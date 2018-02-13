Решение о переходе на латиницу в Казахстане было конъюнктурным, - Данияр Ашимбаев

08:28 14.02.2018 "Те, кто способствовал принятию этого варианта алфавита, во-первых, дискредитировали идею внедрения латинского алфавита, а во-вторых, сильно подставили главу государства, предложив непроработанный вариант"



Переход с кириллицы на латиницу должен обойтись Казахстану в 1 664 млрд тенге (291,7 млн рублей). И это по самым минимальным оценкам.

В частности, в 2018 году будут выделены 54,6 млн тенге (9,5 млн руб.) на создание приложения для текстового перекодировщика казахских слов с кириллицы на латиницу. Переводом казахской письменности с кириллицы на латиницу до 2024 года должна заняться специальная компания, которой потребуется еще 602,7 миллиона тенге (105,7 млн рублей).



Кроме того, с 2018 до 2020 года планируется потратить 545,8 млн тенге (95,7 млн рублей) на адаптирование новой латинской графики к IT-технологиям, систематизацию терминологического фонда казахского языка и разработку методики обучения. Еще 462,6 млн тенге (81,1 млн рублей) предлагают выделить блогерам, которые должны будут вести разъяснительные работы по переходу казахского языка на латиницу.



По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, существует большая вероятность того, что все эти средства попросту осядут в чьих-то карманах.



- Инициатива перевода казахского языка на латиницу исходила от президента. Но до сих пор непонятно - была ли и есть ли в этом насущная необходимость?



- Опыт внедрения латиницы в Казахстане уже был. В 20-40-х годах прошлого века латиницей пользовались не только в Казахской ССР, но и в некоторых других союзных республиках. Тогда даже поднимался вопрос о переводе русского языка на латиницу, но потом эту идею благополучно похоронили. С тех пор данная тема периодически возникала. С обретением независимости Казахстана после распада СССР идея смены алфавита вновь стала актуальной.

Мы знаем, что некоторые постсоветские страны осуществили такой переход. Правда, процесс этот был затянутым и не показал каких-то выдающихся результатов, что во многом было связано и со спецификой перехода и с тем, что русскоязычное культурное и научное пространство преобладает в наших широтах.

Нужно понимать, что русский язык на сегодняшний день отнюдь не только достояние русского народа или России в целом. Это язык, на котором творили, работали, общались поколения казахов, армян, грузин, узбеков, татар и других народов, для которых он стал если не первым, то вторым родным языком.



Вопрос перехода на латиницу сегодня более всего обусловлен чисто политическими факторами, что само по себе не добавляет логики процессу. Есть и проблема адаптации алфавитов. Даже, когда переходили с латиницы на кириллицу, даже тогда были большие споры насчет специфических букв и звуков.



В Казахстане тема перехода на латиницу мелькала периодически с начала 90-х годов. Но казахстанское филологическое сообщество монолитом не является и более успешно проявляет себя в плане конкурентной борьбы за бюджеты, должности, статус, тиражи и привилегии, нежели в сфере практической научной дисциплины.

К примеру, уже не раз звучала критика, что за все эти годы не были разработаны ни академический словарь казахского языка, ни электронные разговорники и переводчики, даже долгое время не могли успешно провести унификацию казахских шрифтов. Нет не только словаря неологизмов, но, напротив, мы видим процесс архаизации языковой и культурной среды. И это все происходило на фоне больших бюджетных вливаний под "патриотические" и популистские крики.



Понятно, что латинский алфавит используется и в программировании, и в интернете, и нужно было решить вопрос соответствия казахского языка и латинского алфавита. Мы видим, что по умолчанию многие пользуются простым способом - написанием казахских слов английскими буквами с его правилами. Да, при этом способе теряется смысл некоторых слов, но, тем не менее, он достаточно популярен.



Есть и те, кто пользуется турецким алфавитом, есть те, кто используют иные способы выражения своих мыслей. И глава государства регулярно поднимал вопрос перехода на латиницу, но делал это, на мой взгляд, больше ради политеса.

В принципе, само по себе существование параллельного латинского алфавита для казахского языка особых вопросов не вызывает. Это не жизненная необходимость, но элемент нужный, хотя бы для логического соответствия. Просто можно было бы разработать параллельный алфавит, имеющий хождение наряду с кириллицей и отработать его путем практики. Можно было сделать это не спеша.



Но у нас, как мы знаем, проблемы языкознания пошли по другому пути. Президент неоднократно критиковал терминологические комиссии за искусственное и нерациональное выдумывание новых слов и даже недавно он это критику повторил. Тем не менее, даже критика президента не стала поводом для исправления этой вакханалии. Кроме того, разработка словарей, онлайн-переводчиков и так далее - все это зашло в тупик.



В этом плане объявленный в прошлом году "окончательный переход" на латиницу, скорее всего, связан с внутренними изменениями политической конъюнктуры, когда вместо евразийского вектора стал доминировать некий национал-популистский. Были представлены два варианта алфавита и, судя по всему, они оба потребовали немалых бюджетных вливаний.



Первый - с дифтонгами, который вызвал массу издевок и иронии со стороны всех, кого можно. После чего он был заменен на второй вариант - с апострофами. Этот вариант вызвал, как минимум, оторопь у большинства. Даже научное сообщество, в большинстве своем лояльное власти, отказалось от однозначной поддержки этого варианта.



- Но, тем не менее, вышел указ президента…



- Да. И это тоже вызвало массу вопросов со стороны юристов и правоведов, поскольку та же кириллица вводилась в 40-м году законом и, соответственно, внедрение нового алфавита также должно было быть оформлено законодательным актом.

Кроме того, многие обратили внимание на то обстоятельство, что ни в Конституции, ни в законе "О президенте", ни в законе "О языках" не прописано право главы государства утверждать алфавит.

Получается, в спешке не только был как бы принят новый алфавит, без общественного и экспертного обсуждения, без экспериментальной отработки, но и без обязательной правовой экспертизы или разработки соответствующей процедуры.

В любом случае, указ президента Казахстана, даже с учетом оформления всех необходимых процедур, будет действовать только в пределах Казахстана. То есть для казахов, говорящих на казахском языке, но проживающих в России, Китае, Монголии, Узбекистане и так далее, юридическим актом он не является.

Можно было, конечно, оформить его через решение Всемирной ассоциации казахов на курултае, но почему-то был выбран очень спорный вариант и с политической, и с научной, и с образовательной, и с юридической точек зрения.



И этот вариант, судя по всему, достаточно монетизирован и направлен он на определенные бюджетные вливания в определенные круги и институты. И, судя по той критике, которая уже звучит, вряд ли он будет внедрен в том виде и в те сроки, которые указаны.



- Как Вы уже сами упоминали, с приходом Советской власти среднеазиатские страны перешли с арабской вязи и латиницы на кириллицу. И сторонники перевода казахского языка на латиницу сейчас заявляют, что переход на кириллицу в те годы нанес большой ущерб казахскому языку. Противники же латиницы говорят, что нынешний переход нанесет казахской культуре еще больший ущерб. Кто из них прав, и о каком ущербе можно говорить?



- Процент грамотности в 20–30-е годы прошлого столетия и сегодня - совершенно разные цифры. Арабицей, которая тогда была в ходу, владел совсем небольшой процент населения и все "культурное наследие" тогда сводилось в основном к религиозным текстам. Это и стало одной из основных причин для введения латиницы - чтобы разорвать связи с религиозным контентом прошлого и строить новую советскую идеологию, литературу, науку и так далее.

Казахская литература развивалась именно с кириллицей. Большинство известных казахских литературных произведений создано именно на кириллице. Либо, о чем не принято громко говорить, они сначала писались на русском языке, а потом уже переводились на казахский (а также сразу писались "под перевод" на русский).



Таким образом, латиница не стала фактором развития, а вот кириллица – напротив – стала причиной роста образования, просвещения, науки, средств массовой информации. Именно кириллица способствовала изменению культурной среды в Казахстане, а русский язык стал инструментом, с помощью которого другие союзные народы получили не только доступ к русскому, российскому культурному наследию, но и к мировой классике и научным достижениям. Русский язык стал языком-посредником.

Конечно, на сегодняшний день его роль в современной мировой культуре не соответствует его потенциалу; русскоязычная литература постсоветского периода, мягко говоря, не блистает качеством; российская наука находится в достаточно критическом состоянии – и фундаментальная, и прикладная.

Считается, что сегодня более развит западный тренд, который при этом живет "завозом мозгов" из той же России, Индии, Китая, Восточной Европы. Картина тут не самая однозначная. Кроме того, как отмечал один коллега, многие путают внедрение казахской латиницы с внедрением английского языка.



Для широкого доступа к западной культуре и ценностям нужен язык, а не просто смена алфавита. Поэтому, на мой взгляд, латиница не дает тех преимуществ, о которых сегодня принято говорить во властных кругах. Это просто подмена понятий, которая не отражает реалий существующей проблемы.



- Когда говорят о переходе на латиницу, часто приводят в пример Узбекистан. Но в Узбекистане закон о переходе на латинскую графику был принят в 1993 году, а сам переход осуществлен только в 2005 году. То есть через 12 лет. У нас же переход запланирован на 2024 года, то есть на это дело отведено всего 7 лет. Успеем ли?



- Во-первых, качество перехода Узбекистана на латиницу вызывает большие вопросы. Насколько там она стала всеобъемлющей? Масса людей, которые побывали в Узбекистане за последние годы, говорят о том, что массового и однозначного перехода на латиницу там, как такового, не состоялось.

Во-вторых, современное состояние казахстанского образования, критикуемое даже за простые учебники, находится под негативным влиянием разноплановых и зачастую бессмысленных реформ за последние 25 лет, и предположение, что будет осуществлен быстрый переход на латиницу, вызывает сомнения.

Тем более в тех вариантах, о которых сегодня идет речь. Думаю, что во многом решение о переходе на латиницу во многом было конъюнктурным. И делается оно также, как и все остальное, - те же государственные, бюджетные программы - непродуманно и субъективно.



Вы посмотрите, даже авторитетные филологи высказываются против нынешнего варианта алфавита и говорят, что он не является окончательным. Хотя в указе президента о доработке ничего не говорится. Мне кажется, что те, кто способствовал принятию этого варианта алфавита, во-первых, дискредитировали идею внедрения латинского алфавита, а во-вторых, сильно подставили главу государства, предложив непроработанный вариант.

И что стояло во главе всего этого - конъюнктура, либо возможность распила бюджетных средств - мы сможем узнать только по истечении определенного времени. С тем, что удобный латинский алфавит казахскому языку нужен - спорить глупо, но то, как все это делается - создает впечатление неадекватности работы тех, кто за этим стоит.



Сейчас планируется создать специальную компанию, которая займется вопросами и организацией перехода на латиницу. Кроме того, для популяризации этого вопроса планируется привлекать блогеров. На эти цели даже намерены выделить почти полмиллиарда тенге. На разработку программы конвертера и IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу в 2018 году выделят 54,6 млн тенге.



- Это оправданные расходы?



- Формирование бюджетной политики в Казахстане давно вызывает вопросы. По качеству планирования, по его эффективности, по контролю реализации, по прозрачности, по борьбе с коррупцией при освоении этих средств.



Мы все знаем, что большинство госпрограмм, принятых за все эти годы, провалились. Что касается языковой политики, то в этой сфере коррупционных скандалов было не меньше остальных. Немало судебных процессов было инициировано в отношении работников языковых управлений в регионах. И чем закончится создание новой нацкомпании мы тоже можем уверенно предположить.

Даже те нацкомпании, которые сейчас существуют и более или менее эффективно работают, вызывают определенные нарекания - по формированию бюджетной политики, по расходованию средств, по разбуханию аппарата, по росту расходов на непрофильные нужды. Поэтому создание нацкомпании - просто подтверждение тезиса, что речь идет не о модернизации языка, а о распределении и перераспределении бюджетных средств и последующем…



- ... разворовывании?



- ... и последующем оседании по частным карманам.

Никто в принципе не против латинского алфавита для казахского языка. Проблема в том, что никто не может придумать нормальных механизмов внедрения, соотношения с кириллицей, с современными технологиями. И это проблема научно-образовательного сообщества и системы госуправления в целом. Поэтому не думаю, что то, чем закончится вопрос перехода на латиницу, будет сильно отличаться от большинства других начинаний за эти годы.



13 февраля 18 Источник - stanradar.com,

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