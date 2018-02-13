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Сирийский конституционный отбор, - "Известия"
14:41 14.02.2018

Сирийский конституционный отбор

Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура сформирует комиссию по реформе основного закона Сирии, в которую войдут 48 человек

Андрей Онтиков

В новую конституционную комиссию по Сирии войдут 48 человек. Об этом "Известиям" сообщил член президиума Конгресса сирийского национального диалога Кадри Джамиль. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выберет большую часть ее состава, руководствуясь списком из 150 представителей властей и оппозиции. Договоренность о его формировании была достигнута на прошедшей в конце января встрече в Сочи. Эксперты указывают, что процесс конституционной реформы вряд ли будет быстрым, но и на месте он стоять не будет.

Разработка нового основного закона Сирии будет осуществляться под эгидой ООН и спецпосланника генсека организации по урегулированию конфликта в стране Стаффана де Мистуры. Для этого он составит профильную комиссию из 48 человек, сообщил "Известиям" Кадри Джамиль.

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- 36 из них будут отобраны на основе списка из 150 человек (его создание согласовали в Сочи. - "Известия"), 24 от правительства, 12 - от оппозиции, которая присутствовала в Сочи. Остальных 12 человек де Мистура назначит по своему усмотрению. Как будет развиваться ситуация потом, пока неясно, - отметил Кадри Джамиль.

Он пояснил, что изначально "сочинский список" содержал 158 имен. Затем этот перечень был расширен до 168 человек. Но в нем, по словам Кадри Джамиля, "не были соблюдены пропорции представительства правительства и оппозиции", ввиду чего туда добавили еще 32 позиции (обе версии списка есть в распоряжении "Известий"). В итоге делегаты Конгресса национального диалога сошлись на варианте со 150 именами: 100 из них приходится на представителей власти, 50 - на оппозицию. Теперь, как рассказал Кадри Джамиль, каждая из сторон должна представить в рамках этих квот свои кандидатуры президиуму конгресса и странам-гарантам - то есть России, Ирану и Турции. После этого список официально передадут Стаффану де Мистуре.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 29–30 января и собрал почти 1400 делегатов, представляющих различные политические, этнические и конфессиональные группы. В ходе работы форума был сформирован ряд комитетов и президиум конгресса. Итогом встречи стало принятие трех документов, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

- Это итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции, то есть в конституционную комиссию, - отметил дипломат.

Он также выразил уверенность, что результаты Конгресса национального диалога станут подспорьем переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве.

Стаффан де Мистура, комментируя состав конституционной комиссии, выразил мнение, что она "должна как минимум включать в себя членов правительства, оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, племен, женщин".

При этом ранее в интервью "Известиям" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что состав конституционного комитета "в общих чертах определен" и "он будет дорабатываться".

Член политбюро Сирийской социальной националистической партии Тарек аль-Ахмад, который, как ожидается, войдет в список из 150 человек, также подтвердил, что его окончательный состав прорабатывается.

- Сейчас необходимо до конца согласовать состав комиссии, а также проработать логистику: место для проведения встреч, формат и другое. Кроме того, надо найти путь взаимодействия между (конституционной) комиссией и женевскими переговорами, - заявил "Известиям" представитель Сирийской социальной националистической партии.

Ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин в беседе с "Известиями" выразил уверенность, что процесс конституционной реформы в Сирии будет небыстрым, но все-таки Стаффан де Мистура способен его продвигать.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518608460
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