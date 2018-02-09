КырПремьер Исаков и глава Таможни Кулматов отвлекают внимание народа от аварии на БишкекТЭЦ, - "Ачык саясат"

00:49 14.02.2018 Глава правительства Сапар Исаков и глава Таможни Кубанычбек Кулматов для сохранения лица начали разные игры. Один пытался скрыть конфуз перед народом за аварию на ТЭЦ в морозы, другой старался, чтоб общественность осталась в неведении о замешанности в 380 млн долларов, ушедших на ремонт ТЭЦ. Вкратце, отвлекают внимание общественности от аварии на ТЭЦ, начали поворачивать внимание на другой вопрос. Прилагают усилия отвлечь внимание народа.



Забытая коррупция на ТЭЦ, миллионы на Таможне



Вместо нахождения причин аварии на ТЭЦ, привлечь виновников к ответу, премьер-министр Сапар мырза и глава таможни Кубанычбек мырза говорят хвастливо о своих достижениях в других отраслях.



Сапар Исаков с председателем Таможенной службы Кулматовым подвели итоги за 2017 год и январь 2018 года.



По официально озвученной информации: В своем докладе Кулматов сказал, что ведомство 1,5 месяца работало для развития системы управления таможенными платежами.



В течение 2017 года ГТС (Государственная таможенная служба) довела таможенные пошлины до 34,2 млрд сомов, что составило 98,4%.



Как отметил премьер-министр Сапар Исаков, эти достижения связаны с реформами в системе управления таможенных платежей в Кыргызстане.



Рост таможенных платежей в январе 2018 года связан с въездом в нашу страну 1028 грузовых автомашин через кыргызско-китайский участок "Торугарт" государственной границы. В январе 2018 года на землю КР въехало 1874 большегрузных автомашин, что на 844 автомашин больше, чем в 2017 году.



В январе 2017 года на кыргызскую землю через "Иркештам" на границе въехало 575 грузовых автомашин. Ну а в январе 2018 года въехало 708 автомашин, что на 135 автомашин больше прошлогоднего.



Для самопиара высокопоставленные руководители выбрали другой путь



С.Исаков сказал: "Связанные с реформами результаты только за первый месяц принесли в государственную казну в два раза больше доходов по сравнению с прошлым годом. Мы видим показатели Таможенной службы, увеличились средства, поступившие от нескольких таможенных служб. Я уверен, много возможностей у таможенных служб. Требую решительных шагов в борьбе с коррупцией".



"В целом на территорию Кыргызстана в январе 2018 года въехало в 2 раза больше грузовых автомашин, чем в январе 2017 года.



Автодорога Торугарт, январь 2017 г. – 1028 а/м



Автодорога Торугарт, январь 2018 г. – 1872 а/м, то есть, +844



Автодорога Иркештам, январь 2017 г. – 573 а/м



Автодорога Иркештам, январь 2018г. – 708 а/м, т.е. +135



Январь 2017 г. – 1601



Январь 2018 г. – 2580+979.



Поэтому в январе 2018 г. поступило больше 2,8 млрд сомов таможенных платежей. Это на 907,3 млн сомов больше запланированного.



Конечно! Неизвестно, о какой коррупции говорит Сапар Исаков, ведь просто выросло количество проехавших через границу автомашин.



Рост количества въехавших из Китая на территорию Кыргызстана автомашин обусловлен запретом в январе 2018 г. на въезд из Китая в Казахстан большегрузных автомашин. Поэтому китайские большегрузные автомашины начали во множестве проезжать по автодорогам Торугарт и Иркештам Кыргызстана. Тогда выходит не так, как Кубанычбек Кулматов сказал Сапару Исакову, такое явление обусловлено только временным закрытием границы Казахстаном. Еще одна причина – это новая открытая граница между Кыргызстаном и Узбекистаном.



Итак, наши чиновники знают, как хвалить самих себя. Известно, что это информация, выданная для отвлечения внимания народа. Сделано для увода мысли народа от энергосектора. Общественность снова спрашивает у премьера и его команды: "Куда ушли 386 млн долларов, выделенные на ТЭЦ?". Следовательно, должны ответить.



Почему Кулматов и Исаков отвлекают внимание общественности от вопроса энергосектора?



Дело в том, что с началом модернизации ТЭЦ мэром Бишкека был Кубанычбек Кулматов. Авария после модернизации беспокоит не только народ, но и Жогорку Кенеш.



Депутат "Ата Мекена" Эмиль Токтошев отметил: "За произошедшую аварию должны ответить все руководители. В свое время выйдет информация о компании TBEA. Сейчас люди все знают, куда, как, какой миллион ушел. Поэтому граждане правильно интересуются, каким было соглашение по проекту". Председатель фракции СДПК Аида Касымалиева подчеркнула: "Депутаты не смогли получить точную информацию от правительства. Мы должны знать, почему в полной мере не хватило 386 млн долларов на модернизацию электроцентрали. Это чрезвычайно большие средства. Здесь мы задали вопросы, но ответ не смогли получить".



Сколько бы времени не прошло, премьер-министр Сапар Исаков обязательно даст ответ, куда ушел не хвативший на модернизацию ТЭЦ полученный у Китая кредит. Ну а Кулматов должен объяснить, как Таможенная служба собрала больше денег в январе 2018 года. Или же ГТС должна вывести на свет коррупцию. Или же должен сказать, что средств поступило больше, потому что Казахстан закрыл свою границу. А если сказать о 386 млн долларов, то теперь уже поздно скрывать аварию на Бишкекской ТЭЦ.



Автор: Баян КОЛЬБАЕВА



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №4 от 09.02.2018/стр.3



. Источник - gezitter.org

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