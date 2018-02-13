 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трампа уличают в махинациях с флоридской землей. В доле с рос-олигархом Рыболовлевым
09:41 14.02.2018

Сенат США расследует сделку Трампа с Рыболовлевым по покупке земли





Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Уайден просит Минфин предоставить законодателям документы, относящиеся к риэлторской сделке Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Речь идет о земельном участке в Палм-Бич во Флориде площадью более 2,5 гектара, который нью-йорский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент - фактическому владельцу "Уралкалия", крупнейшего в мире производителя калийных удобрений. Имение Трамп приобрел четырьмя годам ранее за 41,35 миллиона долларов, его кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составляла 65 миллионов, но заплатил россиянин продавцу 95 миллионов. Такой разброс в ценах и привлек внимание сенатора Уайдена.

"В свете тяжелого тогда финансового положения г-на Трампа сделка с объектом недвижимости в Палм-Бич заслуживает более пристального изучения. Конгрессу необходимо провести тщательнейшее расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми соглашениями г-на Трампа и его помощников с Россией не скрывался отмыв денег или какие-либо еще противозаконные деяния", - говорится в заявлении, распространенном сенатором от штата Орегон.

В июле информационное агентство Bloomberg News сообщило, что флоридская сделка находится в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемый сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем. Рыболовлев не застраивал участок, а спустя несколько лет разбил его на три части, и первые две продал за 37 миллионов и 34,34 миллиона соответственно.

"Я с ним лично ни разу не встречался, сделка была осуществлена через посредника", - заявил Трамп изданию Politico полтора года назад на пике президентской кампании. "Но о нем и о его семье я слышал хорошие отзывы", - уточнил он. Как сообщает газетный синдикат McClatchy, в конце той кампании самолет Рыболовлева был замечен в двух городах, Шарлотте и Лас-Вегасе, в те дни, когда там проходили предвыборные митинги Трампа.

Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом "кремлевском списке", который в конце января был обнародован Министерством финансов США.

Источник - rus.ozodi.org
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