Спасти Дерипаску. Рос-олигархат берут за яйца, - К.Гаазе

Первый скандал, связанный с отношениями Дерипаски и Манафорта, разразившийся весной прошлого года, не только не повредил Дерипаске, но и принес ему определенные дивиденды. Подобным образом, кроме ожидаемого ущерба, герои нового скандала могут получить от него ощутимую выгоду



В 2012 году авторитетный предприниматель из девяностых Михаил Черной решил, что имеет право на долю в алюминиевом бизнесе своего бывшего топ-менеджера Олега Дерипаски. Черной пошел по стопам Бориса Березовского: подал против Дерипаски иск в Высокий суд Лондона. Слушания по делу начались в июле. Линия защиты Дерипаски сводилась к следующему. Черной был "крышей" – мафиозным покровителем бизнеса Дерипаски, но не его партнером.



Среди прочего защита Дерипаски ссылалась на показания бывшего менеджера УГМК Джалала Хайдарова, данные в полиции Штутгарта в 2007 году. Хайдаров, работавший на партнера Дерипаски Искандара Махмудова, утверждал, что Черной, Махмудов и покойный Антон Малевский в 90-е годы руководили измайловской ОПГ, заказывали убийства людей и совершали иные тяжкие преступления. Дерипаску Хайдаров в показаниях назвал одним из руководителей этой банды и утверждал, что он был в курсе всех злодейств. Дерипаску это не смутило: он попросил суд принять показания Хайдарова как свидетельство против Черного, но не учитывать их как свидетельство против него самого.



31 августа 2012 года судья Высокого суда Лондона Элизабет Глостер постановила, что Абрамович ничего не должен Березовскому. Этот суд фактически уничтожил Березовского, через несколько месяцев он покончил с собой. Черной и Дерипаска, отношения которых в 90-е годы были, по слухам, много драматичнее отношений Березовского и Абрамовича, решили не доводить дело до крайностей и той же осенью подписали мировую, условия которой стали известны "Ведомостям". Махмудов и Дерипаска в обмен на отказ от любых исков в их адрес согласились выплатить Черному $400 млн в течение шести лет. Если у Дерипаски и есть смертные грехи, то искать их нужно именно там, между строк его соглашения с Михаилом Черным, а не на страницах книги Анастасии Вашукевич "Дневник по соблазнению Миллиардера".



Поэтому, с одной стороны, история про отдых вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски в обществе студенток-моделей, ставшая публичной благодаря фильму Алексея Навального и книжке Вашукевич, не сказала нам ничего нового ни про Дерипаску, ни про российскую элиту. Приходько не первый и далеко не последний вице-премьер, воспользовавшийся гостеприимством Дерипаски. Если вспомнить про вечеринки олигарха в Давосе и Санкт-Петербурге, приуроченные к проходящим там экономическим форумам, то выйдет, что взятку услугами от Дерипаски хоть раз, да получили чуть ли не все члены российского правительства и половина руководителей Кремля в придачу. И это только российские чиновники, а ведь есть еще и иностранные, например африканские, которые также регулярно посещают вечеринки Дерипаски и тусуются там в сопровождении нанятых структурами Дерипаски гражданок РФ.



Но, с другой стороны, в этой истории все же есть нечто достойное обсуждения. Навальный подал скандал с Дерипаской как историю из двух частей: аморалка и внешняя политика. В фильме, кроме прочего, утверждается, что якобы Дерипаска и Приходько говорили на яхте о предложении Пола Манафорта, менеджера президентской кампании Трампа и партнера Дерипаски, регулярно рассказывать Дерипаске (а через него – Кремлю), как там у Трампа идут дела. Если моральная составляющая фильма не наделала и не наделает большого шума, то вмешательство РФ в американские выборы – может.



Однако последствия могут оказаться совсем не такими, которых ожидает публика. Кроме ущерба, автоматически сопровождающего любой публичный скандал, его герои могут получить от него ощутимую выгоду. Репутация в политическом режиме, чья борьба за изменение мирового порядка связана с ежедневными репутационными издержками, относительна. Совсем не само собой разумеется, что падение в глазах сторонников Навального или западных журналистов приводит к потерям в глазах большинства населения или политического руководства, которое видит себя очередной потенциальной жертвой нападок и расследований или уже побывало в этой роли. Скорее мы можем утверждать обратное. Фильм о Медведеве во многих отношениях укрепил аппаратное положение Медведева, а первый скандал, связанный с отношениями Дерипаски и Манафорта, разразившийся весной прошлого года, не только не повредил Дерипаске, но и принес ему определенные дивиденды.



Друг всего мира



Олег Дерипаска, сделавший состояние на алюминии и энергоактивах, не самый эффективный и не самый успешный российский олигарх и даже не самый успешный российский металлург. В кризис 2008–2009 годов он оказался одним из самых пострадавших. Кажется, что главный капитал Дерипаски – это вовсе не менеджерские, а политические навыки: умение дружить и взаимодействовать, в тяжелые девяностые – с авторитетными коммерсантами из Измайлова и Подольска, потом – с чиновниками и властями. Дерипаску можно назвать одним из самых эффективных и настойчивых российских лоббистов. По количеству обращений к государству за помощью Дерипаска опережает большинство своих коллег в бюро правления РСПП. В 2009 году журналисты Slon.ru нашли и задокументировали два с лишним десятка обращений Дерипаски или его топ-менеджеров за помощью к властям.



С тех пор просьб не стало меньше: в общей сложности речь идет как минимум о 50 письменных обращениях за 15 лет, адресованных руководству страны. В каждом из них предприниматель просил о чем-нибудь "нерыночном": о помощи, о льготах, об особых условиях ведения бизнеса и так далее. И на большинство из его просьб власти так или иначе отвечали согласием.



В 2006 и 2007 годах, когда Путин решил потратиться на социальную политику и запустил национальный проект "Здоровье", Дерипаска, вложивший деньги в Горьковский автозавод, пролоббировал закупку у ГАЗа 11 тысяч карет скорой помощи на 6 млрд рублей, один автомобиль обошелся казне примерно в $20 тысяч. Качеством "Газелей" были недовольны многие медики, отдельная и важная претензия – гарантийное обслуживание, которое было хуже, чем даже у обычных, неслужебных автомобилей: год или 30 тысяч километров пробега. Корейские и даже немецкие производители, как говорили тогда кремлевские чиновники, предлагали правительству более выгодные условия, и по цене, и особенно по гарантии.



Осенью 2008 года, когда цены на алюминий упали в два раза, Дерипаска предложил государству в лице вице-премьера Игоря Сечина пополнить стратегические резервы цветных металлов: купить у него алюминия и никеля на баснословную сумму $12 млрд и по ценам примерно в полтора раза выше рыночных. Сечин согласился, дело было на мази, но оказалось, что у государства хватит складов только на 410 тысяч тонн металлов, а всего нужно было купить около 3 млн тонн (плюс-минус годовой объем производства алюминия "Русалом" в те годы).



В декабре 2008 года от внезапного сердечного приступа в возрасте 58 лет умер один из локомотивов сделки – глава Росрезерва, генерал-полковник Григорьев, работавший в 70-е годы вместе с Путиным в ленинградском КГБ. История заглохла, но при других обстоятельствах Дерипаска мог бы чуть ли не втридорога продать казне годовой объем своей продукции в разгар самого серьезного кризиса на глобальных сырьевых рынках.



В октябре 2009 года Дерипаска написал премьеру Путину личное письмо, в котором попросил продлить его антикризисное кредитное соглашение с ВЭБом на $4,5 млрд до 2013 года по ставке LIBOR +5%, причем таким образом, чтобы половину долга можно было погасить в рассрочку, а другую половину – разом, но в 2013 году. Причина – произошедшая в конце августа 2009 года авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая якобы могла ударить по бизнесу Дерипаски в Хакасии. В обмен Дерипаска обещал Путину завершить строительство Богучанской ГЭС, Богучанского алюминиевого завода и за свой счет построить Тайшетский алюминиевый завод. Путин дал отсрочку, но не на пять лет, а всего на год. Но и Дерипаска не сдержал обещание про завод: он до сих пор не построен.



В книге Эдуарда Лимонова "Охота на Быкова", опубликованной в 2001 году, о Дерипаске написано следующее: "Олег Дерипаска – любимый олигарх Путина". И тогда, и сейчас это было преувеличением, но толика правды в этом есть. Дерипаска занимает уникальное положение в российской элите: брак с дочерью ближайшего сотрудника Ельцина Валентина Юмашева Полиной обеспечил ему место в "старосемейном" ельцинском клане, а возраст, дружелюбие, общительность, бизнес-интересы – симпатии и поддержку президента Путина.



Даже если Дерипаска больше не входит в число ближайших к президенту олигархов, как это было лет десять назад, он все еще пользуется доверием Путина. Именно ГАЗ – завод Дерипаски – выбрали в прошлом декабре в качестве площадки для объявления о намерении президента Путина выдвинуться на четвертый срок.



Дерипаска против США



В мае Дерипаска пожаловался в суд округа Колумбия на Associated Press. Журналисты издания, по мнению Дерипаски, создали ложное впечатление, что он причастен к преступлениям Манафорта. Находящийся под следствием Манафорт, которого в США полагали чуть ли не главным каналом связи между Кремлем и кампанией Трампа, делал с Дерипаской бизнес, а не оказывал ему политические услуги, утверждали представители российского олигарха. Правда, вскоре AP и Дерипаска заключили мировое соглашение, а акции Дерипаски в Москве, которым, по слухам, были не очень довольны и в Кремле, и в правительстве, пошли вверх.



В конце октября Манафорту в США предъявили обвинение, в нем нет ни слова про Дерипаску. А компании Манафорта, которые использовались в сделках между ним и Дерипаской (например, Yiakora Ventures Limited) упомянуты в обвинительном заключении исключительно в двух контекстах: платежи Манафорту от украинской Партии регионов и отмывание денег.



В те же дни, когда Манафорту предъявили обвинение, Дерипаска с успехом провел IPO в Лондоне: его компания En+ привлекла миллиард долларов, а сам олигарх – еще полмиллиарда. IPO проходило при значительном содействии российского банка ВТБ и "дочки" китайской компании CEFC, которая в августе прошлого года спасла консорциум инвесторов, поучаствовавших в приватизации "Роснефти" в конце 2016 года. Тогда же, к слову, развязалась интрига с браком Дерипаски: как следует из проспекта эмиссии En+, в октябре 2017 года компания записала на Полину Дерипаску почти 7% своих акций на сумму примерно $500 млн.



Накануне Нового года Дерипаска получил еще один подарок от РФ. Наблюдательный совет ВЭБа выделил на проекты группы En+ примерно $420 млн: 18,5 млрд рублей на завершение строительства первой очереди Тайшетского завода, того самого, который олигарх обещал Путину построить еще девять лет назад, и 7,7 млрд рублей на новую прокатную линию для Красноярского металлургического завода.



Если подойти к делу без эмоций, то получится следующее. Дерипаска, который в 2016 году потерял, по мнению Forbes, $4 млрд и вылетел из первой двадцатки самых богатых россиян на 41-е место, в 2017 году, несмотря, а возможно, и благодаря скандалу с Манафортом довольно успешно возвращал себе утраченные позиции: получал деньги и помощь от крупных фракций в российском руководстве, успешно поучаствовал в назначении своего давнего знакомого Александра Усса врио губернатора Красноярского края. И даже, кажется, выгодно и без скандалов расстался со "старосемейным" кланом.



Не распугает ли амплуа тайного кремлевского агента зарубежных партнеров Дерипаски? Кажется, тоже нет. Среди друзей Дерипаски британская пресса выделяет двоих: Айвана Глазенберга из Glencore и Натаниэля Ротшильда. Глазенберг – главный и самый статусный партнер Дерипаски на Западе с начала 2000-х, когда Дерипаска, Виктор Вексельберг и Глазенберг совместно учредили компанию "Российский алюминий". Глазенберг так глубоко увяз в русских делах, что хуже от скандала ему не станет: он работает не только с Дерипаской, но и с "Роснефтью" и другими российскими компаниями и американских санкций не боится. В 2017 году Глазенберг помог Дерипаске обойти украинские санкции и продолжить получать сырье с Николаевского глиноземного комбината.



Другой партнер – Ротшильд, один из отпрысков знаменитой семьи британских предпринимателей, занимается сырьевым бизнесом с конца девяностых. Общие бизнес-интересы связывают его с Дерипаской с 2002 года, в течение десяти лет Ротшильд входил в советы директоров нескольких компаний Дерипаски. Ротшильд свел Дерипаску с Питером Мандельсоном, комиссаром ЕС по внешней торговле в 2004–2008 годах, в 2005 году они вместе гостили у Дерипаски в Хакасии и парились с ним в бане.



Еще одна задокументированная встреча Дерипаски и Мандельсона состоялась также при посредничестве Ротшильда летом 2008 года на яхте Дерипаски Queen K. Там присутствовал Джордж Осборн, теневой министр финансов от Консервативной партии, и фандрайзер консерваторов Эндрю Фельдман. Речь якобы шла о пожертвовании, которое Дерипаска мог бы сделать в предвыборные фонды консерваторов.



В 2015 году Ротшильд с потерями вышел из сырьевого бизнеса в Индонезии, летом прошлого года – из своего нефтяного бизнеса, который некогда стоил около £3 млрд, но не пережил войну c ИГИЛ (запрещено в РФ) и гражданскую войну в Сирии. Ротшильд – горячий сторонник брекзита, возможно, он вернется в совместный бизнес с Дерипаской, если юридические ограничения на контакты с Россией будут сняты хотя бы в Великобритании. Прием Дерипаски в Давосе этой зимой Ротшильд, опять же по слухам, посетил.



Ришелье на рыбалке



Понятно, что многое из вышесказанного является умозаключением по аналогии. Но от скандала с Навальным и Вашукевич Дерипаска уже получает реальный профит. Во-первых, информационную выгоду, по крайней мере тактическую. Шестого февраля газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в разведывательном сообществе Великобритании сообщила, что у MI6 есть вопросы к размещению акций En+ в Лондоне: компания поставляет сырье на российские оборонные предприятия, возможно, на нее распространяется санкционный режим, однако никаких консультаций со спецслужбами перед размещением не было. Спустя два дня, после появления фильма Навального, о вопросах MI6 забыли, потому что Манафорт, эскорт и яхта – это, разумеется, более горячая тема, нежели юридические аспекты согласования проспекта эмиссий с британскими надзорными органами.



Во-вторых, есть выгода политическая. Дерипаска – первый российский олигарх, который умудрился получить выгодные для себя судебные решения относительно творчества Навального, при этом не судившись с самим Навальным. Ни у премьера Медведева, ни у Алишера Усманова выйти из конфликта с Навальным так изящно и в то же время так эффективно не вышло. Разумеется, ролик остается в доступе, но и у Дерипаски на руках судебное решение, которого у других не было и которое может послужить прецедентом на будущее. Говорят, что в Кремле скорость и качество атаки юристов Дерипаски на фильм Навального заметили и приняли к сведению.



Да и давний друг Дерипаски – Сергей Приходько, кажется, не остался внакладе. Без всякого ущерба для его аппаратных позиций скандал сделал из малоизвестного и далеко не самого влиятельного заместителя премьера Медведева политическую звезду первой величины, вовлеченную в самые что ни на есть деликатные аспекты российской дипломатии.



Недаром Приходько, комментируя фильм Навального, сам напомнил публике про обвинения относительно "неизвестного" ему Манафорта, хотя по законам жанра не должен был вообще комментировать это кино, а уж тем более обвинения во вмешательстве в американские выборы. Это опять же случай, когда скандал, инициированный и поддержанный противниками власти, может не столько помешать, сколько помочь начавшему уходить в прошлое чиновнику остаться на высоких позициях в новой конструкции власти после выборов, где даже пост министра иностранных дел может оказаться вакантным.



Скандал не приносит большого ущерба, зато имеет свои плюсы и для президента Путина. Во-первых, этот скандал тактично напомнит западной – особенно европейской – элите, как много ее представителей посещало яхты, самолеты и резиденции российских олигархов в последние годы и как много выгодных, а возможно, и не всегда законных сделок было заключено в такой неформальной обстановке. Для европейцев, уставших от санкций и давно потерявших нить российско-американских отношений, любое такое напоминание, с точки зрения Путина, не будет лишним.



Во-вторых, эта история позволит президенту показать, что главное достоинство российского чиновника и российского олигарха – это верность родине и патриотизм, понимаемые как готовность любыми средствами угодить начальнику, пусть даже и погрузившись по уши в бочку с навозом. А вовсе не моральный облик, скромность в быту и умение блюсти конспирацию.



Список потенциальных врагов США из российской элиты, опубликованный Минфином США в конце января, должен был подчеркнуть отсутствие различий между российскими миллиардерами разных поколений и разного происхождения, по крайней мере отсутствие у администрации США желания разбираться в этих различиях. История про Дерипаску – это наглядная иллюстрация, что такого рода индифферентность не доводит до добра: разница есть, и эта разница кое-что значит.



В настоящем списке путинских олигархов Дерипаска занимает особое место, и это место нельзя механически передать его соседям по спискам Минфина США или даже по списку Forbes. Это особенно важно помнить, учитывая тот факт, что успехами в негласном продвижении своих интересов за границей режим Владимира Путина обязан не только спецслужбам, часто неповоротливым и неинициативным, но и коррумпированной российской бизнес-элите.



Константин Гаазе

13.02.2018 Источник - carnegie.ru

