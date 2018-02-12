Китай распробовал американскую нефть. Россия и ОПЕК не учли в своем соглашении "техасский поток"

08:08 14.02.2018 Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) перевыполнила соглашение по сокращению добычи. Хотя, как уточнил глава Минэнерго РФ Александр Новак, цель сделки между картелем и не входящими в него странами выполнена на две трети, если оценивать ее с точки зрения снижения нефтяных излишков на рынке. Правда, пока ОПЕК и Россия пытались удержать нефтяные цены на приемлемом уровне, США успели обогнать Саудовскую Аравию по уровню добычи и вот-вот то же самое сделают с РФ. И теперь в другие страны врывается, как его называют иностранные аналитики, "техасский поток" нефти. Так, всего за год поставки нефти из США в Китай выросли в 10 раз.



В январе суммарная нефтедобыча ОПЕК составила 32,3 млн барр. в сутки. По сравнению с октябрем 2016-го, который был взят за отправную точку для дальнейшего сокращения добычи, картель суммарно снизил производство нефти на 1,7 млн барр. в сутки против обещанных почти 1,3 млн барр., сообщает РИА Новости. Тем самым ОПЕК перевыполнила соглашение примерно на 136%, передают информагентства. Хотя внутри картеля ряд стран не снижали, а как раз увеличивали добычу. Среди них – Саудовская Аравия: она нарастила в январе производство нефти на 23,3 тыс. барр. в сутки – до 9,977 млн барр. в день.



Но, как пояснил в понедельник глава Минэнерго РФ Александр Новак, "принимая декларацию о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, мы не ставили своей целью ограничить добычу нефти на какой-то определенный срок". "Нашей задачей было убрать излишки нефти с рынка. На текущий момент мы видим, что эта цель достигнута на две трети", – сказал министр.



По словам Новака, "не исключено, что целевое сокращение мировых запасов нефти может произойти до конца 2018 года". Как только это случится, "мы все вместе соберемся и выработаем механизм дальнейших действий", добавил министр. Возможно, это произойдет в третьем или четвертом квартале текущего года, но Новак уточнил, что на самом деле давать какие-либо точные прогнозы пока сложно.



Сложность заключается еще и в том, что пока крупнейшие экспортеры пытались поддержать нефтяные цены и не допустить сильнейшего бюджетного кризиса, они все равно играли против себя.



"Поступательно, шаг за шагом, американские нефтепромышленники изменяют баланс сил на мировом рынке нефти, – сообщают аналитики на сайте русскоязычной версии Reuters. – Сначала США резко сократили импорт, лишив производителей ОПЕК крупного рынка сбыта. А сейчас – после снятия запрета на экспорт в декабре 2015-го – они активно наращивают поставки нефти за рубеж, в том числе в Азию, ударяя по позициям картеля в ключевом для него регионе". "США в настоящий момент опережают Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, а к концу года вполне могут отобрать статус лидера у России", – обращают внимание аналитики агентства.



Это подтверждается данными Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США. В январе добыча нефти в Штатах достигла 10,2 млн барр. в сутки, превысив на 100 тыс. барр. в сутки декабрьский уровень и более чем на 200 тыс. барр. в сутки показатели Саудовской Аравии. Не в первый раз EIA указывает, что США в отдельные месяцы уже побили свой рекорд нефтедобычи, установленный в 1970 году, когда добывалось 9,6 млн барр. в день. В целом за 2017 год нефтедобыча в США составила в среднем 9,3 млн барр. в сутки.



Кроме того, как следует из статистики EIA, за последние пять лет США сократили совокупный импорт сырой нефти примерно на 7–8%, причем закупки нефти у ОПЕК они снизили за тот же период более чем на 20%.



В России, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, среднесуточная нефтедобыча достигала в январе 10,949 млн барр. "В рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК сокращение добычи нефти Россией в январе 2018-го составило 301 тыс. барр. в день", – уточнял Новак.



По прогнозам EIA, Штаты действительно планируют обогнать в том числе Россию: в 2018-м нефтедобыча в США прогнозируется на уровне 10,6 млн барр. в день, а в 2019-м – на уровне 11,2 млн барр. в сутки.



Судя по всему, в своей экспортной стратегии Вашингтон нацелился прежде всего на китайский рынок. "По данным системы слежения за судами в терминале Thomson Reuters Eikon, поставки нефти из США в Китай выросли буквально с нуля до рекордных 400 тыс. барр. в сутки в январе", – сообщает Reuters.



За январь–ноябрь 2017-го поставки нефти из США в Китай достигали, по данным EIA, почти 220 тыс. барр. в день, это в 10 раз больше, чем Штаты отправили в КНР за весь 2016 год. Так что Китай стал вторым после Канады крупнейшим покупателем нефти из США. Авторы англоязычной версии Reuters уже придумали название этому феномену – "техасский поток", врывающийся во все больше стран по всему миру.



Хотя администрации Трампа, конечно, предстоит еще преодолеть множество препятствий, включая сопротивление экологов и местных властей. Как уже писала "НГ", Вашингтон решил разморозить шельфовую добычу и предоставить частным компаниям почти 50 прибрежных зон для освоения, но далеко не все штаты согласились с такой новацией (см. "НГ" от 12.01.18).



Да и говорить о полноценной конкуренции с РФ или ОПЕК на китайском рынке тоже еще рано. Ведь пока США поставляют в КНР несколько сотен тысяч баррелей в день, Россия туда отправляет примерно 1,2 млн барр. в сутки, а Саудовская Аравия – около 1 млн барр. в сутки.



Но стремительный рост добычи и экспорта американской нефти, а также амбиции Вашингтона, конечно, не стоит игнорировать. Опрошенные "НГ" эксперты хоть и не ждут однозначного доминирования США на нефтяном рынке, однако признают, что риски нарастают.



"Риск один – Россия, как и ОПЕК, может лишиться значительной доли одного из основных рынков сбыта в Китае. Учитывая все еще актуальную разницу в стоимости Brent и WTI (марка нефти, добываемой в Техасе. – "НГ"), очевидно, что американское сырье гораздо дешевле. Элементарный прагматичный подход со стороны Поднебесной будет сводиться к удовлетворению собственных потребностей за счет более дешевой нефти", – ожидает ведущий аналитик компании "AMarkets" Артем Деев. "Если Россия и ОПЕК не вернутся к политике серьезных скидок, США возьмут на себя задачу полностью покрыть растущий спрос со стороны Китая", – считает он.



"США остаются нетто-импортером нефти (покупают больше, чем продают. – "НГ"). Тем не менее рост добычи в США смещает баланс спроса и предложения на мировом рынке, оказывая давление на цены. Китай выигрывает от этого, будучи крупнейшим покупателем нефти", – продолжает доцент Академии при президенте (РАНХиГС) Сергей Хестанов. Экономист признает, что соглашение ОПЕК+ стало одним из факторов, который помог Штатам: фактически между участниками соглашения ОПЕК+ и США произошел "размен" доли рынка на сохранение высоких цен.



"Полностью оттеснить ОПЕК от влияния на нефтяной рынок не удастся еще долго. Но снизить это влияние уже удалось", – продолжает Хестанов. "Влияние классических игроков – России, Саудовской Аравии – может несколько снизиться, но в любом случае они останутся одними из главных действующих лиц на этом рынке. При этом возможно появление самых неожиданных альянсов: показательно уже состоявшееся политическое сближение России и Саудовской Аравии", – отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.



В любом случае для России это тревожные сигналы, говорит доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова. По словам эксперта, уже пора осознать, что для России важно развивать другие отрасли помимо нефти и газа, становясь при этом "настолько привлекательным рынком для других стран, чтобы не возникало вопросов сотрудничества с Китаем или другими экономиками".



12.02.2018



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты" Источник - ng.ru

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