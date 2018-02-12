Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника управления секретариата ОДКБ

23:39 13.02.2018 Казахстан выдвинул кандидатуру Мурата Кунакбаева в должность начальника Управления противодействия вызовам и угрозам секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.



Как отмечается в постановлении, подписанном 7 февраля премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября 2016 года "О ротации должностных лиц секретариата Организации Договора о коллективной безопасности" правительство РК постановляет: одобрить предложение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о представлении кандидатуры М.Кунакбаева на утверждение в должности начальника Управления противодействия вызовам и угрозам секретариата ОДКБ в соответствии с квотой, закрепленной за Казахстаном.



Ранее М.Кунакбаев был начальником управления штаба антитеррористического центра КНБ РК.



Страны-участницы ОДКБ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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