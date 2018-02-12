|Роскомнадзор заблокировал инструкцию "Как правильно: замочить кота"
14:40 13.02.2018
В России заблокировали инструкции по сборке атомной бомбы и купанию кота
Роскомнадзор заблокировал в России страницы "Абсурдопедии", рассказывающие о правилах сборки атомной бомбы и купании кота и внес их в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщил "Роскомсвободе" администратор шуточной энциклопедии Эдвард Черненко, получивший письмо с требованиями из ведомства.
Под запрет попали сатирические материалы "Как правильно: замочить кота" и "Как правильно: собрать атомную бомбу". Решение заблокировать публикации в конце ноября 2017 года принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
По словам Черненко, статья о том, как "замочить" кота, посвящена обычному мытью животного. В ней использовались обороты типа "лучше замочить кота с сообщником". "Еще там есть метод "замочить кота при помощи ножа" (который заключается в том, чтобы очень быстро открывать ножом банки со шпротами, чтобы кот все время ел, пока его будут мыть, и не злился на хозяина). В отношении кота там даже черного юмора нет", - считает администратор.
Ростовский суд нашел в указанном тексте нарушения российского закона об обращении с животными. Суд принял сторону обвинителя, настаивающего на том, что статья учит методам отравления питомца, что "противоречит принципам морали и гуманизма" и оказывает пагубное влияние "на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних".
В шуточном материале о сборке атомной бомбы внимание обвинения привлек совет "достать приблизительно 110 килограммов оружейного плутония у вашего местного поставщика".
Ранее надзорное ведомство уже блокировало страницы "Абсурдопедии". Под бан попадали публикации "Как правильно совершить суицид", "Как правильно покончить с собой" и "Как правильно передумать совершать самоубийство".