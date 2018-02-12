Сирийский бумеранг. Израилю нанесли военно-воздушные травмы, - П.Иванов

00:26 14.02.2018 Авиационный удар Израиля по Сирии стал главной военной новостью последних дней. Тель-Авив дважды атаковал объекты в провинции Хомс. Ситуация развивалась достаточно динамично и неожиданно для нападавших: на пути израильских самолетов оказались наиболее современные комплексы ПВО. В результате удары не достигли цели.



По официальным данным Минобороны Израиля, был сбит один истребитель F-16 Sufa. Позже иностранные СМИ сообщили еще о двух поврежденных самолетах. По предварительным данным, это еще две Sufa, а также F-15. Последний скорее всего восстановлению уже не подлежит. Минобороны Израиля выложило видео с результатами авиаударов, и, судя по картинке, нельзя сказать, что военные добились впечатляющих успехов. Также трудно определить, какие объекты были атакованы, и оценить степень их повреждения.



Не менее бурные события развернулись на политической арене. Российский МИД выразил протест, а президент Израиля Беньямин Нетаньяху связался с Владимиром Путиным. В целом Тель-Авив реагировал достаточно бурно, на этот раз не ограничившись дежурными заявлениями о том, что израильтяне будут любой ценой защищать страну. По заявлениям представителей ВВС ЦАХАЛ, это был самый мощный авианалет с 1982 года.



Клон с американским акцентом



" Главная ударная сила персидского государства – баллистические ракеты, именно их размещения возле своих границ так опасается Тель-Авив "



Нынешние авиаудары, как официально сообщил МИД Израиля, стали ответом на вторжение в воздушное пространство государства некоего иранского беспилотника. БЛА был обнаружен, и на его перехват поднялись два вертолета АН-64 Apache. Винтокрылые машины смогли не только догнать, но и успешно перехватить нарушителя – после попадания ракеты, вероятнее всего, AGM-114 Hellfire обломки БЛА упали на землю. Позже израильские военные благодаря современным средствам радиотехнической разведки смогли обнаружить место размещения системы управления иранского БЛА. Это и был объект в провинции Хомс.



Сразу же после инцидента многие российские и зарубежные эксперты поспешили поставить под сомнение перехват беспилотника, а также его принадлежность именно Тегерану. Но на опубликованной израильским военным ведомством видеозаписи системы прицеливания АН-64 хорошо виден "нарушитель". Внешне летающий аппарат напоминает американский стратегический беспилотный разведчик RQ-170. Один такой аппарат Пентагон потерял в Иране еще в 2011 году. Несомненно, авиастроители Исламской Республики тщательно изучили "американский подарок". И уже в 2013–2014 годах на видеосюжетах из Ирана стали появляться различные клоны RQ-170. Некоторые модели были сделаны весьма топорно. Но встречались и весьма презентабельные изделия.



Первые сообщения о полетах иранских RQ-170 в небе над Сирией стали появляться в прошлом году. Один такой аппарат даже попал в видеосюжет иранского телевидения. Так что никакой конспирологии нет. БЛА с большой долей вероятности действительно принадлежал вооруженным силам Ирана или Корпусу стражей исламской революции.



Сейчас Тегеран активно строит базы на юге Сирии, о чем неоднократно заявлял Израиль, грозя наносить по ним удары. Скорее всего с одной из них и был запущен беспилотник.



"Панцири" не подвели



Сирийский бумеранг

Фото: discussio.ru



Военно-политическое руководство Израиля решило проучить Тегеран. Схема операции оказалась достаточно традиционной – самолеты F-16 и F-15 должны были выпустить крылатые ракеты из воздушного пространства Ливана. Но на этот раз удар решено было сделать более массированным. Если раньше за один налет выпускалось не более трех-четырех ракет, то на сей раз в район Хомса ушло целых одиннадцать. Вместо привычных AGM-142 израильские ВВС применили более современные Delilah.



Эти крылатые ракеты – достаточно сложные цели для современной ПВО: их высота полета несколько десятков метров, а конструкция выполнена по технологии снижения радиозаметности. Также Delilah отличается высокой точностью – один-два метра. Судя по количеству ракет и их характеристикам, израильские военные вполне резонно предполагали серьезное сопротивление сирийской ПВО. 10 февраля Израиль произвел два налета. В ходе первого было выпущено 11 ракет, но спустя некоторое время последовал второй удар – окрестности авиабазы Т-4 атаковали еще семь ракет.



В настоящее время нет объяснения, почему ВВС Израиля так поступили. Есть две версии. Первая – израильские военные действовали по классической схеме. Первый удар был нанесен по позициям сирийской ПВО, которые прикрывали район. Ракеты должны были подавить средства противовоздушной обороны и обеспечить второй группе из семи крылатых ракет успешное поражение заданных объектов.



По другой версии противодействие со стороны сирийских средств ПВО стало неожиданным для Израиля. Поэтому и было решено нанести второй удар по их позициям в отместку за сбитый F-16. Но по хронологии событий хорошо видно, что удары шли в весьма коротком промежутке времени и ответный удар ПВО Сирии пришелся по самолетам из обеих участвовавших в налете групп. К настоящему времени Израиль опубликовал несколько видео с попаданием Delilah. Во всех случаях эти крылатые ракеты поражают некие объекты противовоздушной обороны. Судя по количеству роликов, эффективность удара была очень низкой.



Из 18 ракет целей достигли не более пяти, и если судить по израильским видеосюжетам, до заявленных иранских пунктов управления БЛА Delilah даже не долетели.



Для кого потери, для кого победы



Сирийские зенитчики не только отработали по крылатым ракетам, но и ударили по самолетам-носителям. Так уже было весной прошлого года, когда вооруженные силы Сирии обстреляли пару уходивших после авиаудара израильских F-16I Sufa. Тогда запуск ракеты С-200 оказался полной неожиданностью для израильских летчиков. И перехватить ее удалось только с помощью противоракетного комплекса Arrow.



" Из девяти машин одна была сбита, одна выведена из строя, две получили серьезные повреждения – итого потеряна половина авиагруппы "



Но на этот раз сирийский ответ оказался куда более успешным. Официально Тель-Авив признал потерю только одного F-16I Sufa. Первоначально израильские СМИ поспешили сообщить, что машина вышла из строя в результате отказа, но позже было опубликовано видео, где хорошо видно: самолет догоняет ракета. Обломки истребителя упали на территории Израиля, пилоты успели катапультироваться, но получили травмы.



А днем позже стало известно, что жертв сирийских зенитчиков больше. В частности, в социальных сетях появились сообщения о повреждении F-15 ВВС Израиля. Позже западные и израильские СМИ подтвердили, что истребитель совершил вынужденную посадку. Скорее всего машина не подлежит восстановлению. Еще два F-16I также вернулись с боевыми повреждениями.



Поскольку было выпущено 18 ракет, а стандартно ВВС Израиля выполняют боевые вылеты с двумя КР на каждом борте, в атаке приняли участие девять машин. В ходе второго ливанского конфликта и операции "Литой свинец" израильские ВВС совершали гораздо более масштабные боевые вылеты. Поэтому заявление Тель-Авива о "самом масштабном ударе с 1982 года" весьма спорное.



Из девяти машин одна была сбита, одна выведена из строя, две получили серьезные повреждения – итого потеряна почти половина авиагруппы. И это притом что налет был дистанционным – ракеты выпускались за сотни километров от целей.



Официальный Дамаск сразу же заявил, что вооруженные силы страны успешно отразили авиационный налет Израиля. Правда, не стал озвучивать, какие комплексы ПВО задействовались. Понятно, что с крылатыми ракетами справились "Буки" и "Панцири". Фактически в сирийском арсенале больше нет зенитных средств, способных поражать подобные низковысотные цели с малым уровнем радиоэлектронной заметности. Остается вопрос: какие комплексы ПВО так успешно отработали по отходящим израильским машинам? Это явно дальнобойные системы. Но при этом их средства наведения способны пробиться через мощные помехи бортовых комплексов РЭБ, установленных на F-16 Sufa.



Дрон как черная метка



Да, а что делал иранский беспилотник в небе Израиля? Для ответа на этот вопрос надо вернуться на несколько дней назад. Предположительно 6–7 февраля Израиль нанес авиационный удар по иранским объектам в Сирии. Точно неизвестно, какой была эффективность той воздушной операции. Тогда Израиль достаточно сдержанно высказался про совершенный налет, помалкивали также Сирия и Иран. Но скорее всего Тегеран-таки решил показать зубы. Как известно, главная ударная сила персидского государства – это баллистические ракеты, и именно их размещения возле своих границ так опасается Тель-Авив.



Иранские военные используют дроны не только для ведения разведки и нанесения ударов, но и для целеуказаний баллистическим ракетам. В частности, впервые такая связка БЛА – ракета засветилась в ходе массированного иранского ракетного удара по позициям ИГ (запрещенного в России). Он последовал в ответ на теракт исламистов в Тегеране.



Вполне возможно, что полет БЛА стал демонстрацией того, что Иран готов отвечать Израилю на его атаки иранских военных объектов в Сирии. Дрон показал, что в случае необходимости Тегеран способен перейти к высокоточному поражению важных объектов.



Выходит, сбываются самые страшные кошмары для Израиля: Иран прочно закрепился в Сирии и демонстрирует готовность бороться. На его вооружение поступают современные эффективные системы. А главный козырь Израиля – его ВВС оказались весьма уязвимыми. И ответ на налет 10 февраля, несмотря на бравурную риторику Тель-Авива, стал для Израиля весьма болезненным ударом.



Павел Иванов



№ 6 (719) за 13 февраля 2018 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518557160

Новости Казахстана

