|Эмомали Рахмон запустил в Душанбе завод по сборке турецких автобусов
20:29 14.02.2018
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня открыли совместный таджикско-турецкий завод "AKIA AVESTO" по сборке автобусов марки "AKIA".
Завод будет работать на основе подписанного договора о сотрудничестве между ГУП "Насби наклиети барки и дучарха" ("Сборка троллейбусов и велосипедов") и турецкой компанией "AKIA", сообщает пресс-служба главы государства.
В перспективе в Душанбе планируется сборка пяти марок турецких автобусов - от 250 до 300 автобусов в год.
Президенту доложили, что на заводе постоянной работой обеспечены 40 местных специалистов, которые прошли стажировку в Турции.
Главу государства заверили, что собираемые в Душанбе автобусы будут соответствовать мировым стандартам, в них будут установлены двигатели, производимые немецкой фирмой "Мерседес Бенс".
Между тем, мэрия Душанбе закупает у турецкого автопроизводителя, который функционирует под брендом "AKIA", сто пассажирских автобусов. До сегодняшнего дня в Душанбе уже завезены 28 автобусов "AKIA".