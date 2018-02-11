В Сирии началась "третья мировая война", - Берджан Тутар

00:09 14.02.2018 Турция, разрушившая порочный круг событий в Сирии, с помощью операции "Щит Евфрата", начатой против ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и Рабочей партии Курдистана (РПК) / Отрядов народной самообороны (YPG), а также военных действий в Джераблусе, Эль-Бабе и Африне, изменила ход мировой политики.



По мере уничтожения ИГИЛ всплыло наружу глобальное лицемерие, характерное для международной коалиции.



Проявилась в полную силу геополитическая конкуренция глобальных игроков, которая шла на глубинном уровне. В этой связи международная война с терроризмом теперь уступает место беспощадной войне крупных держав.



Особенно в Сирии борьба между Россией, США, Ираном, Турцией и Израилем постепенно ожесточается.



В этом новом процессе на одной стороне - США и Израиль, на другой - дуэт Россия - Турция, Иран и дамасский режим.



Нападение на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе 6 января с применением 13 бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) было в некотором смысле сигналом к началу нового периода.



Российские власти подчеркнули, что это нападение было американской провокацией. После этой атаки Россия и США обнажили мечи друг против друга.



Затем 20 января началась операция Турции в Африне, которая пошатнула сложившиеся балансы.



3 февраля в районе Идлиба, находящемся под наблюдением Турции, был сбит российский самолет Су-25, а в районе Африна в результате атаки на наш танк мы потеряли восемь наших военных.



Заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя уничтожение российского самолета с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), отметил: "Эти ПЗРК террористам передали США через третьи страны. Уничтожение самолета было нацелено на обострение противоречий между Москвой и Анкарой. В этой сложной конфигурации военных действий явно прослеживается роль американских спецслужб". При этом он подчеркнул, что США и дальше будут проводить атаки с целью пошатнуть турецко-российский союз.



Через три дня после уничтожения турецкого танка американские генералы фотографировались с террористами YPG в Манбидже и демонстрировали солидарность с ними, бросая вызов Турции.



А 8 февраля американские военные атаковали сторонников сирийского режима, которые предприняли действия против террористической организации РПК/YPG в Дейр-эз-Зоре.



Американские силы, вставшие на защиту РПК, сообщили об убийстве ста иранских боевиков.



При этом накануне в продолжающейся в течение семи лет гражданской войне в Сирии произошла практически "война внутри войны".



Схлестнулись Израиль, Иран и дамасский режим. Сначала израильские вертолеты сбили иранский БПЛА, который летал над оккупированными Голанскими высотами.



После того как дамасский режим ударил по израильскому самолету F-16, Тель-Авив атаковал 12 объектов на территории Сирии, четыре из которых принадлежали Ирану и восемь - дамасскому режиму.



Дамаск отозвался звуками сирены.



Эта панорама кровавых событий, произошедших в Сирии за последнюю неделю, показывает, что на самом деле третья мировая война началась уже давно.



Но мы достаточно хорошо знаем, что США хотят сделать в Сирии.



Начиная с восстания греков в 1821 году американские администрации всегда предпринимали попытки разделить нашу страну и наш народ, оказывая поддержку сепаратистским силам среди болгар, армян и греков.



Эту же политику они открыто продолжают проводить и сегодня посредством террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen) и YPG/РПК.



Но на этот раз у них ничего не получится, потому что отныне мир не на их стороне.



Sabah, Турция

Берджан Тутар (Bercan Tutar)

Оригинал публикации: Suriye’de ‘III. Dünya Savaşı’ başladı

Опубликовано 11/02/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518556140

Новости Казахстана

