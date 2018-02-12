Главный таможенник Узбекистана генерал Муиджон Тохирий снят с должности

23:11 13.02.2018 Глава Государственного таможенного комитета Узбекистана генерал-майор Муиджон Тохирий снят с занимаемой должности. Об этом пишет UzNews.uz со ссылкой на свои источники в ведомстве.



Перед этим СМИ сообщали, в Госкомитете проходят повальные обыски сотрудниками прокуратуры.



Тохирий был назначен председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) республики в декабре 2016 года. До этого он занимал должность начальника службы безопасности Ислама Каримова, а также заместителя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана.



Новым председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана назначен заместитель генпрокурора республики Муроджон Азимов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzNews.uz

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