс-служба Генпрокуратуры не сообщают об этих кадровых изменениях. С января этого года президент Шавкат Мирзияев начал процедуру масштабных кадровых изменений в Службе национальной безопасности. В частности, 31 января был отправлен в отставку Рустам Иноятов, который руководил узбекскими спецслужбами с 1995 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518629940

Новости Казахстана

