Что означает начало строительства афганского отрезка трубопровода ТАПИ? - EurasiaNet

00:02 14.02.2018 Многие говорили, что строительство данного газопровода невозможно. Но трубопровод Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) сделает в этом месяце очередной важный шаг вперед, когда начнется строительство его наиболее опасного участка.



Если проект будет завершен, основная часть афганского отрезка ТАПИ проляжет вдоль шоссе Кандагар - Герат протяженностью 557 километров, а затем свернет на дорогу в пакистанский город Кветта.



Одним из самых важных для проекта событий за последние годы стало то, что Саудовская Аравия, по сообщениям, обязалась предоставить для него "значительные инвестиции". По крайней мере, так утверждают официальные лица в Ашхабаде, но, учитывая непрозрачность туркменского правительства, сложно судить о степени надежности данного заявления.



Максат Бабаев, вице-премьер Туркмении, отвечающий за энергетические вопросы, заявил на заседании правительства 19 января, что Саудовский фонд развития уже выделил соответствующие средства.



"Туркмения и Саудовская Аравия входят в число стран, обладающих огромными запасами природных ресурсов, что создает благоприятные условия для расширения межгосударственного сотрудничества в топливно-энергетического сфере, а также в других секторах", - сказал на том же заседании президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.



Саудовский фонд развития не ответил на просьбы по электронной почте подтвердить или прокомментировать утверждения Туркмении. Официальные лица в Туркмении не уточнили, сколько денег якобы было выделено Саудовской Аравией и на какую часть проекта.



ТАПИ - очень амбициозный проект. Трубопровод протяженностью 1814 километров должен пролечь от гигантского месторождения Галкыныш в Туркмении до города городе Фазилка в индийском штате Пенджаб. Мощность ТАПИ составляет 33 миллиарда кубометров газа в год. Из этого объема Индия и Пакистан намерены покупать по 14 миллиардов кубометров, а остальные 5 миллиардов достанутся Афганистану.



Завершение строительства трубопровода пока намечено на 2020 год, хотя кроме Туркмении ни одна из участвующих в проекте стран не начала прокладочных работ. Некоторые скептики даже сомневаются в существовании туркменского отрезка трубопровода. Международных журналистов к месту строительства не допускают, а туркменские государственные СМИ не предоставили каких-либо документальных свидетельств проведения работ.



Внешняя финансовая помощь понадобилась для покрытия расходов на строительство, составляющих 10 миллиардов долларов. Будучи лидером строительного консорциума TAPI Pipeline Company, зарегистрированного на острове Мэн, государственная компания "Туркменгаз" должна была предоставить 85 процентов этой суммы. Между тем Туркмения демонстрирует все признаки того, что государственная казна пуста, что является результатом хронической неспособности эффективно управлять экономикой и падением мировых цен на энергоносители. Другие участники консорциума - афганская Afghan Gas Corporation, пакистанская Inter State Gas Systems и индийская GAIL - тоже ограничены в средствах или не желают сообщать, сколько готовы потратить.



В октябре 2016 года Туркменистан заявил о получении у Исламского банка развития кредита в размере 700 миллионов долларов на финансирование строительных работ в рамках ТАПИ. Ашхабад также возлагает надежды на Азиатский банк развития, совет директоров которого в прошлом году одобрил пятилетнюю стратегию партнерства с Туркменистаном, включающую, помимо прочего, "помощь" для ТАПИ.



"В будущем АБР продолжит поддерживать проект, в том числе, возможно, путем предоставления финансовых консультаций, несуверенных кредитов и послаблений по имеющимся задолженностям, а также путем финансирования акционерного капитала ТАПИ "Пайплайн Компани" (Pipeline Company)", - говорится в заявлении банка, не включавшем каких-либо конкретных цифр или прочих подробностей.



Церемония начала строительства в Афганистане запланирована на 23 февраля. Официальные лица в Кабуле заявляют, что все готово, и потирают руки в ожидании 500 миллионов долларов, которые страна будет получать в виде транзитных тарифов после запуска трубопровода.



"Мы предприняли необходимые меры в сфере безопасности и предоставили средства для реализации проекта. На данном направлении работала специальная группа", - сказал Абдул Кадир Муфти, представитель Министерства шахт и нефти Афганистана, сообщило в прошлом месяце издание "ТОЛО Ньюс" (TOLO News).



Однако, как утверждают аналитики, внимательно следившие за данным проектом в течение многих лет, начало работ в Афганистане может оказаться фальстартом. На строительство и охрану трубопровода на афганской территории понадобятся огромные суммы денег. Ранее Кабул заявлял, что охранять ТАПИ будут 7 тысяч человек.



"Если афганский отрезок все-таки будет построен, останутся серьезные вопросы по поводу денег на обеспечения безопасности по всему маршруту ТАПИ, который проходит через одни из самых нестабильных районов Афганистана, - сказал Лука Анчеши, преподаватель по центральноазиатским исследованиям в Университете Глазго. - Я пока не видел подробной, не устаревшей информации о ценах, и объемах, которые будут закупать Пакистан и Индия".



Проявляемая афганскими чиновниками уверенность действительно не соответствует реалиям на местах. Недавнее исследование, проведенное Би-би-си, подтвердило, что талибы проявляют активность примерно на 70 процентах территории страны. Более того, некоторые районы, через которые должен пройти ТАПИ, напрямую контролируются антиправительственными боевиками.



Кроме того, проблемы с обеспечением безопасности существуют не только в Афганистане. В пакистанской провинции Белуджистан также идут столкновения между правительственными войсками и местными племенами, частично из-за требований племен предоставить им большую долю финансовых ресурсов страны.



По словам Анчеши, за сообщениями о предоставлении Саудовской Аравией средств может скрываться что-то еще.



"Участие Саудовской Аравии может предоставить испытывающему трудности консорциуму дополнительные средства, но в этом контексте строительные работы, возможно, всего лишь дымовая завеса, скрывающая непрозрачное распределение финансирования ТАПИ", - сказал он.



Как будто подтверждая подобные опасения, в Пакистане компания "Интер Стейт Газ Системс" (Inter State Gas Systems) - член консорциума ТАПИ - уволила пятерых топ-менеджеров после попыток последних разоблачить якобы имеющие место неправомочные действия в рамках соглашения о ТАПИ.



Учитывая его маршрут, на проект ТАПИ будут оказывать влияние и геополитические соображения. В частности, давняя вражда между Индией и Пакистаном постоянно угрожает сорвать реализацию проекта.



Кроме того, Иран, другой крупный газовый игрок, тоже пытается построить в этом районе собственный трубопровод.



Задержки с реализацией трубопровода "Иран - Пакистан - Индия", обсуждаемого с начала 1990-х годов, затмевают даже проблемы ТАПИ. Тем не менее, Тегеран настаивает на том, что проект будет реализован, а ТАПИ проиграет конкурентную борьбу.



"Реализация проекта [ТАПИ] является маловероятной", - заявил 30 января иранский министр нефти Биджан Намдар Занганех.



Зангене также намекнул, что ТАПИ может быть попыткой Саудовской Аравии и Соединенных Штатов сорвать цели Ирана в регионе.



"В конечном итоге, все препятствия, направленные на предотвращение укрепления позиции Ирана на мировом энергетическом рынке, потерпят неудачу", - сказал он.



10.02.2018 Источник - EurasiaNet

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