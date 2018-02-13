"Это фантастика!" - МОК в экстазе от пары геев из олимпийской сборной США

11:39 14.02.2018 Вместо того чтобы радоваться спортивным достижениям атлетов на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, Запад в лице давно и серьезно дискредитировавшего себя Международного олимпийского комитета (МОК) радуется противоестественным отношениям двух членов американской сборной.



Гомосексуальные отношения фигуристов Адама Риппона (на первом фото ниже) и фристайлиста Гаса Кенуорти (на втором фото), которые стали первой однополой "парой" в истории Олимпийских игр, открыто заявившей о своей "любви", в МОК называют "фантастикой".



"Это фантастика. Многообразие - это то, к чему стремится МОК. Это наше послание миру, и это решение можем только поприветствовать", - заявила журналистам глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руггиеро, комментируя новости о сожительстве двух мужчин.



Стоит отметить, что МОК не помешало бы стремиться к честному и непредвзятому отбору к Играм и к приверженности идеям отца современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, возродившего идею проведения Олимпиад в 1896 году, нежели к распространению противоестественных сексуальных практик, столь любимых на Западе.



Добавим, что Риппон, который уже заявил, что его "не волнует, что люди подумают обо мне", стал обладателем бронзы в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной США.



Его "партнер" Кенуорти, в свою очередь, написал в соцсети, что ему "очень приятно присутствовать в Корее, соревнуясь за США", и он "гордится тем, что представляет ЛГБТ-сообщество вместе с этим удивительным парнем (Риппоном – прим. РВ)". Источник - Русская весна

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