В Монголии впервые наградили "Лучшего государственного оленевода-цаатана"

00:01 14.02.2018 Награда лучшего оленевода была вручена Ч.Батбаяру из сомона Цагааннуур аймака Хубсугул, где проживают цаатаны ("Цаа" значит "олень", "цаатаны" - "те, кто владеет оленями", то есть "оленеводы"), сообщает ARD.



Батбаяру выращивал оленей, по просьбе местных жителей. В 2017 году у пастуха бвло 147 оленей.



Согласно переписи 2000 года, их численность в Монголии составляла 303 человека, а по данным переписи 2010 года, она сократилась до 282 человек.



Проживают цаатаны на северо-западе Монголии в Дархадской котловине, в аймаке Хубсугул. Альтернативное название - тувины. Преимущественно занимаются оленеводством. Живут в традиционных жилищах урц (чум) круглый год.



Переходя от пастбища к пастбищу каждые семь-десять недель, цаатанская община кочевых оленеводов является одним из немногих оставшихся племен такого рода. Но из-за того, что современное развитие проникает в их отдаленную среду обитания, их древние традиции теперь подвергаются риску вымирания. Источник - ca-news.org

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