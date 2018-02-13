|Председателем ГосРегистра Кыргызстана назначена Алина Шаикова
19:33 14.02.2018
Шаикова Алина Кавылбековна назначена председателем Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана, c освобождением от ранее занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.
Как сообщили 14 февраля в пресс-службе правительства, коллективу ГРС нового председателя представил заместитель руководителя Аппарата правительства Кыргызской Республики Эдуард Турдалиев.