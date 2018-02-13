В лыжной гонке на Олимпиаде кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев занял 79-е место

05:30 14.02.2018 Кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев стал 79-м в лыжной гонке на зимней Олимпиаде, проходящей в городе Пхенчхане (Южная Корея).



В рамках игр прошла индивидуальная спринтерская гонка классическим стилем. Она состоит из нескольких этапов: квалификации, четвертьфинала, полуфинала и финала. В квалификации стартовали 80 лыжников. Спортсмен из Финляндии Ристоматти Хакола пришел первым, его результат - 3 минуты 8,54 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Хосфлот Клебо - 3 минуты 8,73 секунды, третьим - россиянин Александр Большунов - 3 минуты 10,20 секунды.

Т. Жаркымбаев пришел 79-м. Его результат составил 4 минуты 5,99 секунды.

В следующий этап прошли спортсмены с первого по 30-е место.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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