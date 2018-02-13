В Кыргызстане начали выплачивать "суйунчу" за рождение ребенка

09:33 14.02.2018 Суйунчу за рождение ребенка в размере 4 тыс. сомов начали выплачивать в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития КР во вторник.



"В Кыргызстане пособие "суйунчу" за рождение ребенка в размере 4 тыс. сомов уже получили 327 семей", - сообщили в ведомстве.



Для того, чтобы получить пособие "балага суйунчу", граждане могут оставить заявление в информационных киосках, в органах ЗАГС и Центрах обслуживания населения, расположенных по всей республике. Заявления через систему электронного взаимодействия ГРС будут передаваться в городские и районные управления социального развития.

Для подачи заявления необходимо представить: свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, справку с места жительства.

Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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