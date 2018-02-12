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Восстановление цен на нефть в 2017 году позволило корпорациям увеличить годовую прибыль
13:45 13.02.2018

Нефтяные гиганты выдохнули

Крупнейшие нефтегазовые корпорации мира за прошлый год показали заметный рост прибыли благодаря восстановлению цен на нефть, а также сокращению издержек и оптимизации своей работы, на что компании были вынуждены пойти во время падения цен. Некоторые компании решили пустить часть прибыли на более высокие дивиденды для акционеров и обратный выкуп акций (buyback). Впрочем, аналитики отмечают, что положение нефтяников все еще остается неопределенным, приводя в качестве подтверждения резкое падение акций некоторых из них во время недавнего обрушения биржевых индексов.

Итоги завершившегося в целом сезона квартальной и годовой отчетности крупнейших нефтегазовых корпораций мира дали главам этих компаний основания для оптимистических оценок. Действительно - по итогам прошлого года британская BP и американская Chevron вышли в прибыль по сравнению с 2016 годом. Французская Total увеличила свою годовую прибыль в полтора раза, американская Exxon Mobil увеличила свою прибыль вдвое, голландско-британская Royal Dutch Shell - почти втрое. "2017-й стал для нас одним из лучших за последние годы",- заявил на пресс-конференции гендиректор BP Боб Дадли.

Заметный рост прибыли в прошлом году во многом объясняется не только восстановлением цен на нефть с $44 за баррель в 2016 году до $54 в середине 2017 и до $70 к концу 2017 года. Рост произошел также в результате оптимизации и сокращения издержек, на которые нефтяные гиганты были вынуждены пойти в годы резкого снижения доходов в 2015–2016 годах, когда нефть стоила $40–50, подешевев вдвое по сравнению с 2012–2014 годами ($96–110 за баррель).

Повышение эффективности дает основание некоторым компаниям с оптимизмом смотреть в будущее, не опасаясь даже потенциального снижения цен.

Финансовый директор BP Брайан Гилвари считает, что его компания "сможет генерировать прибыль в этом году, даже если нефть подешевеет до $50 за баррель". В 2017 году BP показала прибыль $3,4 млрд, тогда как годом ранее прибыль была близка к нулю - всего $115 млн. С ним солидарен и глава Chevron Майкл Вирт. "Выручка и поступления денежных средств заметно выросли в 2017 году,- отмечает топ-менеджер.- Мы достигли поставленных перед собой целей путем проведенного ранее сокращения издержек, капиталовложений, проектов на начальном этапе и продажи части активов. Нам помогли и более высокие цены на сырье". По итогам 2017 года Chevron показала прибыль в $9,2 млрд, за 2016 год убыток составил почти $500 млн.

Теперь многие из нефтегазовых корпораций намерены поощрить своих инвесторов за терпение и оказанную поддержку в годы потерь - компании объявляют об обратном выкупе своих акций у инвесторов или о повышении дивидендов, или о том и другом вместе.

Норвежская Statoil увеличила дивиденды и запланировала buyback, Chevron и Total сделала выбор в пользу увеличения дивидендов, Shell и BP запланировали buyback.

Впрочем, некоторые аналитики не склонны разделять оптимизма нефтяников, приводя в пример падение их акций в ходе недавнего обвала биржевых индексов в США, Европе и Азии. У некоторых компаний, например, ExxonMobil и Chevron, акции упали сильнее, чем индексы,- 5 февраля акции первой подешевели на 5,7%, второй - на 5,2%, тогда как индекс Dow Jones в тот день упал на 4,6%.

В минувший вторник британский инвестбанк Barclays снизил свой прогноз по акциям Exxon со $135 до $130. Аналитики банка считают, что текущая оценка акций Exxon все еще отражает ее "исторически высокие нормативы". Однако некоторые ключевые факторы - такие как "несвоевременные, излишне затратные и несвоевременные" инвестиции в американские сланцевые активы и канадские нефтеносные пески сделали положение компании более уязвимой.

Евгений Хвостик

Источник - Коммерсант
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