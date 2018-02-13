Мирзиеев обратно разделил Министерство сельского и водного хозяйства РУз

09:38 14.02.2018 Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана было образовано в октябре 1996 года на базе Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации и водного хозяйства республики



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев реорганизовал Министерство сельского и водного хозяйства, разделив его на два ведомства, сообщил РИА Новости во вторник представитель реорганизуемого министерства.



Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана было образовано в октябре 1996 года на базе Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации и водного хозяйства республики.



"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал документы о реорганизации Минсельводхоза, на его базе будут созданы два министерства - сельского хозяйства и водного хозяйства", - сообщил собеседник агентства.



По его словам, глава реорганизуемого ведомства Зойир Мирзаев покинул свой пост, сохранив при этом должность вице-премьера. Он также продолжит руководить комплексом правительства по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.



Новое Министерство сельского хозяйства возглавил Баходир Юсупов, ранее занимавший пост председателя Совета фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Узбекистана. На пост министра водного хозяйства назначен Шавкат Хамроев, работавший заместителем министра сельского и водного хозяйства, добавил собеседник агентства. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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