|В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка
09:33 14.02.2018
Суйунчу за рождение ребенка в размере 4 тыс. сомов начали выплачивать в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития КР во вторник.
"В Кыргызстане пособие "суйунчу" за рождение ребенка в размере 4 тыс. сомов уже получили 327 семей", - сообщили в ведомстве.
Для того, чтобы получить пособие "балага суйунчу", граждане могут оставить заявление в информационных киосках, в органах ЗАГС и Центрах обслуживания населения, расположенных по всей республике. Заявления через систему электронного взаимодействия ГРС будут передаваться в городские и районные управления социального развития.
Для подачи заявления необходимо представить: свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, справку с места жительства.
Мунара Боромбаева.