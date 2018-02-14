Никак не пойму. Почему Салай Мадамин стал мигрантом? М. Захидов.

14:30 14.02.2018 Эпиграфом для статьи подходят слова великого француза Оноре де Бальзака:

"ПРОЯВЛЯТЬ ИНТЕРЕС ТОЛЬКО К ВНЕШНИМ СОБЫТИЯМ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ - ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО СОСТАВЛЯТЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ, ПИСАТЬ ИСТОРИЮ НА ПОТРЕБУ И ВО ВКУСЕ ГЛУПЦОВ… ВЛАСТЬ ОСТАВЛЯЕТ НАС ТАКИМИ ЖЕ, КАКОВЫ МЫ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ, И ВОЗВЕЛИЧИВАЕТ ЛИШЬ ВЕЛИКИХ".



ПРЕДИСЛОВИЕ. Про Ислама Абдуганиевича КАРИМОВА было много написано небылиц по подтасовке и перемешиванию правды и лжи. Особенно старались "писать историю на потребу и во вкусе глупцов". Они появились, как грибы после дождя, оппозиционеры из секты "а ля Горби - ЕБН" и правозащитная масса Узбекистана, на 90% состоящая из уличной шпаны. О международных организаций, как, к примеру, Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), говорить не приходиться. В отчетах ХРВ выставляла первого президента Узбекистана, пасующегося перед …муслимбандитами с Ферганской Долины типа Джума Намангани и Тохира Юлдаша. Накануне всенародных выборов (декабрь 1991 г.) Президента Узбекистана ХРВ с присущим ХАМСТВОМ описала визит в Наманган И.А. Каримова. "Ферганская долина преподнесла президенту И.Каримову серьезный политический кризис уже в первые дни независимости Узбекистана. Президенту пришлось смиренно дожидаться своей очереди на трибуне, пока молодой харизматический лидер оппозиции Тахир Юлдашев и другие говорили о своих требованиях, в том числе о введении норм шариата. Каримов уехал униженным, но унижения не забыл: участники митинга были арестованы или вынуждены покинуть республику в ходе последовавших репрессий". Конец цитаты. Какое уважение к личностям бандитов и ирония в адрес человека, уход из жизни которого оплакивал весь Узбекистан!!! Уже всему миру понятно, что "титулованные" террористы нужны Госдепу-ЦРУ в странах, где США планирует и развязывают кровавую бойню. Оруэлл не дремлет: Каримов в интерпретации "подстилок Госдепа – ЦРУ" это СМИРЕННЫЙ И УНИЖЕННЫЙ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, а тохиры и джумы это - ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ. Каримов, кроме всего, по версии ХРВ еще и злопамятный президент, который организовал репрессии против участников митинга на наманганском майдане и "вынудил" их … покинуть республику. В унисон ХРВ "Амнести Интернейшенал" в "срочном" послании от 27.02.98 встал на защиту одного из основателей Миллий Мажлис (Национальное собрание) Мадаминова Салая (псевдо - Мухаммад Солих). Миллий Мажлис (Нацсобрание), фактически становилась параллельной преступной структурой законодательной власти в республике. На преступной идее объединились Абдурахим Пулатов (Бирлик) и Салай Салих (партия Эрк). Каждый из этих горе-лидеров неформалов навязчиво тиражировал публикации с упором на то, что И.А. Каримов их … боится(!?). Например, в брошюре "Пулатов Озодликда" ("Пулатов на Радио Свободы"). Но не только Радио Озодлик. Голос Америки, Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), ЮСАЙИД, Фридом Хауз, желтые сайты "узньюс.нет" (Германия) и "фергана.ру" (Россия), лидеры неформальных движений, агрессивная прослойка российских СМИ… и иже с ними ложились под Госдеп США.



На фото 1 первая наверху Н. Атаева, дочь бывшего министра хлебопродуктов О. Атаева. Отец и дочь сбежали во Францию от уголовной ответственности и стали правозащитниками. Н. Атаева прославилась тем, что выдала препа по французскому языку в г. Коканде за патолога анатома, который регистрировал даже в сентябре 2005 г. турупы погибших в мае. На следующий за ней фотке - Д Кислов через сайт фергана.ру обеспечивал гласность придуманной туфты. Во втором ряду другая "желтокоричневая" журналистка Г. Бухарбаева. Умудрилась приехать в Андижан за день до вылазки бандитов, муслимтеррористов (!?). Фантастическая осведомленность! Как и Кислов, она активно сотрудничала с приверженцем терры и экстрима Салаем Мадамином, который присвоил имя узбекского поэта середины прошлого тысячелетия в качестве псевды - Мухаммад Солих. Тот самый, который в перестроечное время ратовал за то, чтобы пустить кровь русских в Узбекистане. Когда Салай Мадамин проводил в Берлине 2 – ой шабаш религиозных оппозиционеров с экстремистской идеологией в очередной создаваемой партии (НДУ), Галима Бухарбаева раскатывала по Берлину на агитмашине в защиту журналиста из Каракалпакии Солижана Абдурахманова, руководителя Каракалпакской Секции Межд. Об-ва Прав Человека - МОПЧ. Мало кому известен факт, что госпожа-фрау Бухарбаева 1 съезд НДУ провела в Дюссельдорфе, на родине родителей мужа, тоже журналиста. И оказала журналисту Абдурахманову "галимую услугу" перед узбекской властью по совокупности фактов. Вместе с Н. Атаевой Бухарбаева тиражировала массовые убийства мирных жителей Андижана. НО. Когда раскрылась их туфта с "патологоанатомом" (2017 г.), то Бухарбаева, обиженная на Атаеву, что та не поделилась грантами в 2017 году, стала разоблачать бывшую свою товарку в нечистоплотной подтасовке. Бухарбаева "забыла", как она на своем сайте тиражировала атаевскую туфту осенью 2005 г.. И, наконец, последний на фото спец. по откатам грантов от "дяди Сора", некий Алишер Ильхамов. Враль доболтался до того, что видел диплом ХИМИКО-БИОЛОГА (!?) у кокандского препа … по французскому языку. Эта балда от науки даже не представлял, что ни факультета, ни кафедры, тем более такого НИИ не было, нет и не будет. Вся четверка на фото 1 хорошо кормились на грантах. Когда америкосам нужно было вставить клин между Узбекистаном и Россией в 2002 - 03 годах, то запустили тему - проект "геноцид русскоязычных в Узбекистане". Кроме того, Бухарбаева расписала поганую статью на своем "узньюсе" в Германии с клеветой на И.А. Каримова, что он игнорирует ветеранов ВОВ. См. фото 2. Комменты излишне.



На фото 3 первый документ с указанием фамилий организаторов по фабрикации "геноцида". В ДАЛЬНЕЙШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ МНОЮ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВОКАТОРАМ ГЕНОЦИДА РУССКОЯЗЫЧНЫХ в Узбекистане в динамике.



Для всей этой шушеры одно емкое определение: "растлители демократии и справедливости, компиляторы клеветы, подтасовщики и интерпретаторы подделок, двуликие Янусы, которые стравливают мусульман с христианством и провоцируют межмусульманскую резню. "Дядя Сэм" и "Дядя Сор" мастерски сформировал не только "пятую колонну", или как ее называют в России - "иностранные агенты". В массовом количестве америкосы и их сателлиты стали отправлять в качестве политбеженцев из Узбекистана разнородную массу граждан, для формирования, назовем, "шестой колонны" за рубежом. Западу эти граждане нужны были для ссылок в своих нечистоплотных отчетов на "преследуемых". Начало положил бирликовец, бывший спецкор "Учительской Газеты" Анвар Усманов. Поджег собачью конуру в своем доме и раздул версию о поджоге со стороны узбекских спецслужб. Год назад очередной "борец" за права человека типа "а ля Анвар Усманов - Шариков" некий Тихонов из Ангрена Ташобласти переехал в Германию, где в полном соцблагополучии проживает его брат. "Младший" Тихонов занялся своим воссоединением с родственниками через провокационную борьбу за права детей в Узбекистане. Процессом переезда в Германию Тихонова руководила "журналистка с прострелянным снайпером рюкзака с журналистским удостоверением" в Андижане в мае 2005 г. Бухарбаева. (Социал немецких налогоплательщиков очень привлекателен не только для аферистов Узбекистана, но и для мигрантов из Африки и Ближнего Востока). И Бухарбаевой в ФРГ, и Кислову с ферганского сайта … в России дозволено было все. Вплоть до игр с экстремистом религиозного разлива Салай – Солих Мадаминовым – Мухаммадом. Естественно, что сейчас я остановлюсь на потоке словоблудия МСС. Его заявочка в адрес действующего Президента Ш.М. Мирзиеева, которого МСС проверяет каким – то тестовым вопросом (лакмусовой бумагой), вызывает улыбку. У меня маленький вопрос. Чем занимался МСС после того как приграл выборы в 1991 году. Салай – Салих сразу сказал, что ЭРК переходит на подпольную деятельность (!?). Зачем? Какой МСС придумал вопрос Президенту Ш. Мирзиееву, чтобы сделать выводы о его работе. МСС должен понять, что пока катался по всему свету с обидой на И.А. Каримова, Ш.М. Мирзиеев имел за плечами опыт работы с людьми и, особенно, с молодежью. Действующий Президент прошел путь от студента до первого проректора ТИИМСХа. И не только. Он прошел путь от районного хокима до Джизакского и Самаркандского и далее стал премьер – министром. МСС все время вспоминает, что И.А. Каримов уже в 90 – годах предлагал ему, поэту – песеннику, должность премьер – министра. И что? Вот и набирался бы опыта. 25 лет заниматься интригами, а потом бегать с лакмусной бумагой. Слушай, а что ты один болтаешься по загранке? Или в Узбекистан должны возвращаться только избранные писательской средой. Кстати, у тебя не погашенная судимость. Тебя в аэропорту будут встречать не только поэты и писатели, но, в первую очередь, службы правопорядка. Какие – то твои поклонники поласкают имя Рустама Расуловича Иноятова в контексте с тобой? А твой идеолог Ташпулат Юлдашев накатал такую бессовестную статью на отца Рустама Расуловича, полковника медицинской службы, участника войны 1941- 45 года, что ты должен принести извинения за своего эрковца. Заодно вырази благодарность, что 23 года народы Узбекистана (в том числе твои, Отаназара Арипова, Ташпулата Юлдашева этнические туркмены) жили, как у царя запазухой. На фото 4 он стоит спиной обхаживает сотрудницу посольства США Сильвию, которую выдворили из Узбекистана. Спец по разноцветным революциям.



И еще. Попроси своих друзей не трепать имя Ислама Абдуганиевича. Через каждое слово ты вспоминаешь Всевышнего. И.А. Каримов был высоконравственным человеком. Всевышний таких любит.



Продолжение следует.



Захидов Марат. Ташкент – Прага. 14.02.2018. Источник - ЦентрАзия

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