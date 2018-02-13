 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволен последний зампред Центробанка Узбекистана из "старой команды" Алишер Акмалов
07:55 14.02.2018

Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана, член правления Алишер Акмалов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на свои источники.

Алишер Акмалов работал в должности зампреда финансового регулятора с 1997 года, он оставался единственным из пяти заместителей главы ЦБ, заступившим на пост еще при правлении первого президента республики Ислама Каримова. Остальные его коллеги были назначены в 2017 году, а Адхам Исламов - и вовсе в 2018 году.

На момент публикации Акмалов еще указан в списке действующих сотрудников на сайте ЦБ. В его должностные обязанности входит курирование деятельности Департамента координации финансового мониторинга в кредитных организациях, Департамента по работе с кадрами, Департамента безопасности и защиты информации, а также Первого отдела.

Кроме того, он координирует работу по сотрудничеству с Академией Государственного управления при президенте, Банковско-финансовой академии и другими высшими учебными заведениями; руководит работой "Комиссии по определению профессиональной пригодности руководства коммерческих банков и их филиалов, главных бухгалтеров, правления банков, исполнительных органов микрокредитных организаций".

Алишер Акмалов, помимо деятельности в Центробанке, с октября 2017 года возглавляет федерацию дзюдо Узбекистана. На этом посту он сменил бывшего министра внутренних дел Адхама Ахмедбаева, которого глава государства Шавкат Мирзиеев обвинил в предательстве.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
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