Кыргызстан идет правильной дорогой... Знать бы куда, - Багыт.kg

00:03 14.02.2018 Секрет Кыргызстана, идущего правильной дорогой...



Нельзя скрыть того факта, что на протяжении 20 лет с того момента, как мы стали самостоятельным государством, обрели независимость и бросали от радости шапки в небо, Кыргызстан не мог выбрать свою дорогу, колеблясь в разные стороны. Страна пережила тяжелые испытания. Намерение первого президента А. Акаева превратить Кыргызстан в "островок демократии" на практике закончилось постепенным укреплением авторитарной семейной власти, рассчитывавшей превратить Кыргызстан в свое бизнес-предприятие.



Затем власть получил К. Бакиев, который не просто продолжил путь прежней власти, но усилил вдвое, доказав на деле, каким бывает настоящее авторитарное семейное правление. В итоге один за другим произошли две революции.



Этим кыргызский народ, кыргызстанцы показали, что никогда не смирятся с семейным режимом, несправедливостью. После Апрельской революции 2010 года в Кыргызстане установилась подлинная демократия, страна взяла курс развития на основе демократических ценностей.



Первые полтора года после Апрельской революции были посвящены установлению стабильности в стране, которую сотрясали беспорядки. После этого, наряду с укреплением стабильности, велась работа по определению курса нашей страны, который обеспечит подлинное развитие, и по его укреплению.



Алмазбек Атамбаев, основавший партию СДПК и продолжающий без перерывов его деятельность, в 2011 году волеизъявлением народа был избран президентом КР. Он не подпустил членов своей семьи к ветвям власти. Направил усилия на укрепление связи между народом и властью. Все вопросы, связанные с судьбой государства, открыто обсуждались на глазах общественности, и только после этого принимались решения.



За шестилетний срок президентского правления А. Атамбаева в Кыргызстане приведен ряд значительных реформ, реализованы крупные проекты. Мы достигли полной энергетической независимости. Началась беспощадная борьба с коррупцией.



Естественно, на этот период Атамбаева как президент остановил свое членство в партии СДПК, но его деятельность как лидера основанной им партии увеличивали авторитет СДПК.



От этой партии избирались спикеры парламента, премьер-министры, достойно проработав на благо страны. Как известно, на сегодняшний день пост главы правительства занимает пришедший от имени этой партии представитель.



С уверенностью можно заявить, что достижения последних шести лет тесно связаны с партией СДПК. По итогам проведенного в конце прошлого года, перед уходом Алмазбека Атамбаева из власти, при финансовой поддержке Евросоюза компаниями SIAR Research Consulting, "Гэллап" опроса, 66% кыргызстанцев на сегодняшний день считают, что Кыргызстан движется правильным курсом.



На вопрос "Улучшилось ли финансовое положение вашей семьи?" 46 кыргызстанцев дали положительный ответ. Только 9% респондентов ответили, что их финансовое положение тяжелое.



Значит, мы движемся правильным курсом. На вопрос "Улучшилось ли экономическое положение страны?" 53% респондентов ответили "значительно улучшилось" и "немного улучшилось." Это также свидетельствует о том, что у нас есть развитие.



Источник: bagyt.kg Источник - bagyt.kg

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