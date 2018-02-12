"Маджму ат-Таварих" как источник по истории ЦА (перевод, анализ и комментарии), - Т.Акеров

00:19 14.02.2018 УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЫРГЫЗСТАНА"



КАФЕДРА "СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК"



Акеров Табылды Абдраманович



"Маджму ат-Таварих" как исторический источник

(Полный перевод, анализ и комментарии)



Бишкек- 2017

УДК 94 (47)

ББК 63.3 (2Ки)

А 38



Ответственный редактор

Бутанаев В. Я., доктор исторических наук, профессор



Рецензенты:

Ушницкий В. В., кандидат исторических наук., доцент

Сапаралиев Д. С., кандидат исторических наук, профессор

Наматбекова Н. М., кандидат политических наук, доцент



Печатается по решению Ученого Совета Учебно-научно-производственного комплекса "Международный Университет Кыргызстана" от 5 декабря 2017 года, протокол № 38



Акеров Т. А.

А 38 Маджму ат-Таварих как исторический источник (Полный перевод, анализ и комментарии) Б.: 2017.- 348 стр.



ISBN 978-9967-32-289-9



Монографии впервые предлагается полный перевод сочинению "Маджму ат-Таварих" С. Ахсикенди (XVI века) на русский язык. Источник проанализирован и прокомментирован. Рассматриваются проблемы этногенетических, этнополитических и этнокультурных связей кыргызов с народами Саяно-Алтая и Тянь-Шаня в период IX-XVI вв. Проанализированы миграционные процессы восточных племен азов, кыргызов, кыпчаков и других на запад и их влияние на изменение этнополитической ситуации в Приаралье, на Северном Кавказе и Семиречье в IX-XI в. Автор попытался проанализировать миграцию монгольских и кыргызских племен и изменение этнополитической ситуации на Алтае и Тянь-Шане в монгольский период. Особенно после образования государства Хайду. Отмечается политическая активность кыргызов в чингизидских государствах Золотой Орде и Моголистане. Рассматривается роль Токтамыш хана, Анга Торе, а затем и Мухаммед Кыргыза в процессе консолидации кыргызских племен в рамках государства Моголистан.

Монография предназначена историкам, этнографам, археологам, философам и другим специалистам, а также широкому кругу читателей, интересующихся древней и средневековой историей Центральной Азии.



А 0503020911-17 УДК 94 (47)

ББК 63.3 (2Ки)

ISBN 978-9967-32-289-9 © Акеров Т.А., 2017



ОТ АВТОРА



В настоящей работе мы имеем возможность предложить вашему вниманию полный перевод сочинения С.Ахсикенди "Маджму ат-Таварих", являющегося ценнейшим источником по истории кыргызов и других народов Центральной Азии, его анализ и комментарии к нему.

Однако, ради справедливости отметим, что книга С.Ахсикенди "Маджму ат-Таварих" еще в советское время признавалась как важный научный источник по истории кыргызского этноса в средневековье. Несмотря на это в советский период ученые не смогли извлечь из источника важные исторические сведения и достойно оценить данное сочинение С.Ахсикенди. Ученые ограничивались лишь частичными переводами В.А. Ромодина и А.Т. Тагирджанова, которые касались родословной кыргызских племен и улуса Анга Торе и т.д. В то же время, этого было недостаточно для проведения в полной мере научных исследований по истории кыргызов, кыргызских племен в Моголистане и Золотой Орде.

Более того, в советский период отечественной истории сочинению "Маджму ат-Таварих" не было уделено достаточного внимания по причине признания данного источника как произведения религиозного характера, посвященного жизни и деятельности ширкентских и касанских священнослужителей-мулл, что противоречило коммунистической идеологии. Ввиду чего источник был не востребован временем.

С обретением государственного суверенитета в Кыргызстане возникла необходимость глубокого изучения истории кыргызского народа. Кыргызы стали интересоваться прошлым своих предков, переводить исторические источники, писать очерки о происхождении кыргызов и кыргызских племен. В 1996 году Омор Сооронов и мулла Сабыр Досболов осуществили полный перевод сочинения "Маджму ат-Таварих" на кыргызский язык. Изучив источник на кыргызском языке, мы опубликовали в российских научных журналах ряд статей, широко используя сведения из "Маджму ат-Таварих".

Казахский ученый, доктор политических наук, доцент Евразийского национального университета им. Л.Гумилева Жаксылык Сабитов выразил интерес к источнику и его переводу на кыргызский язык с целью проведения исследований. Узнав о качественном переводе источника на кыргызский язык, он предложил перевести "Маджму ат-Таварих" с кыргызского на русский язык и проанализировать источник, что и было нами успешно сделано. В свою очередь Ж.Сабитов опубликовал ряд научных статей с комментариями, основываясь на переводе источника на русском языке. Однако, исследования проводились автономно, каждый из нас работал самостоятельно, неся ответственность только за свою часть научного труда.

Главной целью и одной из основных задач наших исследований явились: во-первых, отказаться от одностороннего идеологического подхода и снять с источника табу, закрепленного за ним еще с советских времен, о том, что он имеет религиозный характер и посвящен жизни деятельности священнослужителей. Во-вторых, провести полный анализ источника, выявить и извлечь самые необходимые сведения и факты, подтверждающие историзм и подлинность описываемых исторических процессов и событий, чтобы вернуть источнику доверие и получить возможность включить их в научный оборот для дальнейшего использования в исследованиях и разработках по изучению истории кыргызов и кочевых этносов Центральной Азии.

В результате исследований выяснено, что сочинение "Маджму ат-Таварих", как источник, прежде всего, представлял фольклорно-эпическое произведение, посвященное истории кыргызов и кыргызских племен, обитавших в Алтай-Тяньшаньском регионе в IX-XVI века. Это обнаружилось после комплексного изучения содержания сочинения "Маджму ат-Таварих", которое посвящено истории и взаимоотношениям Золотой Орды, Моголистана с кыргызами, где последние предIставлены как соучредители вышеназванных государств. По содержанию источника кыргызы выражали политическую активность и в Золотой Орде, и Моголистане, что подтверждалось сведениями других источников. "Маджму ат-Таварих" полностью подтверждает сведения анонимного автора сочинения "Худуд ал-Алам" о кимакской области Каркырахан на Алтае, "…чьи жители по своим обычаям напоминали кыргызов", что свидетельствовало о миграции кыргызов на запад в эпоху Кыргызского Великодержавия. По С.Ахсикенди кыргызы жили во владении Каркыра в долине реки Талас на Тянь-Шане. Манас, сын Джакыпа родился в Таласе, что говорило о древнем пребывании кыргызов на Тянь-Шане, по крайней мере, в IX-X века. Однако, в рамках проведенных нами исследований мы не исключаем того, что кыргызы могли быть еще ранее на Тянь-Шане.

Большое внимание уделено Золотой Орде и Моголистану. Золотая Орда нами рассматривается как Кыргызское ханство. Особое значение придано личности главного темника Золотой Орды Ногаю. Как нам представляется, встречавшийся в поздних версиях эпоса "Манас" собирательный эпический образ Ногая, являвшегося дедом Манаса, олицетворял ханов Золотой Орды, куда входили кыргызы, которые со временем переселились на Тянь-Шань и консолидировались со своими соплеменниками в Моголистане.

В рамках исследования рассмотрен вопрос об этнополитических связях между кыргызами и ногайцами, которые образовались как субэтнос внутри кыргызского народа.

В работе проанализированы взаимоотношения кыргызов с владыкой Золотой Орды Токтамыш ханом и его союзниками- племенным союзом аз-ширинов, куда входили аз-ширины, бахрины, кыпчаки и аргыны. Рассмотрено происхождение клана Тайбуга, князей Анга Торе, Салучи-Булгачи и племен их улусов. Важно отметить, что все вышеотмеченные союзы племен имели статус самостоятельных объединений, которые относились непосредственно к кыргызам и находились в улусных отношениях с ними.

В ходе исследования также рассматривалась проблема миграции кыргызов на Тянь-Шань в монгольский период. Подчеркивается роль племен улуса Хорчи – бахринов, чериков и кыргызов в миграционном процессе и консолидации кыргызских племен на Тянь-Шане.

Таким образом, на наш взгляд, сочинение "Маджму ат-Таварих" С.Ахсикенди, представляя ценнейший источник средневековья, может сыграть важную роль в изучении истории кыргызского народа и других кочевников Центральной Азии.

Однако, считаем, что изучение сведений из сочинения "Маджму ат-Таварих" этим не должно ограничиваться. Известно, что данный источник сохранился и дошел до нас в трех версиях, к сожалению, с утерей отдельных страниц. В связи с этим полагаем целесообразным провести полный перевод всех вариантов сочинения С.Ахсикенди на русский язык для проведения дальнейших исследований, чтобы иметь полную картину исторических процессов и событий, описанных в сочинении "Маджму ат-Таварих".

Резюмируя отметим, в монографии можно ознакомиться с многими аспектами жизни кыргызского народа и других кочевников. Надеемся, что в книге вы найдете много интересного -доселе неизвестные факты, научно-обоснованные аргументы, гипотезы, выводы, утверждения автора, которые могут вызвать большой интерес к исследуемой проблеме и стать предметом дискуссий. Однако, мы неисключаем того, что есть и определенные недоработки и упушения.Так как, наши исследования ограничивались целями и задачами научного труда.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность всем, кто был искренне заинтересован в успешном завершении данного проекта – полного перевода сочинения С.Ахсикенди "Маджму ат-Таварих" на русский язык и всегда был со мной – научному руководителю доктору исторических наук, профессору Т.Д. Джуманалиеву, ответственному редактору доктору исторических наук, профессору, В. Я. Бутанаеву (Россия), рецензентам –кандидату исторических наук, доценту, В.В. Ушницкому (Россия), кандидату источеских наук, профессору, Д. С. Сапаралиеву (Кыргызстан), кандидату политических наук, доценту, Н. М. Наматбековой (Кыргызстан), другу, доктору политических наук, доценту, Ж.М.Сабитову (Казахстан), переводчикам – Дж.Р.Тургунбекову, С. С. Рысбаевой, оказывавшим всяческую практическую помощь, давая ценные полезные советы, консультации на протяжении всего процесса подготовки данного труда.

Важно отметить усилия руководства и коллектива УНПК "МУК" в понимании значения моих научных изысканий и оказание моральной поддержки в лице академика А. А. Айдаралиева.

Выражаю большую благодарность директору ТОО "Научно-исследовательский центр "Дашти Кыпчак" С.И. Искакову за приглашение принять участие в работе I Международной научной конференции "Средневековая история Дашти Кыпчака" в г.Астана (13-14 сентября 2017 года), где имел возможность выступить с докладом, апробируя разработки по исследуемой теме.

Несомненно, выражаю особую благодарность своей семье – супруге кандидату филологических наук Н. А. Бегалиевой, дочери Акбийке и сыновьям Кунэрхану и Айкену за терпение и понимание важности проделанной работы.



Табылды Акеров



Декабрь 2017г.



Полный текст скачать по ссылке

http://www.centrasia.ru/i/20180214.docx Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518556740

Новости Казахстана

