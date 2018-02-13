Председателем ГосРегистра Кыргызстана назначена Алина Шаикова

19:33 14.02.2018 Шаикова Алина Кавылбековна назначена председателем Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана, c освобождением от ранее занимаемой должности.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.



Как сообщили 14 февраля в пресс-службе правительства, коллективу ГРС нового председателя представил заместитель руководителя Аппарата правительства Кыргызской Республики Эдуард Турдалиев. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tazabek.kg

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