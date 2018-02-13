 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.02.2018
14:41  Сирийский конституционный отбор, - "Известия"
14:35  Свободны ли граждане Востока. Как устроен российский невольничий рынок, - Е.Иващенко
14:30  Никак не пойму. Почему Салай Мадамин стал мигрантом? М. Захидов.
11:39  "Это фантастика!" - МОК в экстазе от пары геев из олимпийской сборной США
09:41  Трампа уличают в махинациях с флоридской землей. В доле с рос-олигархом Рыболовлевым
09:38  Мирзиеев обратно разделил Министерство сельского и водного хозяйства РУз
09:34  Банда 4-х по кыргызски. Осужденные гос-заговорщики из "Эл уну" объявили голодовку протеста
09:33  В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка
08:32  "Появилось ощущение, что все восточноевропейские нации смертны", - Иван Крастев
08:28  Решение о переходе на латиницу в Казахстане было конъюнктурным, - Данияр Ашимбаев
08:22  Уроки истории. Какой я редкий был дурак, - Анатолий Вассерман
08:08  Китай распробовал американскую нефть. Россия и ОПЕК не учли в своем соглашении "техасский поток"
08:04  Палестина хочет лишить США дипломатической монополии, - "НГ"
07:55  Уволен последний зампред Центробанка Узбекистана из "старой команды" Алишер Акмалов
07:53  Таджикский батальон боевиков ДАИШ возвращается на Родину
07:51  Конфликт Ирана и Израиля ставит под удар американские базы, - И.Субботин
05:30  В лыжной гонке на Олимпиаде кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев занял 79-е место
01:47  American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?
01:43  Тихий ужас КазНационального парка, - С.Куратов
00:50  National Interest: Разведка Афганистана столкнулась с большими проблемами
00:49  КырПремьер Исаков и глава Таможни Кулматов отвлекают внимание народа от аварии на БишкекТЭЦ, - "Ачык саясат"
00:28  Союз Китайских Социалистических Республик. Страны ЮВА перейдут под полный контроль Пекина, причем добровольно, - "ВПК"
00:26  Сирийский бумеранг. Израилю нанесли военно-воздушные травмы, - П.Иванов
00:19  "Маджму ат-Таварих" как источник по истории ЦА (перевод, анализ и комментарии), - Т.Акеров
00:09  В Сирии началась "третья мировая война", - Берджан Тутар
00:06  Новые украинские ракеты как элемент соперничества России и Китая? - Лукаш Визингр
00:03  Кыргызстан идет правильной дорогой... Знать бы куда, - Багыт.kg
00:02  Что означает начало строительства афганского отрезка трубопровода ТАПИ? - EurasiaNet
00:01  В Монголии впервые наградили "Лучшего государственного оленевода-цаатана"
Вторник, 13.02.2018
23:39  Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника управления секретариата ОДКБ
23:11  Главный таможенник Узбекистана генерал Муиджон Тохирий снят с должности
20:13  Новым начальником Ташкентской милиции стал экс-МЧС Рустам Джураев
19:29  Спасти Дерипаску. Рос-олигархат берут за яйца, - К.Гаазе
14:40  Роскомнадзор заблокировал инструкцию "Как правильно: замочить кота"
13:47  Реальность чучхе. КНДР – страна, сумевшая соединить самобытность с динамичным развитием
13:45  Восстановление цен на нефть в 2017 году позволило корпорациям увеличить годовую прибыль
13:42  В США нашли способ предсказывать разводы и измены
13:38  Мир накануне больших перемен (дискуссия рос-экспертов)
13:37  Номенклатурный сепаратизм. КазГосаппарат живет в эпоху феодальной раздробленности, - Д.Сатпаев
13:31  Узбекистан досрочно меняет посла в Казахстане. Назаров собрал чемодан
13:29  Заветами Сунь Цзы. Стал известен план Китая по уничтожению США
10:09  Японский шорт-трекист Кэй Сайто первым попался на допинге в Пхенчхане
09:59  Умер самый богатый дунганин ЦентрАзии - Фарид Люхудзяев
09:55  Казахстан и еще 5 стран создали "Глобальную коалицию счастья"
09:48  Грузинский снайпер признался - нынешние укр-депутаты Пашинский и Парасюк лично стреляли в толпу на Майдане
09:45  В Киргизии трагически сокращается поголовье... ослов
08:57  "Турецкий поток" пока не пойдет в Южную Европу, - Сергей Правосудов
08:38  Узбекистан перестает быть дешевым местом, - Айдан Карибжанов
08:27  Кто отравил памирских детей ядовитой мукой? Гелиотропный гепатит наступает
08:24  Таджикистан и Киргизия продолжают спор вокруг территории святого мазара "Ходжаи Горбобо"
07:57  Китай для Европы страшнее России. Немецкие эксперты обвинили Пекин в попытках расколоть ЕС
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Банда 4-х по кыргызски. Осужденные гос-заговорщики из "Эл уну" объявили голодовку протеста
09:34 14.02.2018

В Кыргызстане объявившие голодовку оппозиционеры угрожают отказом от капельниц

Осужденные по делу о попытке захвата власти и объявившие голодовку оппозиционеры угрожают отказаться от капельниц, если главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева не отправят в отставку. Об этом сообщила сегодня на митинге у "Белого дома" член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, с 15 февраля трое заключенных готовы отказаться от капельниц. "Асанов уже несколько раз терял сознание. На свидание его приводили под руки два человека. Карыбеков самостоятельно передвигается. Если правительство или президент не выполнят просьбу об отставке главы ГКНБ, все трое намерены отказаться от капельниц, которые ставят им в больнице колонии. Однако комитет по защите политзаключенных просит их не идти на такие крайние меры", - сказала Зульфия Марат.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам "Эл уну" в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров - к 12 годам. Их обвиняли в попытке захвата власти.

Источник - ИА "24.kg"
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518590040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  