|Главный таможенник Узбекистана генерал Муиджон Тохирий снят с должности
23:11 13.02.2018
Глава Государственного таможенного комитета Узбекистана генерал-майор Муиджон Тохирий снят с занимаемой должности. Об этом пишет UzNews.uz со ссылкой на свои источники в ведомстве.
Перед этим СМИ сообщали, в Госкомитете проходят повальные обыски сотрудниками прокуратуры.
Тохирий был назначен председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) республики в декабре 2016 года. До этого он занимал должность начальника службы безопасности Ислама Каримова, а также заместителя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана.
Новым председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана назначен заместитель генпрокурора республики Муроджон Азимов.