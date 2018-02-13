 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Палестина хочет лишить США дипломатической монополии, - "НГ"
08:04 14.02.2018

Аббас привез Путину план по выходу из арабо-израильского конфликта

Палестинский лидер Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву с целью представить российскому президенту Владимиру Путину свой план, который предполагает лишение Соединенных Штатов монопольной роли в процессе арабо-израильского урегулирования. В экспертной среде считают подобный ход Палестины логичным, но отмечают, что России вряд ли выгодно сейчас продвигать подобный механизм.

Именно новый подход к возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке стал главным предметом переговоров Путина и Аббаса. Советник палестинского лидера Маджди аль-Халиди накануне его визита в Москву пояснил, в чем суть этого плана.

"Мы хотим обсудить новый подход к мирному процессу на основе создания многостороннего механизма для его возобновления с тем, чтобы США не были единственными в этом процессе, – заявил чиновник. – Мы не против, чтобы они были частью этого механизма, но хотим, чтобы и Россия играла свою важную и активную в нем роль". По словам аль-Халиди, государство Палестина настаивает на том, чтобы подобный дипломатический алгоритм "основывался на резолюциях международной законности, был справедливым и беспристрастным, помог достичь разумной формулировки урегулирования в отличие от нынешней ситуации, которая совершенно неприемлема".

"В настоящее время у нас нет никаких контактов с Вашингтоном, и в качестве альтернативы Соединенным Штатам мы как раз и рассматриваем такой многосторонний механизм, – говорит советник Аббаса. – Это особенно важно после решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, в результате чего мы теперь не можем работать с ним наедине. Палестина хочет привлечь к этому процессу других международных игроков, естественно, Россия в их числе". По его словам, американское руководство "узурпировало" урегулирование на Ближнем Востоке. "Необходимо, чтобы Россия восстановила свою роль как в рамках существующей "четверки" (имеется в виду международный квартет посредников в лице России, Евросоюза, США и ООН. – "НГ"), так и после ее возможного расширения".

После того как США приняли решение признать Иерусалим столицей еврейского государства, шансы разрешить кризис между Израилем и Палестиной практически исчезли. Шаг американского руководства был принят арабским миром в штыки. Палестина отказалась считать Белый дом посредником в переговорном процессе. Возможно, именно из-за такого резонанса сейчас представители президента США Дональда Трампа пытаются смягчить ситуацию. Так, вчера по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что окончательное решение по статусу Иерусалима останется за палестинцами и израильтянами. "Мы привержены мирному процессу на Ближнем Востоке, а решение по Иерусалиму будет приниматься сторонами", – пообещал глава американской дипломатии, говоря о статусе Иерусалима.

"Сейчас вся дипломатическая деятельность Палестины направлена на то, чтобы предпринять односторонние шаги и попытаться привлечь в качестве посредников других акторов на международной арене, – заявила "НГ" ведущий научный сотрудник Центра изучения Израиля Института востоковедения РАН Татьяна Носенко, комментируя приезд Аббаса в российскую столицу. – Прежде всего это европейские страны и Россия. Роль российской стороны на Ближнем Востоке сейчас значительно усилилась. Палестинцы рассчитывают на ее помощь в этих делах".

Аналитик предполагает, что план Аббаса – не что иное, как повторение тех инициатив, которые выдвигались некоторое время назад. "Насколько Россия сегодня готова втянуться в решение палестино-израильского конфликта, сказать сложно, – говорит Носенко. – У меня по этому поводу есть большие сомнения. Российская сторона довольно уже много делает в Сирии. Она сейчас предпринимает ряд дипломатических шагов, чтобы разрешить этот конфликт. Тем более на этом направлении такая страна, как Израиль, вряд ли примет полноценное посредничество каких-либо других сторон, кроме американской".

Другой эксперт называет план, с которым Аббас приехал в Москву, пропагандистским проектом. "Он развернул большую кампанию по дискредитации США, – заявил "НГ" руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Он настаивает на том, что монополия урегулирования – у американцев, поэтому нужен альтернативный формат, который бы позволял бороться с американским влиянием. На самом деле это больше пропагандистский ход: Аббас не определяет сам формат урегулирования – его определяют международные акторы. Что касается России, этот визит, с одной стороны, воспринимается в Москве позитивно. Это нетрудно понять: ближневосточные игроки сами едут на поклон в Москву, что позволяет ей рапортовать о внешнеполитических успехах". Однако, по мнению эксперта, визит проходит не в самое подходящее время: Россия слишком озабочена отношениями с Израилем, который выступил резко против иранской экспансии в Сирии.

Игорь Субботин
13.02.2018

Источник - ng.ru
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