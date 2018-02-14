 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.02.2018
21:59  Ректор физкультурного института Шоакром Исроилов возглавил новое министерство спорта Узбекистана
20:39  Руководящие посты в СНБ Узбекистана теперь замещают "прокурорские"
20:29  Эмомали Рахмон запустил в Душанбе завод по сборке турецких автобусов
20:26  Обезвреженные в России члены "банды ГТА" заявили о планах совершить в Узбекистане военный переворот
19:59  Новая угроза с Юга: Кто, как, куда и когда выйдет из ловушки в Сирии? - С.Тарасов
19:33  Председателем ГосРегистра Кыргызстана назначена Алина Шаикова
19:25  Казахстан отчеканит Таджикистану монетный ряд - 1, 3 и 5 сомони
16:29  Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ
14:41  Сирийский конституционный отбор, - "Известия"
14:35  Свободны ли граждане Востока. Как устроен российский невольничий рынок, - Е.Иващенко
14:30  Никак не пойму. Почему Салай Мадамин стал мигрантом? - М.Захидов
11:39  "Это фантастика!" - МОК в экстазе от пары геев из олимпийской сборной США
09:41  Трампа уличают в махинациях с флоридской землей. В доле с рос-олигархом Рыболовлевым
09:38  Мирзиеев обратно разделил Министерство сельского и водного хозяйства РУз
09:34  Банда 4-х по кыргызски. Осужденные гос-заговорщики из "Эл уну" объявили голодовку протеста
09:33  В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка
08:32  "Появилось ощущение, что все восточноевропейские нации смертны", - Иван Крастев
08:28  Решение о переходе на латиницу в Казахстане было конъюнктурным, - Данияр Ашимбаев
08:22  Уроки истории. Какой я редкий был дурак, - Анатолий Вассерман
08:08  Китай распробовал американскую нефть. Россия и ОПЕК не учли в своем соглашении "техасский поток"
08:04  Палестина хочет лишить США дипломатической монополии, - "НГ"
07:55  Уволен последний зампред Центробанка Узбекистана из "старой команды" Алишер Акмалов
07:53  Таджикский батальон боевиков ДАИШ возвращается на Родину
07:51  Конфликт Ирана и Израиля ставит под удар американские базы, - И.Субботин
05:30  В лыжной гонке на Олимпиаде кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев занял 79-е место
01:47  American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?
01:43  Тихий ужас КазНационального парка, - С.Куратов
00:50  National Interest: Разведка Афганистана столкнулась с большими проблемами
00:49  КырПремьер Исаков и глава Таможни Кулматов отвлекают внимание народа от аварии на БишкекТЭЦ, - "Ачык саясат"
00:28  Союз Китайских Социалистических Республик. Страны ЮВА перейдут под полный контроль Пекина, причем добровольно, - "ВПК"
00:26  Сирийский бумеранг. Израилю нанесли военно-воздушные травмы, - П.Иванов
00:19  "Маджму ат-Таварих" как источник по истории ЦА (перевод, анализ и комментарии), - Т.Акеров
00:09  В Сирии началась "третья мировая война", - Берджан Тутар
00:06  Новые украинские ракеты как элемент соперничества России и Китая? - Лукаш Визингр
00:03  Кыргызстан идет правильной дорогой... Знать бы куда, - Багыт.kg
00:02  Что означает начало строительства афганского отрезка трубопровода ТАПИ? - EurasiaNet
00:01  В Монголии впервые наградили "Лучшего государственного оленевода-цаатана"
Вторник, 13.02.2018
23:39  Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника управления секретариата ОДКБ
23:11  Главный таможенник Узбекистана генерал Муиджон Тохирий снят с должности
20:13  Новым начальником Ташкентской милиции стал экс-МЧС Рустам Джураев
19:29  Спасти Дерипаску. Рос-олигархат берут за яйца, - К.Гаазе
14:40  Роскомнадзор заблокировал инструкцию "Как правильно: замочить кота"
13:47  Реальность чучхе. КНДР – страна, сумевшая соединить самобытность с динамичным развитием
13:45  Восстановление цен на нефть в 2017 году позволило корпорациям увеличить годовую прибыль
13:42  В США нашли способ предсказывать разводы и измены
13:38  Мир накануне больших перемен (дискуссия рос-экспертов)
13:37  Номенклатурный сепаратизм. КазГосаппарат живет в эпоху феодальной раздробленности, - Д.Сатпаев
13:31  Узбекистан досрочно меняет посла в Казахстане. Назаров собрал чемодан
13:29  Заветами Сунь Цзы. Стал известен план Китая по уничтожению США
10:09  Японский шорт-трекист Кэй Сайто первым попался на допинге в Пхенчхане
09:59  Умер самый богатый дунганин ЦентрАзии - Фарид Люхудзяев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новая угроза с Юга: Кто, как, куда и когда выйдет из ловушки в Сирии? - С.Тарасов
19:59 14.02.2018

После того, как советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер посетил с визитом Турцию, многие турецкие эксперты чуть ли не хором стали заявлять, что "Турция и США помирились". В конкретном случае "мир" для Турции означал получение поддержки со стороны США в военной операции "Оливковая ветвь" в Африне, их отказ от военно-технического и политического сотрудничества с сирийскими курдами вообще и в Манбидже в частности. На первых порах Анкару даже не смущало то, что накануне американское издание The National сообщало, что перед Макмастером была поставлена задача "разъяснить пределы терпения США и НАТО в отношении авантюр Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии и его партнерства с Россией и Ираном в духе нового стратегического видения США ситуации на Ближнем Востоке".

Переговоры Макмастера проходили в Стамбуле с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. После того, когда канцелярия турецкого президента распространила заявление, в котором была обозначена "значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства между Турцией и США", можно было делать вывод, что во время официального визита в Турцию госсекретаря США Рекса Тиллерсона могут быть достигнуты какие-то детальные договоренности, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с приветствием американо-турецкого диалога по ситуации в Сирии и призвал Анкару боле подробно информировать Брюссель о ходе операции "Оливковая ветвь". Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу быстро остудил вспыхнувший оптимизм. Он назвал три условия нормализации отношений Анкары с Вашингтоном:
США должны приостановить вооружение сирийских курдов;
США должны гарантировать, что военные подразделения сирийских курдов покинут сирийский город Манбидж;
Проповедник Фетхуллах Гюлен должен быть экстардирован из США в Турцию.

Американцы быстро ответили. Накануне встречи Брюсселе со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что "Турции следует сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)", признал факт, что "курды… видят, что их соратники в Африне подверглись нападению, и поэтому они перебрасывают туда свои силы, вынуждены отвлечься от борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". Плюс к этому и то, что в район Африна перебрасываются добровольцы из Кобани, Эль-Джезиры из района Шейх-Максуд на севере Алеппо. Поставка продовольствия, мазута и товаров первой необходимости жителям Африна (1,5 млн человек) осуществляются через районы, которые находятся под контролем правительственных войск на севере Сирии. Напомним, что ранее администрация региона Африн призвала сирийское государство "выполнить свой долг и обеспечить защиту границы с Турцией". Все смешалось. Что же касается США, то они, по Мэттису, в настоящее время "пытаются сосредоточиться на ожесточенных боях в долине реки Евфрат".

Но главное, на наш взгляд, даже не в этом. Мэттис сделал сенсационное заявление, говоря о том, что "Турция является единственным союзником НАТО с активным повстанческим движением на своей территории". Как известно, на территории Турции, в ее юго-восточных вилайетах, борьбу ведет объявленная Анкарой террористической Рабочая партия Курдистана (РПК). Но для США это такие же "повстанцы", как в Сирии. Более того, по данным турецкой газеты Hurriyet, Пентагон запросил дополнительные 300 миллионов долларов для обучения и тренировки формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) "для защиты границы Сирии и Турции".

Понятно, что такое решение Вашингтона вызвало резкое раздражение в Анкаре. В этой связи президент Турции Эрдоган риторически призвал США "закончить театр с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), снять маски", пригрозил им даже "османским кулаком". Но маски давно сняты, а османского кулака никто не опасается. Просто налицо новый разворот событий. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал буквально следующее: "У Москвы возникли подозрения, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда", и что "действия Соединенных Штатов в Сирии все больше напоминают "часть линии на создание некого квазигосударства на крупной части сирийской территории, на восточном берегу Евфрата и вплоть до иракской границы". Смоленская площадь что-то поздновато созрела для своих подозрений, хотя об этом уже давно трубили и трубят многие российские эксперты. Заметим, что речь идет о возможном появлении, скорее всего, курдского государства в Сирии, но не там, где изначально предполагали не только в Турции.

"Теперь уже ясно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как проект халифата не состоялся, прежде всего благодаря действиям сирийской армии при поддержке ВКС России, - говорит Лавров. - Но мы не отрицаем и определенный вклад американской коалиции в это достижение. Тем не менее, разгромив концепцию халифата и его зачатки, которые были созданы на сирийской земле, мы, конечно, пока не справились до конца и не уничтожили разрозненные отряды, которые растеклись по Сирии и пытаются "переползти" в соседние страны. Это важная часть работы".

Таким образом, вырисовывается следующая сирийская диспозиция, которая по всем признакам будет приобретать устойчивый характер. Обозначим ее некоторые параметры:
США намерены реанимировать в Сирии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя ее как предлог для своего военного присутствия в этой стране;
США не отказываются от проекта создания в Сирии курдского государства с выходом на границу с Ираком, а точнее с Иракским Курдистаном. Не исключено, что США будут создать так называемый "курдский мост" между Ираком, Сирией, Турцией и Ираном;
В перспективе не исключается фрагментация Турции, где боевики РПК объявлены "повстанцами", а не террористам; но такая акция будет откладываться для того, чтобы пока "не терять" Турцию;
США в Сирии будут создавать условия и ситуацию, при которой военное присутствие в этой стране Ирана, России и Турции будет рассматриваться как единственный вариант возможных контрдействий. Уход из этой страны любого из названного государств будет рассматриваться как поражение.;
Будут формироваться две оси: США, Израиль и Саудовская Аравия и Россия, Турция и Иран. При этом под предлогом сохранения территориальной целостности Турции через снятие остроты курдского вопроса в этой стране, Турцию будут выводить из этого альянса и стимулировать ее на борьбу с шиитским Ираном, что будет поддержано Израилем;
По мере развития событий США с подключением своих европейских союзников, и в частности Франции, будут вводить в переговорную повестку по урегулированию ситуации в самой широкой географии и проблему христиан на Востоке;
Процесс формирования будущего сирийского государства будет всячески срываться через ввода в "игру" "арабского фактора.

России нужно быть готовой к тому, что через какое-то время могут появиться серьезные расхождений во взглядах на ситуацию в Сирии по линии Москва - Анкара - Тегеран, что затормозит достижение справедливого и прочного мира уже не только в Сирии, но во всем регионе. Но прежде всего ей необходимо укреплять позиции в приграничном Закавказье, где еще немало "слабых мест", чтобы упредить и избежать любых неожиданных событий. Одним словом, России нужна "большая перестройка" во внешней политике в целом, на Ближнем Востоке и в Закавказье - в частности. Что же касается Турции, то, с одной стороны, она, являясь членом НАТО, укрепилась в западной коалиционной системе, с другой - в Европе и США царит сильное недоверие к президенту Турции Эрдогану. Выходя с курдами на новую военную линию конфликта на севере Сирии, он поставили на карту свое политическое будущее. Если под Африном произойдет долговременная задержка и последуют множественные человеческие потери, недовольство турок может снести самого Эрдогана.

Станислав Тарасов

14 февраля 2018,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518627540
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  