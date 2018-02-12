American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?

01:47 14.02.2018 American Conservative: США скатываются в ближневосточную ловушку?



Что представляет интерес для США? Какой результат оправдал бы начало еще одной войны на Ближнем Востоке? Когда Трамп участвовал в предвыборной гонке, казалось, что он знает ответы на все эти вопросы



Во время предвыборной кампании кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал вывести американские войска с Ближнего Востока, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут разгромлены, однако развернувшиеся после этого события свидетельствуют от том, что США, похоже, навсегда увязли на Ближнем Востоке, пишет Патрик Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.



Вечером 10 февраля, иранский беспилотник, по-видимому, смоделированный на основе американского аналога, который попал в руки Тегерана, вторгся в воздушное пространство Израиля в районе Голанских высот и был сбит вертолетом Apache. Израиль направил в Сирию истребитель F-16 для нанесения удара по району, откуда был запущен беспилотник. Позднее F-16 был сбит ракетой ПВО Сирии, что вызвало массированную ответную атаку со стороны ВВС Израиля. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, авиаудары пришлись по 12 сирийским и иранским целям в Сирии.



От представителей Фонда защиты демократии Тони Бадрана и Джонатана Шанцера последовала практически незамедлительная реакция:



"Пентагон и госдепартамент уже осудили действия Ирана и поддержали Израиль. В настоящий момент вопрос заключается в следующем: готова ли администрация Трампа предпринять дальнейшие действия… Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся обеспечить безопасность своих союзников и лишить Иран возможности проложить северный маршрут, который связал бы Тегеран с Бейрутом. Чтобы достигнуть этих целей, необходимо поддержать ответные действия Израиля на агрессию со стороны Ирана сейчас и в будущем".



Не стоит забывать, что Фонд защиты демократии - это составляющая часть израильского лобби и партии сторонников военных действий.



В свою очередь в Иране заявили, что обвинения об отправке иранского беспилотника в воздушное пространство Израиля являются "ложью". Если Тегеран действительно сделал это, то он совершил бы грандиозную глупость. Мало того, что отправка беспилотника привела к масштабному удару по территории Сирии. Иран подставил бы Россию, а именно российских военных, которые могли бы находиться на сирийских позициях.



Более того, в последние несколько месяцев сократилось число опасных маневров со стороны иранских патрульных кораблей вблизи военных кораблей США. Напряженность в отношениях между США и Ираном снизилась. Иран не давал Трампу новых поводов для расторжения ядерной сделки.



На самом деле, зачем Ирану, который вместе с президентом Сирии Башаром Асадом, Россией и ливанским движением "Хезболла" входит в число победителей в шестилетней гражданской войне в Сирии, провоцировать новое кровопролитие и ответные действия со стороны Израиля и США?



На северо-западе Сирии в кантоне Африн проходит турецкая операция "Оливковая ветвь", в которой также участвуют сирийские союзники Анкары. Президент Турции Реджеп Эрдоган также угрожает захватить сирийский город Манбидж, расположенный в 130 километрах к востоку от Африна. Известно, что в районе Манбиджа помимо курдов находятся и военные инструкторы США.



"Американцы говорят, чтобы мы не входили в Манбидж. Мы войдем в Манбидж, чтобы передать эти территории их законным владельцам", - заявил Эрдоган.



Похоже, что США и Турция, которые были союзниками на протяжении шести десятилетий и обладают в рамках НАТО крупнейшими по численности вооруженными силами, скоро могут навести друг на друга стволы орудий.



Продумал ли Трамп все возможные варианты развития ситуации в Сирии, когда численность американской военной группировки достигает всего 2 тыс. человек, и у Вашингтона нет никаких союзников внутри страны, кроме курдов, а на противоположной стороне находится правительственная армия Сирии, "Хезболла", Россия и Иран, а также шиитские группировки из Ирака, Афганистана и Пакистана?



Очевидно, что США должны оказать поддержку курдам, которые понесли крупные потери при освобождении восточного региона Сирии от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Вашингтон стратегически заинтересован в сохранении союзнических отношений с Турцией. Однако, чтобы достигнуть этих целей Белому дому нужна активная дипломатия, а не военные действия.



Какие перспективы ждут США в Сирии после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постепенного завершения гражданской войны? Премьер-министр Израиля и Фонд защиты демократии, похоже, хотят, чтобы военные силы США совместно с вооруженными силами Израиля начали противостояние с Ираном, Асадом и "Хезболлой". Интересы Израиля очевидны, однако, что представляет интерес для США? Какой результат оправдал бы начало еще одной региональной войны? Когда Трамп участвовал в предвыборной гонке, казалось, что он знает ответы на все эти вопросы.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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