Таджикский батальон боевиков ДАИШ возвращается на Родину

07:53 14.02.2018 Во время продвижения правительственных сил вглубь иракского Мосула и уничтожения боевиков "Исламского государства" в СМИ появилась информация о существовании некоего таджикского батальона, оказывающего особо упорное сопротивление наступающим силам.



В начале войны в Сирии и Ираке ряд граждан Таджикистана примкнул к террористической группировке "Ахрар аш-Шам", представляющей собой союз религиозных фанатиков-салафитов. Однако война против сирийских властей не сделала их соратниками "Исламского государства", которое считала "Ахрар аш-Шам" своим прямым конкурентом.



Сплочение таджикских боевиков в единое формирование началось в начале 2015 года, после того как на территорию самопровозглашенного халифата прибыл бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов с группой своих подчиненных. Под своим началом он объединил порядка 1 тыс. таджикских боевиков.



Эта группировка попала в плотное кольцо окружения правительственных сил и отчаянно сопротивлялась. После смерти Халимова, а также усиления контртеррористической операции на Ближнем Востоке таджикские боевики все больше акцентируют внимание на Таджикистане, применяя новые уловки по вербовке граждан для реализации своих враждебных планов против Таджикистана.



" В своем недавнем аудио-сообщении лидеры таджикского батальона объявили о планах в скором времени вернуться в Таджикистан и установить здесь шариатские законы.



Президент Таджикистана Э.Рахмон также в своем выступлении на саммите стран СНГ отметил, что в последние месяцы сотни находящихся в Сирии и Ираке таджикских боевиков перебрались в Афганистан. Многие из них разместились в северных провинциях Афганистана Бадахшан, Кундуз и Тахар граничащих с Таджикистаном, в целях прорыва в республику и дестабилизации обстановки в стране.



Отсюда следует, что боестолкновений между силовиками и боевиками "ИГ" не избежать. По-видимому, ожидается активизация террористической деятельности в приграничных таджикско-афганских районах. При этом, перемещение отдельных групп боевиков в Таджикистане является вполне осуществимым, вследствие слабой охраны границы с Афганистаном.



Таким образом, можно предположить, что скоро боевики "таджикского батальона" начнут реализовывать в Таджикистане свои реваншистские планы за поражение в Сирии и Ираке.



Алексей Осипов Источник - ЦентрАзия

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