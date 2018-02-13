Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ

16:29 14.02.2018 Более ста ученых и богословов со всей России и из стран СНГ приехали в Татарстан на конференцию "Болгарские чтения - 2018"



Болгарская исламская академия в Татарстане намерена стать ведущим мусульманским вузом СНГ, укрепляя вероучение для противодействия экстремизму и терроризму.



Сборник фетв против "Исламского государства" издали в Узбекистане

"Главная наша задача - чтобы академия в скором будущем стала центром традиционного исламского образования на постсоветском пространстве. Мы именно на это направляем все свои усилия: и по подбору программ, и утверждению постулатов", - заявил РИА Новости председатель совета учредителей академии Камиль Исхаков.



По его словам, проводимые в академии международные конференции помогают укреплять традиционный ислам для противодействия экстремизму и терроризму ИГ (запрещено в РФ) и других террористических организаций.



В частности, более ста ученых и богословов со всей России, из стран СНГ и десяти стран дальнего зарубежья приехали в Татарстан на международную конференцию "Болгарские чтения - 2018": "Богословское наследие мусульманских народов России". Кроме того, в среду в академии открылась конференция "Издание фетв в современном мире: вызовы и перспективы".



Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании Исламской академии

"Мы открыли новую страницу своей истории, которая должна будет иметь дальнейшее продолжение - новые "Болгарские чтения". Мы хотим, чтобы те добрые корни, которые у нас есть и были общепризнанными в мире, у нас возрождались и порождали новых ученых-богословов, которые прославили эту землю", - добавил Исхаков.



Болгарская исламская академия является крупнейшим в России центром подготовки деятелей ислама. Она создана по поручению президента России Владимира Путина и открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тысячи рублей в месяц. Источник - ru.sputniknews-uz.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518614940

Новости Казахстана

