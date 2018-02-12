|Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника управления секретариата ОДКБ
23:39 13.02.2018
Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника Управления противодействия вызовам и угрозам секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.
Как отмечается в постановлении, подписанном 7 февраля премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября 2016 года "О ротации должностных лиц секретариата Организации Договора о коллективной безопасности" правительство РК постановляет: одобрить предложение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о представлении кандидатуры М.Кунакбаева на утверждение в должности начальника Управления противодействия вызовам и угрозам секретариата ОДКБ в соответствии с квотой, закрепленной за Казахстаном.
Ранее М.Кунакбаев был начальником управления штаба антитеррористического центра КНБ РК.
Страны-участницы ОДКБ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.